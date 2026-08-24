به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم معارفه رئیس سازمان بسیج اساتید کشور در سالن شهید شهریاری این سازمان برگزار شد و میرسامان پیشوایی پس از برگزاری مراسم معارفه و اهدای حکم مسئولیت، از سوی حجتالاسلام والمسلمین حسین طائب در سازمان بسیج مستضعفین، فعالیت خود را در سازمان بسیج اساتید کشور آغاز کرد.
در این مراسم، از خدمات و تلاشهای بیش از پنجساله محمدرضا مردانی در دوره ریاست سازمان بسیج اساتید کشور تجلیل شد و پیشوایی با معاونین، اعضای شورا و کارکنان سازمان بسیج اساتید کشور به گفتگو نشست.
بنابر این گزارش میرسامان پیشوایی، استاد تمام دانشگاه علم و صنعت ایران و عضو گروه مهندسی سیستمهای هوشمند دانشکده مهندسی صنایع این دانشگاه، از چهرههای علمی حوزه مهندسی صنایع، طراحی و بهینهسازی سیستمها، مدیریت زنجیره تأمین و لجستیک، مدیریت نوآوری و مدیریت راهبردی است.
وی دکتری تخصصی مهندسی صنایع را از دانشگاه تهران دریافت کرده و پیش از آن در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه صنعتی امیرکبیر تحصیل کرده است. پیشوایی در دوره دکتری دانشگاه تهران بهعنوان دانشجوی نمونه انتخاب شد و از سال ۲۰۱۷ تاکنون در فهرست پژوهشگران ۱ درصد برتر جهان در حوزه مهندسی قرار داشته است. وی همچنین به عنوان پژوهشگر برتر جوان توسط فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۸ و پژوهشگر برتر کشور در سال ۱۴۰۳ توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتخاب شده است.
گفتنی است در حوزه اجرایی نیز پیشوایی سابقه فعالیت در سطوح مختلف برنامهریزی راهبردی، ارزیابی عملکرد، تحول سازمانی و سیاستگذاری را در کارنامه دارد. از جمله سوابق وی، مدیریت برنامهریزی راهبردی و ارزیابی عملکرد سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، مدیریت برنامهریزی راهبردی و عملیاتی مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت و اجرای طرحهای راهبردی برای مجموعههایی همچون سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری تهران، قوه قضائیه و شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
پیشوایی همچنین سابقه ریاست سازمان ملی بهرهوری ایران در دولت شهید جمهور را در کارنامه دارد. در ادامه فعالیتهای حرفهای، وی در حوزه سرمایهگذاری و تأمین مالی توسعه نیز حضور داشته و بهعنوان مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی، در موضوعات مرتبط با سرمایهگذاریهای توسعهای و تأمین مالی طرحهای کلان کشور فعالیت کرده است.
وی در کنار سابقه علمی و اجرایی، در دورههای گذشته بعنوان مسئول بسیج اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران فعالیت کرده است. مجموعهای از سوابق که اکنون با مسئولیت ریاست سازمان بسیج اساتید کشور همراه شده است.
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