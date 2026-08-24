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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۵۳

انتصاب «میرسامان پیشوایی» به‌عنوان رئیس سازمان بسیج اساتید کشور

انتصاب «میرسامان پیشوایی» به‌عنوان رئیس سازمان بسیج اساتید کشور

میرسامان پیشوایی پس از برگزاری مراسم معارفه و اهدای حکم مسئولیت، از سوی رئیس سازمان بسیج مستضعفین، فعالیت خود را در سازمان بسیج اساتید کشور آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم معارفه رئیس سازمان بسیج اساتید کشور در سالن شهید شهریاری این سازمان برگزار شد و میرسامان پیشوایی پس از برگزاری مراسم معارفه و اهدای حکم مسئولیت، از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب در سازمان بسیج مستضعفین، فعالیت خود را در سازمان بسیج اساتید کشور آغاز کرد.

در این مراسم، از خدمات و تلاش‌های بیش از پنج‌ساله محمدرضا مردانی در دوره ریاست سازمان بسیج اساتید کشور تجلیل شد و پیشوایی با معاونین، اعضای شورا و کارکنان سازمان بسیج اساتید کشور به گفتگو نشست.

بنابر این گزارش میرسامان پیشوایی، استاد تمام دانشگاه علم و صنعت ایران و عضو گروه مهندسی سیستم‌های هوشمند دانشکده مهندسی صنایع این دانشگاه، از چهره‌های علمی حوزه مهندسی صنایع، طراحی و بهینه‌سازی سیستم‌ها، مدیریت زنجیره تأمین و لجستیک، مدیریت نوآوری و مدیریت راهبردی است.

انتصاب «میرسامان پیشوایی» به‌عنوان رئیس سازمان بسیج اساتید کشور

وی دکتری تخصصی مهندسی صنایع را از دانشگاه تهران دریافت کرده و پیش از آن در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه صنعتی امیرکبیر تحصیل کرده است. پیشوایی در دوره دکتری دانشگاه تهران به‌عنوان دانشجوی نمونه انتخاب شد و از سال ۲۰۱۷ تاکنون در فهرست پژوهشگران ۱ درصد برتر جهان در حوزه مهندسی قرار داشته است. وی همچنین به عنوان پژوهشگر برتر جوان توسط فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۸ و پژوهشگر برتر کشور در سال ۱۴۰۳ توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتخاب شده است.

گفتنی است در حوزه اجرایی نیز پیشوایی سابقه فعالیت در سطوح مختلف برنامه‌ریزی راهبردی، ارزیابی عملکرد، تحول سازمانی و سیاست‌گذاری را در کارنامه دارد. از جمله سوابق وی، مدیریت برنامه‌ریزی راهبردی و ارزیابی عملکرد سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، مدیریت برنامه‌ریزی راهبردی و عملیاتی مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت و اجرای طرح‌های راهبردی برای مجموعه‌هایی همچون سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری تهران، قوه قضائیه و شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

انتصاب «میرسامان پیشوایی» به‌عنوان رئیس سازمان بسیج اساتید کشور

پیشوایی همچنین سابقه ریاست سازمان ملی بهره‌وری ایران در دولت شهید جمهور را در کارنامه دارد. در ادامه فعالیت‌های حرفه‌ای، وی در حوزه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی توسعه نیز حضور داشته و به‌عنوان مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی، در موضوعات مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای و تأمین مالی طرح‌های کلان کشور فعالیت کرده است.

وی در کنار سابقه علمی و اجرایی، در دوره‌های گذشته بعنوان مسئول بسیج اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران فعالیت کرده است. مجموعه‌ای از سوابق که اکنون با مسئولیت ریاست سازمان بسیج اساتید کشور همراه شده است.

کد مطلب 6926249
محسن صمیمی

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