شهلا عموری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نوسانهای ارزی و تغییر رویههای تجاری در ماههای اخیر فضای فعالیت بازرگانان را با ابهام روبهرو کرده است، اظهار کرد: در شرایط فعلی، هر مصوبهای که بتواند روند تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید را شفافتر و روانتر کند، برای بخش خصوصی اهمیت دارد.
وی افزود: در ادامه تصمیمهایی که برای حفظ جریان تجارت خارجی و جلوگیری از اختلال در واردات کالاهای ضروری اتخاذ شده، درباره برخی رویههای اجرایی از جمله «واردات در مقابل صادرات خود»، «واردات با ارز اشخاص» و «واردات با ارز دیگران» نیز مقررات جدیدی مطرح شده است.
عموری با اشاره به جزئیات مصوبه کارگروه تنظیم بازار کشور تصریح کرد: بر اساس این تصمیم، مبنای محاسبه عملکرد مالیاتی واردکنندگان، قبض انباری است که در همان روز توسط گمرک ثبت و تأیید میشود.
عموری ادامه داد: در کنار این موضوع، نرخ ارز آزاد صرافی در روز ثبت قبض انبار نیز بهعنوان مبنای محاسبه ارزش ارزی واردات در نظر گرفته شده و نرخهای رسمی، نرخهای مبادلهای و سایر نرخهای اعلامی بانک مرکزی در این بخش ملاک عمل نخواهد بود.
وی با بیان اینکه این تغییر میتواند بخشی از فاصله میان محاسبات رسمی و واقعیت هزینه تأمین ارز را کاهش دهد، اظهار داشت: مهمترین مطالبه واردکنندگان در ماههای گذشته، شفاف شدن مبنای محاسبه عملکرد و کاهش اختلافنظر میان فعالان اقتصادی و دستگاههای اجرایی بوده است.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان اضافه کرد: اجرای دقیق این مصوبه از سوی گمرکات و سازمان امور مالیاتی میتواند به کاهش بروکراسی، تسهیل فرآیندهای تجاری و کاهش فشارهای ناشی از ابهامهای ارزی کمک کند.
عموری بیان کرد: اگر این تصمیم بهدرستی اجرا شود، مسیر استفاده از ظرفیتهای واردات با ارز اشخاص و واردات در مقابل صادرات نیز برای تأمین نیازهای تولید و تجارت هموارتر خواهد شد.
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