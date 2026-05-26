امانی: کشت گلخانه ای در نمین توسعه می یابد

مهران امانی در گفتگو با خبرنگار مهر از احداث شهرک کشاورزی تخصصی در این شهرستان خبر داد و اظهارکرد: این شهرک کشاورزی در مساحتی حدود ۱۴۱ هکتار ایجاد و کل زنجیره شامل تولید، فرآوری، سورت، بسته‌بندی و نگهداری به صورت تخصصی در این شهرک انجام خواهد شد.

وی هدف از ایجاد شهرک کشاورزی را تمرکز در تولید و صرفه جویی در مصرف انرژی و مدیریت صحیح آب عنوان و افزود: شهرستان نمین یکی از قطب های کشاورزی استان اردبیل محسوب می شود بنابراین مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باید در ایجاد و راه اندازی این شهرک اهتمام جدی داشته باشد.

فرمانداری شهرستان نمین با اشاره به اینکه درسطح شهرستان نمین ۱۵ واحد گلخانه ای فعال است و در یک سال گذشته یک و نیم هکتار کشت گلخانه ای توت فرنگی توسعه داده شده است؛ گفت: در فاز اول کشت متراکم شهرک کشاورزی توسعه ۱۰ هکتار کشت گلخانه ای پیش بینی شده است.

وی به نبود کارخانه فرآوری در این شهرستان و خام فروشی اشاره و افزود: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان، جهت ایجاد ارزش افزوده و درآمدزایی در حوزه کشاورزی زمینه ایجاد واحد های فرآوری محصولات تولیدی کشاورزان را در شهرک کشاورزی فراهم خواهد کرد.

وی با بیان اینکه شهرستان نمین بذر سیب زمینی را از استان های دیگر وارد می کند بیان کرد: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نمین جهت صرفه جویی و ایجاد درآمد، طرح کاشت بذر سیب زمینی را تهیه و به استان ارسال کرده است در صورت تایید، برای اولین بار بذر سیب زمینی در این شهرستان کشت خواهد شد.

فرماندار شهرستان نمین با بیان اینکه شهرستان نمین با چالش کم آبی مواجه است خاطر نشان کرد: با تولید بذر سیب زمینی زمینه مدیریت مصرف آب، افزایش بازدهی و کاهش هزینه تولید فراهم می شود.

وی از برنامه ریزی برای توسعه روش های نوین آبیاری از جمله نوار تیپ در این شهرستان خبر داد و گفت: تاکنون درپنج هزار و پانصد هکتار از زمین های کشاورزی شهرستان، آبیاری نوین به روش تیپ اجرا شده است.

فرماندار شهرستان نمین با بیان اینکه جهاد کشاورزی شهرستان در نظر دارد ۱۵۰ هکتار از زمین های کشاورزی سطح شهرستان را به روش نوین آبیاری تجهیز و توسعه دهد افزود: کشاورزان شهرستان نمین در آبیاری غلات از جمله گندم با نوار تیپ در کشور پیشرو هستند.

وی به افزایش کشت کلزا در زمین های دیم در این شهرستان اشاره و افزود: کشاورزان شهرستان در سال جاری از کشت کلزا در زمین های دیم استقبال کرده اند و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان برنامه ریزی های لازم را انجام داده تا کاشت کلزا را در زمین های دیم تا سطح هزار هکتار توسعه دهد.

امانی با بیان اینکه شهرستان نمین قطب تولید گوشت سفید است و سالانه بیش از ۱۳هزار تن گوشت سفید در این شهرستان تولید می شود افزود: در این شهرستان سالانه ۲۸ میلیون تخم مرغ نطفه دار تولید و توزیع می شود.

وی از تولید ۱۴۰۰ تن تخم مرغ خوراکی در این شهرستان خبرداد و گفت: سالانه ۷۰۰ هزار شاخه گل رز در این شهرستان تولید و به کشورهای همسایه صادر می شود.

امانی به تولید ۱۶۵ هزار تن سیب زمینی و ۵۰ هزار تن گندم در شهرستان نمین اشاره و افزود: ۳۲ طرح اقتصادی، حوزه کشاورزی جهت دریافت تسهیلات به مبلغ ۲۹۸ میلیارد تومان از محل سفر ریاست جمهوری به بانک معرفی شده است.