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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۳۲

دستگیری ۸۴ کلاهبردار و متخلف کنکوری

دستگیری ۸۴ کلاهبردار و متخلف کنکوری

جانشین رئیس پلیس فتا فراجا از شناسایی و دستگیری ۸۴ نفر در جریان طرح مقابله با جرایم کنکوری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین امیرلی، با اشاره به اجرای طرح سراسری پلیس فتا برای مقابله با تخلفات و جرایم مرتبط با کنکور سراسری اظهار داشت: این طرح از دو ماه پیش از آغاز کنکور، با هدف پیشگیری، شناسایی و برخورد با جرایم و تخلفات این حوزه در سراسر کشور آغاز شد.

وی افزود: از ابتدای اجرای این طرح تاکنون، ۸۴ نفر از افرادی که در زمینه کلاهبرداری و تخلفات مرتبط با کنکور فعالیت داشتند، شناسایی و دستگیر شده‌اند.

جانشین رئیس پلیس فتا فراجا درباره اقدامات ویژه این پلیس در زمان برگزاری کنکور گفت: در شب‌های برگزاری کنکور نیز ۲۷ نفر از افرادی که با سوءاستفاده از فضای مجازی اقدام به کلاهبرداری از داوطلبان و خانواده‌های آنان می‌کردند، شناسایی شدند.

سردار امیرلی با تأکید بر تعامل برخط و لحظه‌ای پلیس فتا با سازمان سنجش آموزش کشور ادامه داد: در جریان برگزاری کنکور، دو نفر از افرادی که اقدام به تصویربرداری از سؤالات و آماده‌سازی برای انتشار آن در فضای مجازی کرده بودند، با استفاده از شواهد، مستندات فنی و اقدامات سایبری شناسایی شدند.

وی تصریح کرد: مأموران پلیس فتا پس از احراز تخلف و با هماهنگی مراجع قضایی، در تعامل نزدیک با سازمان سنجش، این افراد را حین ارتکاب تخلف دستگیر کردند. متهمان نیز پس از انجام اقدامات قانونی، برای رسیدگی و طی مراحل قضایی به مراجع ذی‌صلاح تحویل داده شدند.

جانشین رئیس پلیس فتا فراجا خاطرنشان کرد: رصد و پایش فضای مجازی در حوزه کنکور به‌صورت مستمر ادامه دارد و پلیس فتا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی و سایبری و همکاری دستگاه‌های متولی، با هرگونه تلاش برای تصویربرداری، انتشار غیرمجاز سؤالات، کلاهبرداری و اخلال در فرآیند برگزاری کنکور برخورد قانونی خواهد کرد.

کد مطلب 6927307
مهسا حيدری توچائی

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