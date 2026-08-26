به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل صبح چهارشنبه در جلسه شورای اداری آذربایجان‌شرقی که به مناسبت هفته دولت برگزار شد، با تبریک هفته وحدت، هفته دولت و روز کارمند اظهار کرد: هفته وحدت که به ولادت پیامبر گرامی اسلام(ص) و امام جعفر صادق(ع) منتهی می‌شود، فرصت مناسبی برای تقویت همدلی و وحدت است و هفته دولت نیز یادآور فداکاری شهیدان رجایی، باهنر و دیگر شهدای دولت است.

وی همچنین با اشاره به تحولات اخیر کشور افزود: ملت ایران در برابر دشمنی که با هدف ضربه زدن به ایران و تمدن این کشور وارد میدان شده بود، ایستادگی کرد و امروز شاهد آن هستیم که دشمن برای پیشبرد اهداف خود به کشورهای مختلف متوسل شده است. این اتفاق، نشانه یک پیروزی بزرگ برای ملت ایران است.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی، کسب رتبه نخست استان در ارزیابی عملکرد عمرانی را نیز تبریک گفت و ادامه داد: با وجود برخی اختلافات و کم‌وکاستی‌ها، کسب این رتبه قابل توجه است و از همه دست‌اندرکاران، به‌ویژه استاندار آذربایجان‌شرقی، قدردانی می‌کنم؛ البته اگر وحدت کامل‌تر و خط‌کشی‌ها و حسادت‌ها کنار گذاشته شود و همه فقط برای نظام و مردم کار کنند، ظرفیت پیشرفت استان بسیار بیشتر خواهد بود.

ضرورت حفظ وحدت در آذربایجان‌شرقی

مطهری‌اصل با اشاره به جایگاه تاریخی و راهبردی آذربایجان و تبریز گفت: دشمن نسبت به آذربایجان و تبریز حساسیت ویژه‌ای دارد، چراکه این منطقه از گذشته مرکز اتکا، اقتصاد و علم کشور و یکی از ورودی‌های زمینی ایران بوده است.

وی با بیان اینکه بخش‌هایی از سرزمین ایران در دوره‌های گذشته به دلیل ضعف حکومت‌ها و بی‌اعتمادی به مردم از دست رفت، افزود: جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر مردم توانسته است در برابر قدرت‌های بزرگ ایستادگی کند و در هشت سال دفاع مقدس حتی یک وجب از خاک کشور را واگذار نکند.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی تأکید کرد: دشمن همچنان به دنبال ایجاد اختلاف در جامعه است و اگر وحدت خود را حفظ کنیم و یکدیگر را تضعیف نکنیم، دشمن نخواهد توانست به اهداف خود دست پیدا کند.

وی ادامه داد: ممکن است مردم سلایق سیاسی و اجتماعی متفاوتی داشته باشند و این موضوع طبیعی است، اما مسئولان نباید عامل ایجاد اختلاف میان مردم شوند. همه ما برای خدمت به تمام مردم ایران مسئولیت داریم و نباید منافع شخصی، گروهی یا جناحی را بر منافع نظام و مردم مقدم کنیم.

محبوبیت با تخریب دیگران به دست نمی‌آید

مطهری‌اصل با تأکید بر اینکه مسئولان نباید برای حفظ جایگاه خود به تخریب دیگران متوسل شوند، گفت: محبت مردم با ظاهرسازی و حرف زدن به دست نمی‌آید، بلکه امری قلبی و نتیجه اخلاص و نیت پاک در خدمت به مردم است.

وی افزود: لازم نیست برای محبوبیت خود، دیگران را تخریب کنیم یا زحمات آنان را نادیده بگیریم؛ اگر با نیت خالص برای مردم کار کنیم، خداوند محبت ما را در دل‌ها قرار خواهد داد.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی با اشاره به روایتی از امیرالمؤمنین(ع) اظهار کرد: انسان نباید تصور کند با برخی رفتارها و تلاش‌های شخصی می‌تواند جایگاه خود را برای همیشه حفظ کند. اگر فردی بدون شایستگی در جایگاهی قرار گیرد، ممکن است بدون آنکه دلیل ظاهری مشخصی وجود داشته باشد، از آن جایگاه کنار گذاشته شود.

وی تأکید کرد: فرصت مسئولیت، فرصتی برای خدمت به مردم است، نه فرصتی برای مطرح کردن خود یا گروه و جریان سیاسی. اگر فردی صلاحیت و شایستگی داشته باشد، خداوند زمینه ادامه خدمت او را فراهم خواهد کرد.

مسئولان نتیجه خدمت را به خدا بسپارند

مطهری‌اصل با تأکید بر اینکه مسئولان باید برای مردم کار کنند و نتیجه را به خداوند بسپارند، اظهار کرد: بسیاری از امور برخلاف محاسبات ظاهری رقم می‌خورد و انسان نباید تصور کند با تلاش برای منافع شخصی یا گروهی می‌تواند آینده خود را تضمین کند.

وی افزود: مسئولان باید نظام و مردم را در اولویت قرار دهند و بدانند برای حفظ و تقویت این نظام هزینه‌های فراوانی پرداخت شده و شهدا، فرماندهان، دانشمندان و مردم بسیاری در این مسیر جان خود را فدا کرده‌اند؛ بنابراین شایسته نیست کسی برای منافع شخصی خود تلاش کند.

دشمن به دنبال فشار اقتصادی و ایجاد ناامیدی است

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور گفت: یکی از محورهای فشار دشمن، مسائل اقتصادی است و باید با جدیت برای کنترل گرانی و مشکلات معیشتی مردم تلاش شود، اما نباید اجازه داد این مسائل به گونه‌ای بزرگ‌نمایی شود که تصویر واقعی پیشرفت‌ها و ظرفیت‌های کشور از بین برود.

وی با انتقاد از برخی رویکردها در فضای مجازی افزود: گاهی یک مشکل یا حادثه به سرعت برجسته می‌شود، اما پیشرفت‌ها و دستاوردهای علمی و خدمات گسترده‌ای که در کشور ارائه می‌شود، کمتر دیده می‌شود. باید در کنار بیان مشکلات و مطالبه برای رفع آنها، دستاوردهای کشور نیز برای مردم تبیین شود.

مطهری‌اصل با اشاره به پیشرفت‌های علمی و پزشکی کشور ادامه داد: ایران در بسیاری از حوزه‌های علمی در رتبه‌های برتر منطقه و جهان قرار دارد و نباید تصویری از کشور ارائه شود که گویی هیچ پیشرفت و امکاناتی وجود ندارد.

وی تأکید کرد: مشکلات اقتصادی و گرانی باید جدی گرفته و برای رفع آنها اقدام شود، اما در کنار آن باید مراقب بود احساس «هیچ‌چیز نداریم» در جامعه ایجاد نشود؛ چراکه این احساس و ناامیدی می‌تواند برای جامعه آسیب‌زا باشد.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی در پایان با تأکید دوباره بر ضرورت وحدت میان مسئولان گفت: اختلاف سلیقه طبیعی است، اما در خدمت به مردم نباید اختلافی وجود داشته باشد و همه باید با کنار گذاشتن منافع شخصی و گروهی، برای تقویت نظام، وحدت جامعه و حل مشکلات مردم تلاش کنند.