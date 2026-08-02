تردد زائران اربعین در محورهای کرمانشاه با امنیت کامل در جریان است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی حاجیان در نشست ستاد اربعین انتظامی استان کرمانشاه که ظهر یکشنبه در مرز خسروی برگزار شد، با اشاره به گذشت ۱۶ روز از آغاز طرح اربعین حسینی، اظهار کرد: پلیس استان کرمانشاه از ماهها قبل با برنامهریزی و پیشبینی تمهیدات لازم، شرایط را برای تردد ایمن، روان و توأم با امنیت زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه شناسایی نقاط حادثهخیز و پیگیری رفع نواقص آن با همکاری دستگاههای مسئول از مهمترین اقدامات انجام شده بوده است، افزود: استقرار گسترده نیروهای انتظامی و پلیس راه در محورهای مواصلاتی استان نقش مهمی در تسهیل عبور و مرور زائران و ارتقای ایمنی سفرهای اربعین داشته است.
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با اشاره به رضایت زائران از خدمات پلیس، تصریح کرد: مجموعه اقدامات انجام شده در روزهای گذشته و همچنین آمادگی ایجاد شده پیش از آغاز موج سفرهای اربعین، رضایت زائران را به همراه داشته و این موضوع در دیدارهای میدانی و گفتوگوهای حضوری با زائران بهخوبی مشهود است.
حاجیان با بیان اینکه ۶۳۸ کیلومتر از محورهای مواصلاتی استان در مسیر تردد زائران اربعین قرار دارد، گفت: تمامی این مسیرها تحت پوشش کامل نیروهای انتظامی و ترافیکی قرار گرفته تا امنیت زائران و روانسازی تردد به بهترین شکل تأمین شود.
وی از راهاندازی ۱۰ پاسگاه فرماندهی شامل ۳۸ بلوک عملیاتی در محورهای تردد زائران خبر داد و افزود: این ساختار عملیاتی که سال گذشته نیز نتایج مطلوبی به همراه داشت، امسال نیز برای افزایش نظم، مدیریت ترافیک و ارتقای امنیت زائران فعال شده است.
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه همچنین از فعالیت ۴۵۸ تیم گشتی در حوزههای انتظامی، امنیتی، ترافیکی و امدادی خبر داد و گفت: این تیمها از ورودی استان در شهرستان کنگاور تا نقطه صفر مرزی خسروی بهصورت شبانهروزی امنیت زائران را تأمین میکنند.
وی با اشاره به بهکارگیری بیش از سه هزار و ۴۰۰ نیروی پلیس در مأموریت اربعین امسال، افزود: همچنین ۲۳ ایستگاه ثابت و سیار پلیس در طول مسیرهای منتهی به مرز خسروی مستقر شدهاند تا خدمات راهنمایی، امدادی و انتظامی مورد نیاز زائران را ارائه دهند.
حاجیان یکی دیگر از ظرفیتهای پیشبینی شده را استفاده از «پلیسیاران اربعین» عنوان کرد و گفت: افراد آموزشدیده و مورد تأیید در موکبها، توقفگاهها، ایستگاههای پلیس و پایانه مرزی بهکارگیری شدهاند تا در کنار نیروهای انتظامی به زائران خدمات ارائه کنند.
وی در پایان با اشاره به ساماندهی پارکینگهای مسیر اربعین، خاطرنشان کرد: نصب دوربینهای پلاکخوان و بارکدخوان در پارکینگها، امکان ارسال پیامک به مالکان خودروها را فراهم کرده و این اقدام موجب میشود زائران پس از بازگشت به کشور، خودروهای خود را سریعتر و با سهولت بیشتری پیدا کنند.
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