به گزارش خبرنگار مهر، سردار قاسم رضایی در نشست ستاد اربعین انتظامی استان کرمانشاه که ظهر یکشنبه در مرز خسروی برگزار شد، با تسلیت فرا رسیدن ایام اربعین حسینی (ع)، اظهار کرد: خدمت به زائران حضرت سیدالشهدا (ع) توفیقی بزرگ و سرشار از حلاوت معنوی است و این شیرینی را تنها کسانی درک می‌کنند که افتخار خدمت به زائران را داشته باشند.

وی با اشاره به آمادگی کامل پلیس در مأموریت اربعین امسال، افزود: از نخستین روز اجرای این مأموریت، تمامی ظرفیت‌ها و امکانات انتظامی با تکیه بر نیروهای متعهد و معتقد به کار گرفته شد تا زائران در نهایت امنیت، آرامش و سلامت، سفر معنوی خود را انجام دهند.

جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: گرمای شدید هوا، دوری از خانواده و سختی‌های مأموریت، هیچ‌گاه مانع خدمت‌رسانی شبانه‌روزی همکاران ما نشد و به لطف خداوند و عنایت حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، روند خدمت‌رسانی تاکنون به‌صورت منظم و مطلوب ادامه داشته است.

رضایی با بیان اینکه مأموریت اربعین میدان خدمت بی‌منت به زائران است، تصریح کرد: پلیس از روز نخست در کنار زائران حضور داشته و این خدمات تا زمان بازگشت آخرین زائر به کشور ادامه خواهد یافت.

وی گره‌گشایی از مشکلات زائران و تکریم آنان را از اولویت‌های اصلی پلیس برشمرد و گفت: حتی اگر امکان رفع همه مشکلات وجود نداشته باشد، برخورد شایسته، اخلاق‌مدار و احترام‌آمیز با زائران ارزشمند است و خاطره‌ای ماندگار از خدمت پلیس در ذهن آنان بر جای خواهد گذاشت.

جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران همچنین بر ضرورت پیشگیری از سرقت در ایام اربعین تأکید کرد و افزود: در صورت وقوع هرگونه سرقت، پلیس آگاهی باید با سرعت و جدیت نسبت به کشف جرم و بازگرداندن اموال زائران اقدام کند و نتایج را در کوتاه‌ترین زمان به مالباختگان اطلاع دهد.

وی خاطرنشان کرد: بازگرداندن اموال مسروقه، به‌ویژه تلفن همراه زائران، از اقداماتی است که اعتماد عمومی را افزایش داده و ارزش خدمات پلیس را در نگاه مردم دوچندان می‌کند.

رضایی با تأکید بر برخورد قاطع با سارقان در ایام اربعین، گفت: افرادی که امنیت و آرامش زائران را خدشه‌دار می‌کنند، باید بدون هیچ‌گونه اغماض با برخورد قانونی و قاطع پلیس مواجه شوند.

وی در پایان از عملکرد پلیس کرمانشاه در مدیریت مأموریت اربعین قدردانی کرد و افزود: خدمات ارائه شده از سوی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه به فرماندهی سردار مهدی حاجیان در تأمین امنیت و تسهیل تردد زائران شایسته تقدیر است و می‌توان به عملکرد پلیس این استان نمره «خیلی خوب» داد؛ چرا که همکاران ما با روحیه‌ای اعتقادی و جهادی در میدان خدمت به زائران حضور یافته‌اند.