به گزارش خبرنگار مهر، وحید کریمی بعدازظهر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به شرایط حاکم بر بخش تولید استان در ماههای گذشته اظهار کرد: آغاز مسئولیت بنده در اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان قم با شرایط خاص ناشی از جنگ همزمان شد و یکی از نخستین موضوعاتی که در دستور کار قرار گرفت، رسیدگی به وضعیت واحدهای صنعتی و تولیدی آسیبدیده بود.
وی ادامه داد: در جریان حملات صورت گرفته به سه شهرک صنعتی شکوهیه، محمودآباد و شهاب، حدود ۴۰۳ واحد تولیدی و صنفی استان قم دچار آسیب شدند که پس از بررسیهای اولیه و ارزیابیهای کارشناسی، مشخص شد خسارت وارد شده به ۱۵۳ واحد از این مجموعهها بیش از ۱۰ درصد بوده است.
کریمی با بیان اینکه فرآیند ارزیابی خسارتها از همان روزهای ابتدایی آغاز شد، افزود: بررسیهای اولیه توسط کارشناسان و همکاران اداره کل صنعت، معدن و تجارت انجام گرفت و برای تعیین دقیق میزان خسارت نیز پرونده واحدهای آسیبدیده به کانون کارشناسان رسمی دادگستری معرفی شد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قم تصریح کرد: بر اساس گزارشهای کارشناسی دریافت شده، مجموع خسارت وارده به این واحدها حدود ۱۲ همت برآورد شده است که جبران این خسارتها نیازمند حمایت و تأمین منابع مالی برای بازسازی و بازگشت واحدها به چرخه فعالیت است.
پیگیری جبران خسارتهای واحدهای صنعتی ادامه دارد
وی با اشاره به پیگیریهای انجام شده در سطح استان برای حمایت از واحدهای آسیبدیده گفت: استاندار قم و مجموعه اقتصادی استان از ابتدای این موضوع پیگیریهای جدی را برای فراهم کردن زمینه جبران خسارت واحدهای تولیدی انجام دادند و این پیگیریها در نهایت به معرفی بخش قابل توجهی از واحدهای آسیبدیده به شبکه بانکی منجر شد.
کریمی افزود: با توجه به شرایط جنگی، در مقطع نخست بسته مشخص و مستقلی از سوی دولت برای جبران خسارتهای واحدهای آسیبدیده به استانها ابلاغ نشده بود اما پیگیریها متوقف نشد و پرونده واحدهایی که خسارت جدی دیده بودند برای دریافت تسهیلات در اختیار سیستم بانکی قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: در روزهای اخیر نیز مصوبهای از سوی معاون اول رئیسجمهور درباره اختصاص اعتبار برای جبران خسارت واحدهای آسیبدیده ابلاغ شده که میتواند روند پرداخت تسهیلات به این واحدها را تسریع کند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قم با اشاره به تلاش برخی واحدهای صنعتی برای بازگشت سریع به فعالیت اظهار کرد: تعدادی از واحدهایی که در جریان حملات آسیب دیده بودند، با اتکا به ظرفیت و توان خود و با تلاش صاحبان و کارکنان مجموعهها توانستند فرآیند بازسازی را انجام داده و دوباره وارد مدار تولید شوند.
وی ادامه داد: از این واحدها در مراسمی که به مناسبت روز ملی صنعت و معدن در یازدهم شهریورماه برگزار خواهد شد، به عنوان مجموعههایی که با وجود آسیبهای وارد شده توانستند با همت و تلاش خود فعالیت تولیدی را از سر بگیرند، تقدیر خواهد شد.
بازار را روزانه رصد کردیم
کریمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت بازار و تأمین کالاهای اساسی در روزهای نخست جنگ گفت: یکی از دغدغههای اصلی در آن مقطع، مقابله با شایعاتی بود که درباره کمبود کالاهای اساسی منتشر میشد و میتوانست موجب شکلگیری خریدهای هیجانی و هجوم شهروندان به فروشگاهها شود.
وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از همان روزهای ابتدایی بر ضرورت رصد مستمر بازار، کنترل قیمتها و اطمینان از استمرار عرضه کالاهای اساسی تأکید داشت و در استان قم نیز با دستور استاندار، کارگروه تنظیم بازار به صورت مستمر تشکیل شد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قم ادامه داد: در برخی روزها جلسات کارگروه تنظیم بازار حتی تا سه نوبت در روز برگزار میشد تا وضعیت موجودی کالاها، میزان عرضه و شرایط بازار به صورت مستمر مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مشاهده مشکل، اقدامات لازم برای رفع آن انجام شود.
وی با اشاره به بررسی وضعیت ذخایر فروشگاههای بزرگ استان اظهار کرد: در آن مقطع جلساتی با مجموعههای بزرگ عرضه کالا از جمله فروشگاه جانبازان، فروشگاههای کوثر، فروشگاههای آمال و سایر فروشگاههای فعال در استان برگزار شد که اطلاعات ارائه شده از سوی این مجموعهها نشان داد ذخایر کالاهای اساسی در وضعیت مناسبی قرار دارد.
کریمی تصریح کرد: مسئولان فروشگاههای بزرگ اعلام کردند که حتی برای یک سال آینده نیز کالاهای اساسی لازم برای عرضه به شهروندان در انبارهای آنها موجود است و همین موضوع موجب اطمینان خاطر مجموعه مدیریت استان شد.
همراهی مردم بازار را آرام نگه داشت
وی انتقال مناسب کالا از انبارها به سطح عرضه را یکی دیگر از اقدامات انجام شده عنوان کرد و گفت: علاوه بر اطمینان از وجود ذخایر، تلاش شد کالاهای موجود در انبارها به موقع وارد چرخه توزیع شوند تا شهروندان در زمان مراجعه به مراکز عرضه با کمبود مواجه نشوند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قم با قدردانی از همراهی شهروندان اظهار کرد: در کنار اقدامات دستگاههای اجرایی، همکاری و رفتار منطقی مردم نقش مهمی در عبور از شرایط ایجاد شده داشت و برخلاف فضاسازیها و تبلیغات مربوط به خریدهای هیجانی، شهروندان قم با درک مناسب از شرایط، از ایجاد تقاضای غیرضروری در بازار خودداری کردند.
وی افزود: اگر همراهی مردم در کنار تلاش مجموعههای اجرایی استان وجود نداشت، اقدامات دستگاههایی مانند جهاد کشاورزی، مجموعه اقتصادی استانداری، تعزیرات و سایر دستگاههای مسئول در حوزه رصد و کنترل بازار نمیتوانست به نتیجه مطلوب برسد.
کریمی ادامه داد: این همکاری و همدلی شهروندان یکی از عوامل مهم در پشت سر گذاشتن مرحله نخست بحران بازار بود و لازم است از رفتار مسئولانه مردم در این شرایط قدردانی شود.
وی در ادامه با اشاره به آسیبهای وارد شده به صنایع پاییندستی پتروشیمی و فولاد گفت: استان قم به دلیل برخورداری از ظرفیت قابل توجه در صنایع پاییندستی پتروشیمی، از استانهای مهم کشور در این حوزه به شمار میرود و بیش از ۶۰۰ مجموعه تولیدی در استان به صورت مستقیم یا با یک مرحله فاصله، فعالیتشان با محصولات پتروشیمی و فولادی ارتباط دارد.
تأمین مواد اولیه دوباره برقرار شد
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قم با اشاره به اثرگذاری حملات به مجموعههای پتروشیمی بر فعالیت صنایع پاییندستی اظهار کرد: اختلال ایجاد شده در زنجیره تأمین مواد اولیه موجب شد برخی واحدهای تولیدی استان، از جمله واحدهای فعال در صنعت کفش، با مشکل مواجه شوند و فرآیند تولید آنها تحت تأثیر قرار گیرد.
وی افزود: در آن مقطع برخی واحدهای تولیدی و مجموعههای مرتبط با گرانولسازی نیز با مشکل تأمین مواد اولیه مواجه شدند و ادامه فعالیت آنها با چالش روبهرو شد.
کریمی تصریح کرد: با توجه به مصوبات و تصمیمهای اتخاذ شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تأمین مواد اولیه از خارج کشور، بخش قابل توجهی از مشکلات ایجاد شده در این حوزه برطرف شد و مسیر ورود مواد اولیه برای واحدهای تولیدی تسهیل شد.
وی ادامه داد: این وضعیت در مجموع حدود ۱۰ روز شرایط دشواری را برای بخشی از صنایع ایجاد کرد اما با تأمین مجدد مواد اولیه، واحدهایی که با مشکل مواجه شده بودند توانستند به مدار تولید بازگردند و خوشبختانه این شرایط به تعدیل نیرو در واحدهای مذکور منجر نشد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قم با تأکید بر تداوم شرایط دشوار اقتصادی گفت: با وجود عبور از بخشی از چالشهای اولیه، شرایط کشور همچنان تحت تأثیر محاصره اقتصادی و دشواریهای مربوط به ورود و خروج کالا قرار دارد و این وضعیت فشار مستقیمی بر بخش تولید وارد میکند.
موانع تولید را در کارگروهها پیگیری میکنیم
وی اظهار کرد: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان قم به عنوان دبیرخانه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، تلاش میکند مشکلات واحدهای تولیدی در این کارگروه مطرح شود و برای آنها تصمیمگیری و تصمیمسازی لازم صورت گیرد.
کریمی افزود: هدف از این اقدامات، کاهش موانع موجود، تسریع فرآیندهای اداری و فراهم کردن شرایط مناسبتر برای استمرار فعالیت واحدهای تولیدی استان است و بخش قابل توجهی از پیگیریهای صورت گرفته در ماههای اخیر نیز در همین چارچوب انجام شده است.
وی با قدردانی از کارکنان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان قم گفت: بخش مهمی از اقدامات انجام شده در این مدت توسط همکاران اداره کل دنبال شده و تلاش این مجموعه برای حفظ فعالیت واحدهای تولیدی و رفع مشکلات آنها قابل تقدیر است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قم همچنین با اشاره به نقش این اداره کل در برگزاری مراسم تشییع و وداع با پیکر رهبر شهید اظهار کرد: پس از تشکیل کمیتههای تخصصی در استانداری، اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان قم در قالب کمیته پشتیبانی، مسئولیتهایی را در زمینه تأمین و توزیع برخی اقلام مورد نیاز بر عهده گرفت.
وی ادامه داد: یکی از نیازهای اصلی در آن مراسم، تأمین آب آشامیدنی بستهبندی برای جمعیت حاضر بود که با حمایت وزیر صنعت، معدن و تجارت، حدود ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار قطر آب آشامیدنی تأمین و به صورت خنک و یخزده در اختیار زائران و شرکتکنندگان در مراسم قرار گرفت.
کریمی با اشاره به دیگر اقدامات انجام شده برای پشتیبانی از مراسم گفت: ظرفیت واحدهای صنعتی استان برای تأمین نان نیز به کار گرفته شد و در مجموع حدود ۲۰ میلیون قرص نان صنعتی برای این مراسم تهیه شد.
وی افزود: در مرحله توزیع نیز با توجه به احتمال ایجاد برخی محدودیتها، اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تلاش کرد در کنار کمیته مسئول توزیع قرار گیرد تا اقلام تأمین شده در کوتاهترین زمان ممکن به دست مردم برسد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قم ادامه داد: در زمینه تأمین غذای نیمهآماده و اقلام مورد نیاز برای بستههای غذایی نیز اقدامات لازم در حوزه تأمین و توزیع انجام شد تا اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان در چارچوب وظایف خود بتواند سهم مؤثری در خدمترسانی به شرکتکنندگان در این مراسم داشته باشد.
وی با اشاره به نقش رسانهها در انعکاس این اقدامات گفت: همکاری و اطلاعرسانی مناسب رسانههای استان در این زمینه نیز قابل تقدیر است و اطلاعرسانی صحیح میتواند در مدیریت افکار عمومی و همراهی مردم با برنامههای اجرایی نقش مؤثری داشته باشد.
کریمی در پایان با اشاره به برنامههای هفته دولت در حوزه صنعت استان قم اظهار کرد: در ایام هفته دولت، هفت طرح صنعتی در استان قم به بهرهبرداری خواهد رسید که مجموع سرمایهگذاری انجام شده برای اجرای این طرحها از ظرفیت بخش خصوصی تأمین شده است.
وی افزود: با راهاندازی این هفت طرح صنعتی، بیش از هزار فرصت شغلی در استان قم ایجاد خواهد شد و بهرهبرداری از این مجموعهها بخش دیگری از ظرفیتهای بخش خصوصی در حوزه تولید و اشتغال استان را به نمایش خواهد گذاشت.
قم- مدیرکل صمت استان قم گفت: بر اساس ارزیابیهای کارشناسی، میزان خسارت وارد شده به واحدهای تولیدی و صنفی استان حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، وحید کریمی بعدازظهر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به شرایط حاکم بر بخش تولید استان در ماههای گذشته اظهار کرد: آغاز مسئولیت بنده در اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان قم با شرایط خاص ناشی از جنگ همزمان شد و یکی از نخستین موضوعاتی که در دستور کار قرار گرفت، رسیدگی به وضعیت واحدهای صنعتی و تولیدی آسیبدیده بود.
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