رضا داودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین آب پایدار در مسیر تردد زائران اربعین اظهار کرد: شرکت آب و فاضلاب استان علاوه بر تأمین و ارائه خدمات پایدار آب تا نقطه صفر مرزی، در ایام اربعین خدمات گسترده‌ای را برای زائران، موکب‌داران و بخش‌های خدماتی در مرز خسروی و مسیر منتهی به مرز ارائه کرد.

وی افزود: تأمین آب بسته‌بندی‌شده در بخش‌های مختلف خسروی، تأمین آب مورد نیاز موکب‌داران و مجموعه‌های خدماتی و همچنین ارائه خدمات در نقطه صفر مرزی از جمله اقداماتی بود که در ایام اربعین به صورت مستمر انجام شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه ادامه داد: در آن سوی مرز و در محدوده عراق نیز خدمات مربوط به توزیع آب و یخ به صورت شبانه‌روزی انجام گرفت و خوشبختانه در ارائه این خدمات حتی برای یک لحظه نیز وقفه‌ای ایجاد نشد.

داودی با اشاره به کیفیت خدمات‌رسانی در مرز خسروی گفت: استمرار خدمات و روان بودن روند خدمت‌رسانی موجب شد این مرز بیش از گذشته مورد توجه زائران و مسئولان قرار گیرد؛ به گونه‌ای که سردار علی‌اکبر پورجمشیدیان، رئیس ستاد مرکزی اربعین کشور، مرز خسروی را یکی از بهترین، روان‌ترین و باکیفیت‌ترین مرزهای کشور برای تردد زائران معرفی کرد.

اعتبارات اربعین به زیرساخت‌های ماندگار تبدیل شد

وی در ادامه با اشاره به آثار و برکات برگزاری اربعین برای استان کرمانشاه اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین برکات اربعین حسینی برای مردم استان، اعتبارات و منابعی است که از سوی ستاد مرکزی اربعین کشور در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد و این منابع می‌تواند برای ایجاد و تقویت زیرساخت‌هایی هزینه شود که آثار آن محدود به ایام اربعین نیست.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه افزود: در حوزه آب و فاضلاب تلاش کرده‌ایم این اعتبارات را به سمت پایدارسازی خدمات و ایجاد زیرساخت‌های ماندگار هدایت کنیم تا مردم استان بتوانند در طول سال از نتایج آن بهره‌مند شوند.

داودی گفت: یکی از نمونه‌های این اقدامات، اجرای طرح‌های مرتبط با تأسیسات آب در شهرستان سرپل‌ذهاب است که این تأسیسات در تأمین آب مناطق مختلف از جمله سومار و قصرشیرین نقش دارند.

وی ادامه داد: برای اصلاح و توسعه خطوط انتقال آب، تقویت تأسیسات و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز در این مناطق هزینه‌های قابل توجهی انجام شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه همچنین به اقدامات انجام‌شده در حوزه فاضلاب اشاره کرد و گفت: توسعه شبکه فاضلاب شهر قصرشیرین، ایجاد شبکه فاضلاب در مرز خسروی برای نخستین بار، حفر چاه، توسعه مخازن و اجرای سایر طرح‌های زیرساختی از جمله اقداماتی بوده که با استفاده از ظرفیت اعتبارات اربعین دنبال شده است.

داودی تأکید کرد: این طرح‌ها تنها برای چند روز برگزاری مراسم اربعین نیستند، بلکه زیرساخت‌هایی هستند که پس از پایان مراسم نیز در اختیار مردم قرار دارند و می‌توانند در تأمین پایدار آب و خدمات فاضلاب استان در طول سال مورد استفاده قرار گیرند.

توسعه زیرساخت‌های آب در مسیرهای تردد زائران

وی با بیان اینکه آثار اعتبارات اربعین محدود به مسیر مستقیم کرمانشاه تا مرز خسروی نیست، اظهار کرد: از ورودی استان در شهرستان کنگاور تا مرز خسروی، اقدامات مختلفی برای پایدارسازی خدمات آب انجام شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه افزود: علاوه بر شهرهای اصلی مسیر تردد زائران، در مناطقی مانند اورامانات که بخشی از مسافران و زائران از آنها عبور می‌کنند و همچنین شهرستان‌هایی مانند سنقر و هرسین نیز زیرساخت‌هایی با استفاده از اعتبارات اربعین ایجاد یا تقویت شده است.

داودی گفت: این موضوع یکی از برکات مهم اعتبارات اربعین برای استان است، زیرا زیرساختی که امروز برای خدمت‌رسانی به زائران ایجاد می‌شود، در تمام ۳۶۵ روز سال مورد استفاده مردم قرار می‌گیرد و موجب ارتقای سطح خدمات عمومی در شهرها و مناطق مختلف استان می‌شود.

وی ادامه داد: همان‌گونه که در حوزه راهداری، توسعه جاده‌ها و زیرساخت‌های حمل‌ونقل به عنوان یکی از آثار ماندگار اربعین برای استان شناخته می‌شود، در حوزه آب و فاضلاب نیز بخش قابل توجهی از اعتبارات به ایجاد زیرساخت‌هایی اختصاص یافته که منفعت آن مستقیماً به مردم استان می‌رسد.

خسروی می‌تواند به یکی از پرترددترین مرزهای کشور تبدیل شود

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه با اشاره به ظرفیت‌های مرز خسروی اظهار کرد: با توجه به زیرساخت‌هایی که در استان ایجاد شده و اقدامات انجام‌شده از سوی دستگاه‌های مختلف، امیدواریم کیفیت خدمات‌رسانی در سال‌های آینده نیز ارتقا پیدا کند.

داودی افزود: در حوزه آب و فاضلاب تلاش می‌کنیم متناسب با افزایش تردد زائران، زیرساخت‌ها و ظرفیت خدمات‌رسانی را سال به سال توسعه دهیم تا در صورت افزایش تعداد زائران، امکان ارائه خدمات پایدار و مناسب وجود داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: اقدامات سایر دستگاه‌ها، به‌ویژه در حوزه راهداری و زیرساخت‌های جاده‌ای، در کنار روان بودن تردد زائران در نقطه صفر مرزی و تسهیل عبور از گیت‌های ایران و عراق، می‌تواند به افزایش استقبال از مرز خسروی کمک کند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه ابراز امیدواری کرد: با استمرار این روند، مرز خسروی در سال‌های آینده به یکی از مرزهای پرتردد کشور تبدیل شود و حتی سهم قابل توجهی از تردد زائران از این مرز انجام گیرد.

داودی در پایان گفت: هدف این است که ظرفیت‌های ایجادشده در حوزه اربعین، علاوه بر تسهیل زیارت و خدمت‌رسانی به زائران، در مسیر توسعه استان در حوزه‌های مختلف از جمله گردشگری، سیاحت و تجارت نیز مورد استفاده قرار گیرد و مرز خسروی بتواند جایگاه واقعی خود را در این حوزه‌ها به دست آورد.