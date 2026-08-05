شکوه میزبانی در دروازه کربلا؛ عبور یک میلیون زائر از مرز خسروی

خبرگزاری مهر - گروه استانها: استان کرمانشاه از دیرباز و در طول تاریخ، همواره به عنوان قدمگاه مقدس زائران عتبات عالیات و دروازه اصلی نجف و کربلا شناخته شده است. مرز بینالمللی خسروی در شهرستان قصرشیرین، به عنوان قدیمیترین و با اصالتترین مسیر دسترسی به کربلای معلی، امسال شاهد شکوه بینظیری از حضور عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) بود. این مرز که به واسطه مسافت کوتاه تا اماکن زیارتی عراق و همچنین موقعیت جغرافیایی ویژه، همواره مورد توجه کاروانهای زیارتی بوده است، در اربعین امسال توانست با ارتقای چشمگیر زیرساختها، فصلی نو در خدمترسانی به زائران را رقم بزند.
فراهم بودن امکانات رفاهی، توسعه پارکینگها، سایهبانها، مهپاشها و همچنین گیتهای متعدد گذرنامه در دو سوی مرز، قصرشیرین را به یکی از ایدهآلترین نقاط برای خروج و ورود زائران تبدیل کرد. دسترسی راحت و نزدیک به شهرهای مذهبی عراق از طریق پایانه منذریه، در کنار جادههای ترانزیتی و چهاربانده استان کرمانشاه، باعث شد تا زائران سفری ایمن و به دور از گرههای کور ترافیکی را تجربه کنند.
ثبت تردد حدود یک میلیون نفری زائران از این مرز، نشاندهنده یک جهش معنادار و افزایشی شدن آمار ترددهاست. این استقبال چشمگیر، بیشک ریشه در رضایتمندی زائران در سال گذشته و توصیه چهره به چهره آنها برای انتخاب مرز خسروی دارد. میزبانی گرم و بیریای مردم خونگرم کرمانشاه و قصرشیرین، در کنار تدابیر دقیق مسئولان، ثابت کرد که دروازه کربلا با تمام توان آماده است تا جایگاه تاریخی خود را به عنوان مسیر اصلی عاشقان حسینی تثبیت کند و خاطرهای ماندگار از یک زیارت آسان و دلنشین را در ذهن زائران به یادگار بگذارد.
تردد روان زائران با ایستایی کمتر از ۴ ثانیه در گیتها
سردار مهدی حاجیان در گفتگو با خبرنگار مهر، پس از بازدید از مرز بینالمللی خسروی، با قدردانی از همراهی مردم استان بهویژه شهرستان قصرشیرین در میزبانی از زائران اربعین، اظهار کرد: به لطف خداوند تاکنون بیش از ۹۰۰ هزار نفر از مرز خسروی و بیش از یک هزار نفر نیز از مرز سومار تردد کردهاند که نشاندهنده جایگاه ویژه مرزهای استان کرمانشاه در خدمترسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است.
وی با اشاره به سرعت بالای ارائه خدمات پلیس در مرز خسروی اظهار کرد: تاکنون بیش از ۷۰۰ هزار نفر از گیتهای کنترل مرزی عبور کردهاند و فرآیند کنترل، تطبیق اطلاعات و استعلامهای لازم برای هر زائر در کمتر از چهار ثانیه انجام شده که این موضوع حاصل برنامهریزی دقیق و استفاده از سامانههای هوشمند است.
کاهش ۲۵ درصدی تصادفات با استقرار ایستگاههای خوابزدایی
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه افزود: در این مدت حدود ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو در پارکینگهای پایانه مرزی خسروی ساماندهی شده و پلیس با حضور مستمر در ۶۳۸ کیلومتر از محورهای مواصلاتی استان، مأموریتهای خود را در حوزههای ترافیکی، انتظامی و امنیتی بهصورت شبانهروزی دنبال کرده است. مأموریت اصلی پلیس، تأمین امنیت پایدار، پیشگیری از وقوع جرم و تسهیل تردد زائران بوده و خوشبختانه تاکنون هیچگونه مشکل امنیتی در استان کرمانشاه گزارش نشده است.
سردار حاجیان با اشاره به حجم بالای تردد در محورهای استان افزود: علاوه بر زائران مرز خسروی، بخش قابل توجهی از زائران مرز مهران نیز از محورهای مواصلاتی کرمانشاه عبور میکنند و تاکنون بیش از ۱۷ میلیون تردد در جادههای استان توسط پلیس مدیریت شده است.
وی از راهاندازی ۱۰ ایستگاه خوابزدایی در محورهای مواصلاتی به ابتکار پلیس خبر داد و گفت: این اقدام در کاهش حوادث رانندگی مؤثر بوده و تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته، شاهد کاهش ۲۵ درصدی مجموع تصادفات بودهایم. علت اصلی تصادفات خستگی است و از زائران میخواهیم پیش از بازگشت در موکبها استراحت کنند. همچنین سامانه ۱۱۰ با ایجاد میز تخصصی ویژه اربعین آماده پاسخگویی به درخواستهای زائران است.
ناوگان حملونقل عمومی بدون وقفه در حال خدمترسانی است
محمد شفیعی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نزدیک شدن به پایان روز اربعین حسینی، اظهار کرد: خدا را شاکریم که توفیق خدمتگزاری به زائران نصیب مردم و مسئولان شهرستان قصرشیرین شد و تاکنون نزدیک به ۹۰۰ هزار تردد زائر در پایانه مرزی خسروی به ثبت رسیده است. امیدواریم این خدمت صادقانه به عنوان ذخیرهای برای آخرت پذیرفته شود.
فرماندار قصرشیرین با اشاره به آخرین وضعیت خدماترسانی تصریح کرد: بر اساس بررسیهای میدانی، هیچگونه کمبود یا مشکلی در حوزه ناوگان حملونقل عمومی وجود ندارد. چه در بخش درونشهری برای انتقال از پارکینگها و چه برونشهری برای اعزام به استانهای مقصد، خدمات کامل است. علاوه بر ظرفیت موجود، اتوبوسهای پشتیبان نیز مستقر شدهاند تا در صورت افزایش مراجعات هیچ وقفهای ایجاد نشود.
تداوم فعالیت موکبها و مراکز درمانی تا بازگشت آخرین زائر
شفیعی با قدردانی از حمایتهای استاندار کرمانشاه و تعامل با فرماندهی انتظامی، گفت: جاده چهاربانده و ایمن قصرشیرین تا مرکز کشور، نقش مهمی در تسهیل بازگشت زائران ایفا کرده است. تمامی موکبداران نیز اعلام کردهاند تا زمان بازگشت آخرین زائر، فعالیت خود را متوقف نخواهند کرد.
وی از استمرار آمادگی کامل بخش درمان خبر داد و افزود: ظرفیتهای امدادی و دو بیمارستان سیار تخصصی در مرز خسروی مستقر هستند و به زائران، بهویژه افراد دچار گرمازدگی، خدمات میدهند. امروز شمار قابل توجهی از زائرانی که از مرزهای دیگر خارج شده بودند، مرز خسروی را برای بازگشت انتخاب کردند که نشاندهنده رضایت آنان از امکانات این پایانه است. از زائران درخواست میکنیم در مسیر بازگشت حتماً در قصرشیرین استراحت کنند تا سفری ایمن داشته باشند.
دیپلماسی موفق مرزی و رضایتمندی زائران در دو سوی مرز
سردار کیاست سپهری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به روند برگزاری مراسم اربعین حسینی، اظهار کرد: امسال شاهد برگزاری اربعینی متفاوت، منظم و کمنظیر در مرز بینالمللی خسروی بودیم که حاصل هماهنگی و انسجام مطلوب میان تمامی کمیتهها بود. مسئولان استان با برنامهریزی دقیق و حضور میدانی موجب شدند زائران از شهرستان کنگاور تا مرزهای خروجی خدمات رضایتبخشی دریافت کنند.
فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه تصریح کرد: ظرفیتهای ارزشمند پایانه خسروی و منذریه عراق، زمینه ارائه خدمات مطلوب را فراهم کرد و بخش عمده زائران از روند تردد ابراز رضایت داشتند. فرآیند خروج و ورود با آرامش کامل انجام شد و همکاران مرزبانی با روحیه جهادی شبانهروزی تلاش کردند تا هیچ ایستایی برای زائران ایجاد نشود.
وی افزود: در کنار خدمات میدانی، دیپلماسی هوشمندانه مرزی با مسئولان عراق نتایج مطلوبی به همراه داشت و هماهنگیهای ایجادشده تردد را روانسازی کرد. آمارها نشان میدهد استقبال از مرز خسروی افزایش یافته است. در حال حاضر حدود ۱۵۰ هزار نفر از زائران در آن سوی مرز هستند که آمادگی کامل برای بازگشت ایمن آنان وجود دارد. از زائران میخواهیم با استراحت کافی و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی سفری بدون حادثه را تجربه کنند.
عملیات عظیم اربعین حسینی در مرز بینالمللی خسروی در حالی با ثبت رضایتمندی حداکثری زائران به روزهای پایانی خود نزدیک میشود که این رویداد، ظرفیتهای بینظیر استان کرمانشاه را بار دیگر به اثبات رساند؛ اما شکوفایی امیدبخش این ظرفیتها نباید به ایام اربعین محدود بماند. مطالبه جدی مردم و دلسوزان استان این است که با نگاه ویژه و تخصیص اعتبارات ملی مستمر، زیرساختهای ایجاد شده در قصرشیرین برای رونق دائمی توریسم مذهبی، توسعه تجارت مرزی و تردد کاروانهای زیارتی در تمام طول سال مورد بهرهبرداری قرار گیرد تا کهنترین دروازه کربلا، به پیشران توسعه و آبادانی غرب کشور تبدیل شود.
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