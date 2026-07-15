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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵

سکوت در برابر جنایت آمریکا و اسرائیل جایز نیست

سکوت در برابر جنایت آمریکا و اسرائیل جایز نیست

کرج _ مدیرکل تبلیغات اسلامی البرز گفت: سکوت در برابر جنایت‌های استکبار و رژیم صهیونیستی جایز نیست؛ هرگونه بی‌تفاوتی، زمینه‌ساز گستاخی بیشتر دشمنان خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مهدی ولایی برحق، در مراسم یاد بود آقای شهید ایران که از سوی معاونت پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش البرز در کانون امام علی (ع) برگزار شد، افزود: تشییع تاریخی و باشکوه رهبر شهید جلوه بی نظیر و زیبای عشق ملت ایران به ولایت، انقلاب و نظام بود.

وی بیان داشت: دشمنان تصور نمی کردند ملت ایران و مردم عراق چنین حضور با شکوهی در مراسم تشیع رهبر شهید داشته باشند بنابراین این حضور، آنان را دچار یاس و ناامیدی کرد.

وی خاطرنشان کرد این حضور نشان داد که خون شهید موجب وحدت، همدلی و انسجام بیشتر ملت ایران می شود.

حجت‌الاسلام ولایی یادآور شد: کسانی که تصور می‌کردند با شهادت رهبر انقلاب می‌توانند ملت ایران را دچار اختلاف و تفرقه کنند خطایی بزرگی را مرتکب شده و معادلاتشان برهم خورد زیرا شهادت قائد امت ملت ایران را متحدتر، منسجم‌تر و مقاوم‌تر از گذشته کرد.

وی با اشاره به اینکه جنایت‌هایی که علیه ملت ایران و رهبران جبهه مقاومت صورت گرفت، حقیقت دشمنی استکبار جهانی با اسلام را آشکارتر کرد، افزود: دیگر جای هیچ تردیدی برای شناخت جبهه حق و باطل باقی نگذاشته است لذا خونخواهی و انتقام مهمترین خواسته امروز ما باید باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان البرز سکوت در برابر ظلم و جنایت را مغایر با تعالیم اسلامی دانست و عنوان کرد: باید در برابر جنایت‌های استکبار و رژیم صهیونیستی موضع‌گیری صریح داشته باشیم چراکه امروز زمان سکوت نیست و هرگونه بی‌تفاوتی، زمینه‌ساز گستاخی بیشتر دشمنان و تفرقه افکنی از سوی آنان می شود.

وی اظهار کرد: دشمنان اسلام همواره تلاش کرده‌اند میان مسلمانان اختلاف ایجاد کنند، اما امروز وظیفه علما، نخبگان و آحاد مردم حفظ وحدت، تقویت همدلی و دفاع از آرمان‌های اسلام و انقلاب است.

ولای برحق گفت: خون رهبر شهید، همانند خون دیگر شهدای بزرگ اسلام، موجب احیای ارزش‌های الهی، افزایش بصیرت ملت ایران و تقویت روحیه مقاومت در جهان اسلام شد و این مسیر تا تحقق کامل آرمان‌های اسلامی ادامه خواهد داشت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان البرز تاکید کرد: شهادت رهبر انقلاب، اندیشه ها و آرمانهای بلند او را برای همیشه جاودانه کرد.

کد مطلب 6888821

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