سکوت در برابر جنایت آمریکا و اسرائیل جایز نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مهدی ولایی برحق، در مراسم یاد بود آقای شهید ایران که از سوی معاونت پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش البرز در کانون امام علی (ع) برگزار شد، افزود: تشییع تاریخی و باشکوه رهبر شهید جلوه بی نظیر و زیبای عشق ملت ایران به ولایت، انقلاب و نظام بود.

وی بیان داشت: دشمنان تصور نمی کردند ملت ایران و مردم عراق چنین حضور با شکوهی در مراسم تشیع رهبر شهید داشته باشند بنابراین این حضور، آنان را دچار یاس و ناامیدی کرد.

وی خاطرنشان کرد این حضور نشان داد که خون شهید موجب وحدت، همدلی و انسجام بیشتر ملت ایران می شود.

حجت‌الاسلام ولایی یادآور شد: کسانی که تصور می‌کردند با شهادت رهبر انقلاب می‌توانند ملت ایران را دچار اختلاف و تفرقه کنند خطایی بزرگی را مرتکب شده و معادلاتشان برهم خورد زیرا شهادت قائد امت ملت ایران را متحدتر، منسجم‌تر و مقاوم‌تر از گذشته کرد.

وی با اشاره به اینکه جنایت‌هایی که علیه ملت ایران و رهبران جبهه مقاومت صورت گرفت، حقیقت دشمنی استکبار جهانی با اسلام را آشکارتر کرد، افزود: دیگر جای هیچ تردیدی برای شناخت جبهه حق و باطل باقی نگذاشته است لذا خونخواهی و انتقام مهمترین خواسته امروز ما باید باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان البرز سکوت در برابر ظلم و جنایت را مغایر با تعالیم اسلامی دانست و عنوان کرد: باید در برابر جنایت‌های استکبار و رژیم صهیونیستی موضع‌گیری صریح داشته باشیم چراکه امروز زمان سکوت نیست و هرگونه بی‌تفاوتی، زمینه‌ساز گستاخی بیشتر دشمنان و تفرقه افکنی از سوی آنان می شود.

وی اظهار کرد: دشمنان اسلام همواره تلاش کرده‌اند میان مسلمانان اختلاف ایجاد کنند، اما امروز وظیفه علما، نخبگان و آحاد مردم حفظ وحدت، تقویت همدلی و دفاع از آرمان‌های اسلام و انقلاب است.

ولای برحق گفت: خون رهبر شهید، همانند خون دیگر شهدای بزرگ اسلام، موجب احیای ارزش‌های الهی، افزایش بصیرت ملت ایران و تقویت روحیه مقاومت در جهان اسلام شد و این مسیر تا تحقق کامل آرمان‌های اسلامی ادامه خواهد داشت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان البرز تاکید کرد: شهادت رهبر انقلاب، اندیشه ها و آرمانهای بلند او را برای همیشه جاودانه کرد.