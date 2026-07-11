تقدیر فراکسیون اهل سنت از حضور باشکوه امت اسلامی در تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، فراکسیون نمایندگان اهل‌سنت مجلس شورای اسلامی از حضور باشکوه ملت ایران و امت اسلامی در آیین‌های تشییع و بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی طی پیامی تقدیر و قدردانی کرد.

متن پیام به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت شریف ایران؛ مردم مؤمن و قدرشناس تهران، قم، مشهد مقدس؛

مردم نجیب عراق، علما، روحانیون، نخبگان، زائران، اقوام و مذاهب اسلامی؛

حضور عظیم، آگاهانه و پرشکوه شما در آیین‌های بدرقه، تشییع، اقامه نماز و بزرگداشت پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، تنها یک مراسم سوگواری نبود؛ صحنه‌ای تاریخی از ایمان، وفاداری، بلوغ سیاسی، وحدت ملی و پیوند عمیق امت اسلامی با رهبری دینی، مردمی و انقلابی بود.

در تهران، قم، مشهد و عراق، آنچه دیده شد فقط اجتماع جمعیت نبود؛ تجلی یک حقیقت بزرگ بود: رهبری که با دل‌های مردم سخن گفته باشد، پس از شهادت نیز مردم را گرد خود جمع می‌کند.

فراکسیون نمایندگان اهل‌سنت مجلس شورای اسلامی، با نهایت احترام و سپاس، از همه مردم شریف ایران، از خانواده‌های معظم شهدا، علما و روحانیون شیعه و اهل‌سنت، ائمه جمعه و جماعات، طلاب، دانشگاهیان، جوانان، زنان و مردان، اقوام اصیل ایرانی و همچنین مردم مؤمن عراق که در این روزهای ماندگار با حضور خود جلوه‌ای از وفا، غیرت و معرفت آفریدند، صمیمانه تقدیر می‌کند.

این حضور، پاسخی آرام اما رساتر از هزار خطابه به همه محاسبات غلط دشمن بود. آنان گمان می‌کردند شهادت رهبر انقلاب، دل‌ها را پراکنده و صفوف ملت را متزلزل می‌کند؛ اما ملت ایران و امت اسلامی نشان دادند که گاهی خون شهید، از هر سخنی وحدت‌آفرین‌تر و از هر فرمانی بیدارگرتر است.

دشمنان ایران و اسلام، نه عمق ایمان مردم را شناختند، نه جایگاه رهبری دینی را فهمیدند و نه پیوند تاریخی شیعه و سنی را در لحظه‌های بزرگ درک کردند.

حضور باشکوه مردم، به‌ویژه حضور فعال علما، روحانیون، نخبگان و مردم اهل‌سنت در کنار برادران شیعه، پیامی روشن به جهان داشت: ایران در سوگ نیز یکپارچه است؛ امت اسلامی در دردهای بزرگ، به ریشه‌های مشترک خود بازمی‌گردد.

این حضور، جلوه‌ای از همان حقیقت قرآنی بود که فرمود: «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» و نشان داد که تقریب مذاهب، تنها یک شعار رسمی یا ادبیات مناسبتی نیست؛ بلکه وقتی پای عزت امت، استقلال کشور و حرمت خون شهید در میان باشد، در خیابان‌ها، مساجد، حرم‌ها، میدان‌ها و دل‌های مردم معنا پیدا می‌کند.

رهبر شهید انقلاب اسلامی، شخصیتی صرفاً سیاسی نبود که با مرزهای قدرت تعریف شود؛ او عالمی مجاهد، پدری معنوی، پرچمدار عزت اسلامی و صدایی استوار در برابر سلطه و تحقیر ملت‌ها بود.

تفاوت رهبری دینی، مردمی و انقلابی در همین‌جاست که مردم او را فقط در جایگاه رسمی نمی‌بینند؛ در حافظه ایمانی، عاطفی و تاریخی خود جای می‌دهند.

از همین رو بود که در آیین‌های تهران، قم، مشهد و عراق، مردم با زبان‌ها، لباس‌ها، مذاهب و قومیت‌های گوناگون آمدند؛ اما پیام همه یکی بود: وداع با پیکر شهید، به معنای وداع با راه او نیست.

بازتاب جهانی این حضور، نشان داد که ملت ایران در لحظه‌های دشوار، از سرمایه‌ای برخوردار است که هیچ قدرتی با تحریم، تهدید، جنگ روانی و ترور نمی‌تواند آن را از میان ببرد؛ سرمایه‌ای به نام ایمان مردم، وحدت اقوام و مذاهب، و پیوند امت با آرمان‌های بلند استقلال، عدالت، مقاومت و کرامت انسانی.

فراکسیون نمایندگان اهل‌سنت مجلس شورای اسلامی، ضمن قدردانی مجدد از این حضور تاریخی، اعلام می‌کند که اهل‌سنت ایران، همچون گذشته، خود را جزئی جدایی‌ناپذیر از پیکره ملت بزرگ ایران و امت اسلامی می‌دانند و پاسداشت خون رهبر شهید و همه شهدای این مسیر را در تقویت وحدت، حفظ آرامش، دفاع از عزت کشور و تعمیق برادری اسلامی می‌دانند.

امروز جهان دید که ملت ایران، در اندوه نیز صاحب وقار است؛ در مصیبت نیز صاحب پیام است؛ و در بدرقه رهبر شهید خود، نه تنها سوگواری کرد، بلکه تاریخ ساخت.

خداوند متعال به همه مردم شریف ایران و امت اسلامی عزت، وحدت و بصیرت روزافزون عنایت فرماید و روح بلند رهبر شهید انقلاب اسلامی و همه شهدای راه حق را با انبیا، صدیقین، شهدا و صالحین محشور گرداند.

والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته