درویشی: تشییع میلیونی رهبر شهید خط بطلانی بر محاسبات دشمنان بود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله قنبر درویشی خطبه‌های این هفته نماز جمعه بندرعباس با اشاره به حماسه حضور ملت در آیین تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب، این رویداد را جلوه‌ای از تحقق وعده الهی دانست و اظهار کرد: تشییع میلیونی و کم‌سابقه رهبر شهید انقلاب در تهران، قم، مشهد و عراق ثابت کرد که دنیا امروز حقانیت، قدرت و عزت ملت ایران را به رسمیت شناخته و مخالفان انقلاب به خوبی دریافته‌اند که در محاسبات خود برای خاموش کردن نور هدایت این نظام، دچار خطایی استراتژیک شده‌اند.

وی بیان کرد: همان‌طور که خون مطهر امام حسین(ع) در طول تاریخ بشریت را به سمت خود کشانده است، امروز نیز شاهد هستیم که جهان، تحت تاثیر حقیقت وجودی و راه شهدا، پیامی جز عزت و ایستادگی دریافت نمی‌کند.

خطیب موقت نماز جمعه بندرعباس با بازخوانی سیره حضرت زینب کبری (س) در کوفه و شام و استقامت در برابر ابن‌زیاد و یزید، تصریح کرد: دشمنان گمان می‌کردند با ریختن خون فرزند پیامبر(ص)، کار تمام است، اما با «ما رایت الا جمیلا» حضرت زینب(س)، چراغی برافروخت که هرگز خاموشی ندارد.

وی افزود: اگر امروز یزید زمان، از جایگاه خود نظاره‌گر سرنوشت کاخ‌های ظلم باشد، درک خواهد کرد که خون رهبر شهید انقلاب و یارانش، چه انقلابی را در جهان برپا کرده است و شهادت این بزرگ‌مرد و بیانات راهگشای رهبری، ما را به این یقین قلبی رسانده که به قله‌های پیروزی نهایی نزدیک هستیم.

درویشی همچنین با اشاره به نقش راهبردی منطقه در معادلات جهانی، خاطرنشان کرد: امروز جهان در برابر اراده ملت ایران سر تعظیم فرود آورده است و تاثیرگذاری راهبردی ایران به‌ویژه در حوزه اقتصاد جهانی و کنترل گذرگاه‌های مهمی نظیر تنگه هرمز، واقعیتی است که محاسبات قدرت‌های بزرگ را تحت‌الشعاع قرار داده است؛ چرا که هرگونه اختلال در این مسیر، اقتصاد کشورهای پرجمعیت و صنعتی جهان را با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد.

وی تاکید کرد: بیداری ملت‌های مسلمان مرهون ایستادگی و مقاومت ملت ایران است و ما امروز وظیفه داریم فراتر از مرزها، جهانیان را به سوی حقیقت بیدار کنیم و این حرکت، مقدمه‌ساز ظهور حضرت مهدی (عج) خواهد بود.

امام جمعه موقت بندرعباس با تجلیل از ایثارگری‌های آحاد ملت، به‌ویژه خانواده شهدا، بیان کرد: امروز همه ما در برابر خون شهدا مسئولیم؛ دولتمردان باید با خدمت خالصانه، بار مشکلات اقتصادی را از دوش مردم بردارند و مردم نیز با تاسی به فرهنگ همدلی و برادری، اجازه ندهند عزت و آگاهی جامعه خدشه‌دار شود.

درویشی با تکریم جایگاه زنان در انقلاب اسلامی، تاکید کرد: همان‌گونه که حضرت امام (ره) بر نقش بی‌بدیل زنان در پیروزی انقلاب تأکید داشتند، امروز نیز بانوان مؤمن و بصیر ایران اسلامی با حضور در میدان‌های مختلف، پاسدار خون شهدا و حافظ ارزش‌های دینی هستند.