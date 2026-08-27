وزیر اقتصاد از پالایشگاه سوم پارس جنوبی بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی مدنیزاده صبح پنجشنبه در جریان حضور در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، با حضور در پالایشگاه سوم پارس جنوبی، از بخشهای مختلف این مجموعه صنعتی بازدید و در جریان آخرین وضعیت فعالیتهای آن قرار گرفت.
در این بازدید، گزارشی از روند تولید، ظرفیتهای عملیاتی پالایشگاه، وضعیت طرحهای توسعهای و اقدامات انجامشده برای استمرار و افزایش تولید ارائه شد.
وزیر اقتصاد همچنین در جریان این بازدید، از نزدیک در جریان مسائل و چالشهای این مجموعه قرار گرفت و بر ضرورت حمایت از صنایع راهبردی کشور، تسهیل فعالیتهای اقتصادی و استفاده حداکثری از ظرفیتهای تولیدی منطقه پارس جنوبی تأکید کرد.
پالایشگاه سوم پارس جنوبی از پالایشگاههای مهم این مجتمع در عسلویه است که گاز تولیدی میدان پارس جنوبی را فرآورش میکند.
بازدید از صنایع پارس جنوبی و حضور در مراسم آباندازی یک سکوی نفتی در بوشهر، از دیگر برنامههای وزیر امور اقتصادی و دارایی در سفر به استان بوشهر اعلام شده است.
شرکت در نشست گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر و بررسی مسائل و مطالبات فعالان اقتصادی، از دیگر برنامههای این سفر یکروزه خواهد بود.
مدنیزاده همچنین در نشست شورای برنامهریزی استان بوشهر حضور مییابد و در این نشست، مهمترین مسائل اقتصادی، ظرفیتهای سرمایهگذاری و روند اجرای طرحهای توسعهای استان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
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