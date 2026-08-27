علی نیکونهاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به معدوم‌سازی ۱۰ تن مواد غذایی تاریخ منقضی و فاسد در این شهرستان، اظهار داشت: این مواد غذایی طی بازدیدهای مستمر بازرسان بهداشت محیط از مراکز تهیه، توزیع و عرضه مواد خوراکی در سطح شهر ایلام جمع‌آوری و با هدف صیانت از سلامت شهروندان و جلوگیری از ورود مواد غذایی غیرمجاز به سبد مصرفی مردم، معدوم‌سازی شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه در ۶ ماهه اول سال، بیش از ۴۳ تن مواد غذایی تاریخ منقضی و فاسد در سطح استان و بیش از ۱۲ تن در شهرستان ایلام جمع‌آوری شده، گفت: بازرسی‌ها به صورت مستمر ادامه دارد و واحدهای متخلف شناسایی و با آنها برخورد قانونی می‌شود.

وی از شهروندان خواست که در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، مراتب را از طریق شماره ۱۹۰ به مرکز بهداشت گزارش دهند تا در اسرع وقت نسبت به بررسی و برخورد با متخلفان اقدام شود.

این مسئول تأکید کرد: کالاهای عرضه‌شده باید دارای سیب سلامت، تاریخ تولید و انقضا و آدرس کارخانه باشند و در صورت عدم رعایت، برخورد قانونی انجام خواهد شد، چراکه سلامت مردم خط قرمز مجموعه بهداشت و درمان استان است.