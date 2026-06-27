به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی طالبی، بعد از ظهر شنبه در نشست کمیسیون مبارزه با سرقت استان کرمان، ضمن قدردانی از عملکرد دستگاه‌های فعال در حوزه مقابله با جرم گفت: اگرچه آمارها نشان‌دهنده بهبود شرایط در اکثر شاخص‌های سرقت نسبت به سال جاری است، اما با اجرای راهکارهای مصوب در این جلسه، می‌توان کنترل مؤثرتری بر این موضوع در سطح استان کرمان اعمال کرد.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش مسئولیت‌پذیری نهادهای عمومی در حفاظت از اموال و سرمایه‌های تحت اختیار خود، افزود: هزینه‌ کرد برای ارتقای تجهیزات ایمنی و پیشگیری از جرم، بسیار کمتر از خسارات مالی سنگینی است که در صورت وقوع سرقت، به بیت‌المال وارد می‌شود.

وی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی موظفند در دو حوزه سخت‌افزاری «تجهیزات امنیتی» و نرم‌افزاری« سیستم‌های نظارتی و مدیریتی»، تدابیر لازم را جهت ارتقای ضریب ایمنی تأسیسات اتخاذ کنند.

طالبی، همچنین با اشاره به نقش کلیدی آموزش و اطلاع‌رسانی در پیشگیری از سرقت، از رسانه‌های ملی خواست تا با اجرای برنامه‌های آموزشی تخصصی، آگاهی عمومی را در این زمینه افزایش دهند.

وی ضمن یادآوری ضرورت ساماندهی کارگاه‌های ضایعاتی، خواستار تسریع در روند راه‌اندازی شهرک ضایعاتی و افزایش نظارت دستگاه‌های مسئول بر این حوزه شد.