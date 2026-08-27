استقبال گسترده مردم ملکشاهی از مسابقات میدان یار

به گزارش خبرنگار مهر،این مسابقات با هدف آموزش مهارتهای کاربردی، ارتقای آمادگی عمومی و شناسایی توانمندیهای مردم در حوزههای مختلف طراحی شده است و شرکتکنندگان برای راهیابی به مرحله کشوری با یکدیگر رقابت میکنند.
ذر بخش نظامی، آموزشهای مربوط به اسلحه کلاشینکف، نحوه باز و بست، مشخصات و مختصات و نحوه تیراندازی و نشانهروی به شرکتکنندگان ارائه میشود.
دختران ملکشاهی نیز در بخش رجزخوانی و برنامههای فرهنگی این مسابقات حضور فعالی دارند و برنامههای متنوعی در راستای مسائل فرهنگی، اجتماعی، نظامی و پدافند غیرعامل در نظر گرفته شده که با استقبال خوب مردم روبرو شده است.
هدف از برگزاری این مسابقات، ایجاد نشاط اجتماعی، تقویت روحیه خودباوری و ارتقای آمادگی عمومی در بین اقشار مختلف جامعه است.
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