به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدناصر میرمحمدیان عصر دوشنبه در همایش «طلایه‌داران تبلیغ» قرارگاه استانی جنگ ترکیبی بلاغ مبین و اجتماع مبلغین ماه محرم‌الحرام ۱۴۴۸ که با حضور نماینده ولی فقیه در استان در شهرکرد برگزار شد با اشاره به اینکه طلاب و روحانیون به جای درگیر شدن با خرده‌روندها باید با کلان‌روندها درگیر شوند، اظهار کرد: طلبه باید بداند در این لحظه چه وظیفه و رسالتی دارد و با مردم چه باید بگوید تا به تکلیف خود عمل کرده باشد.

مدیرعامل بنیاد هدایت کشور با ذکر اینکه رهبر انقلاب اسلامی در پیام‌های خودشان از تعبیر معجزه برای وضعیت اخیر کشور یاد کردند، ادامه داد: ایشان خطاب به مردم منطقه فرمودند که شما یک معجزه را از نزدیک مشاهده می‌کنید و این معجزه، همان بعثت مردمی است که مبلغان وظیفه تقویت آن را دارند.

میرمحمدیان با تأکید بر اینکه ما دوباره با آمریکا درگیر خواهیم شد و یک جنگ بسیار سخت خواهیم داشت، گفت: به فضل الهی پیروزی نهایی را پس از آن جنگ کسب خواهیم کرد اما امروز هم باید این مذاکره انجام می‌شد تا برای یک جنگ سخت و پیچیده خودمان را آماده کنیم.

وی با تصریح اینکه به تعبیر ریاست مجلس شورای اسلامی کسی جنگ را می‌برد که برای فردای جنگ آماده‌تر باشد، اظهار کرد: پیداست با بلایی که سر آمریکا آوردیم او هم کوتاه نخواهد آمد و این بسیار شفاف است که دشمن کوتاه نمی‌آید.

بازخوانی توصیه‌های امام شهید برای مبارزه و نصرت در مقابل با جبهه باطل

میرمحمدیان با بیان اینکه امام شهید از دو سال پیش سه پیشنهاد و توصیه را به ما در این مبارزه دادند، ادامه داد: ایشان دعا و قرائت دعای چهاردهم صحیفه سجادیه، توسل به اهل بیت علیهم السلام و خواندن دعای توسل و نیز بهره‌گیری از نور قرآن با قرائت سوره مبارکه فتح را به ما توصیه کردند. این توصیه‌ها قرار است «فتحا مبینا» را برای ما به ارمغان بیاورد تا بر طبق نص صریح قرآن، عدل و داد برپا شود.

مدیرعامل بنیاد هدایت کشور با اشاره به اینکه دعوای ابرقدرت‌های شرق و غرب بر سر یک «نظام» است ناظر بر اینکه هر کدام می‌خواهد خودش یکه‌تاز ابرقدرتی جهان باشد، افزود: دعوای آنان با ایران اما بر سر «نظم» است زیرا ایران بنا دارد یک نظم جدید را بر عالم حکمفرما کند و در مناسبات مختلف و متعدد، نظم جدیدی بنا نهد.

استقرار نظم نوین جهانی مبتنی بر ولایت الهی

میرمحمدیان با طرح این پرسش که ما کجای نقشه هستیم، گفت: نظمی که بر اساس پول و زور است باید به نظم مبتنی بر ولایت الهی، محبت و خدمت و خیز تغییر یابد. در این مأموریت مهمی که داریم نباید حواسمان را از اصل‌های مهم پرت کرده و معطوف بر مسائل پیش پا افتاده شویم که متاسفانه در کشور شاهد فضای تفرقه می‌شویم.

وی تفرقه و انشقاق را بدترین سم برای به چالش کشیدن اتحاد مقدس ایرانیان دانست و گفت: اکنون وقت اختلاف‌افکنی به علت این یا آن بند یادداشت تفاهم نیست همان‌طور که رهبر انقلاب تأکید دارند حتی با دلیل موجه هم دعوا راه نیندازید. اکنون وقت تفرقه و دعوا نیست بلکه باید دل‌های مردم را برای جنگ آماده کنیم زیرا جنگ بعدی جنگ با مردم برای فشار آوردن به آنان است زیرا دشمن از مردم سیلی خورده است.

میرمحمدیان با یادآوری اینکه طلبه‌ها باید طراح طرح و نقشه نظم جهانی جدید در عالم باشند، توضیح داد: طلاب و مبلغان باید در عرصه تربیت، سلامت، بهداشت، امنیت، اقتصاد، همدلی و سبک زندگی و نظیر اینها نقشه جدید را طراحی کنند.

وی بیان کرد: برای ترسیم طرح ناظر به نظم جدید جهانی و تمدن نوین اسلامی نباید مردم را درگیر مسائل سطحی کرده و آتان را از انبعاث دور کنیم. مبلغان در ابتدا این نظم جدید را باید در خودشان حاکم کنند.

میرمحمدیان با اشاره به اینکه مردم ایران در میدان ماندند تا به دنیا بگویند پای کشور و نظام اسلامی هستیم، افزود: ما اما انتظار بیشتری از این بعثت مردمی و معجزه الهی داریم. امام انقلاب مکرراً جلوه‌ها و ابعاد این نظم جدید را توضیح می‌دهند و اتفاقا تصریح دارند که این ظرفیت بزرگ به میدان آمده را باید صرف نظم جدید در حوزه‌های مختلف کنید.

وی با تصریح اینکه مبلغان وظیفه دارند مردم مبعوث را برای نظم نوین جهانی و پیروزی ایران در این عرصه مهیا کنند، یادآور شد: امروز توجه دنیا به سمت ما جلب شده و این ظرفیت را نباید درگیر مسائل جزئی گردد.

مدیرعامل بنیاد هدایت کشور با اشاره به اینکه مبلغان در محرم باید از ظرفیت قیام امام حسین (ع) استفاده کنند، افزود: حیف است انرژی خودمان و مردم را درگیر مسائل جزئی کنیم.