خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها؛ مروری بر ۱۴ پیام رهبر انقلاب آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای از پرکاربرد بودن کلیدواژه «وحدت» در قالب تعابیری همچون وحدت ملی، انسجام، یکپارچگی، همبستگی و همدلی حکایت دارد و نشان می‌دهد که توصیه ایشان به حفظ صفوف منسجم و به هم فشرده مردم در این برهه حیاتی و سرنوشت‌ساز کشورمان، نه صرفاً یک توصیه اخلاقی بلکه یک راهبرد است که باید مورد توجه همه لایه‌های اجتماع خاصه مسئولان و مدیران، نخبگان و خواص باشد. ایشان در پیام روز گذشته خطاب به نمایندگان مجلس و عموم جانفدایان ایران و انقلاب تأکید کردند: «طرح و نقشه‌ کور دشمن پس از جنگ تحمیلی و فشار اقتصادی و محاصره‌ تبلیغاتی و سیاسی، ایجاد تفرقه و تجزیه‌ اجتماعی برای جبران شکست‌های میدان نظامی و به زانو درآوردن ملت است، و لازم است تک‌تک جان‌فدایانی که دلشان برای اسلام و انقلاب یا استقلال و سربلندی ایران می‌تپد، از این پس، بیش از پیش برای پاسداری از وحدت صفوف منسجم و به‌هم‌پیوسته ملّت اهتمام ورزند و اختلافات غیرموجّه و حتی موجّه را به تنازع و تفرقه تبدیل نکنند و قولاً و عملاً مظهر انسجام و یکپارچگی ملّت باشند، ان‌شاءالله.»

تأملی در این فرازها به خوبی گویای ضرورت حفظ انسجام و وحدت ملت بعثت یافته است که در پی شهادت قائد امت و جمعی از هموطنان عزیزمان، در ۸۹ شب گذشته خیابان‌ها را خالی نگذاشتند و فریاد خونخواهی رهبر شهید و دیگر شهدای جنگ رمضان را فریاد زدند. در این خصوص گفتگوی ما را با یک کارشناس مسائل سیاسی و مدرس دانشگاه در چهارمحال و بختیاری می‌خوانید.

علیرضا اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با قدردانی از حضور حماسی مردم استان چهارمحال و بختیاری در ۸۹ شب گذشته در خیابان‌های شهرها و روستاها برای اعلام بیعت با رهبر انقلاب و وفاداری به نظام اسلامی، اظهار کرد: باید خدای سبحان را برای داشتن این مردم بصیر و فهیم و متحد شکرگزار باشیم که امیدواریم با عنایت الهی این حضور بصیرت‌مندانه منتج به پیروزی نهایی کشورمان در این نبرد شود.

کارشناس مسائل سیاسی در چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه کلید بسیاری از مشکلات جامعه به دست مردم است و در ۴۷ سال گذشته مردم در هر بزنگاهی با حضور خود موانع را از پیش رو برداشتند، ادامه داد: در انقلاب‌های ایدئولوژیک دنیا خاصه با رنگ و بوی مذهبی، مردم نقش اصلی را دارند و رهبران نیز مردم را در صحنه حفظ می‌کنند همچنان که انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام راحل (ره) نهضتی بر مبنای حرکت مردمی بود.

اسماعیلی با تأکید بر اینکه امام خمینی (ره) در سال‌های آغازین انقلاب تمامی مبانی حکومت دینی را در پنج مرحله انتخابات با نظر و رأی مردم تأیید کردند، افزود: اموری همچون استقرار جمهوری اسلامی، انتخاب ریاست جمهوری، قانون اساسی، مجلس و ... با رأی مردم تأیید شد و مردم در این ۴۷ سال در متن انقلاب بوده و حضور خود را اثبات کرده‌اند.

یادآوری مبانی دینی و قرآنی «وحدت»

وی با یادآوری برخی مبانی قرآنی «وحدت»، توضیح داد: خدای سبحان در فراز مشهور «وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» (آل عمران/۱۰۳) یا آیه «وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ» (انفال/۴۶) به صراحت مومنان را نسبت به وحدت و یکپارچگی امر می‌کند و هشدار می‌دهد که اگر دچار تفرقه شوید سست خواهید شد و شوکت‌تان از بین می‌رود.

اسماعیلی با تأکید بر اینکه امروز ملت مبعوث ایران بر اساس منظومه فکری امامین انقلاب و فرامین رهبر انقلاب ضرورت وحدت را درک کرده‌اند، ادامه داد: امام شهیدمان در یکی از بیانات خود فرمودند: «همدلی مردم مهم‌ترین سلاح ملت ایران برای خنثی کردن توطئه‌های دشمنان است.» در دنیایی که سلاح‌های نظامی عامل تعیین کننده قدرت کشورها است، رهبر شهید بر سلاح وحدت تأکید دارند که هر گونه دسیسه را خنثی می‌کند.

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه مهم‌ترین دغدغه امام شهید و خلف صالح ایشان همین اتحاد و پرهیز از تفرقه است، افزود: باید گفت که وحدت ملی و اتحاد مقدس ایرانیان در بزنگاه‌های گوناگون انقلاب گره‌گشا بوده و این وحدت نه فقط لازمه کشور بلکه ضرورت جامعه اسلام است که امت اسلامی را از فتنه‌ها و بلاها حفظ می‌کند.

اتحاد مقدس ایرانیان در بزنگاه‌های انقلاب گره‌گشا بوده است

اسماعیلی با تصریح اینکه «حفظ وحدت» مهم‌ترین محور چند پیام رهبر انقلاب بوده است، افزود: ایشان در یکی از پیام‌ها فرمودند که این اتحاد باعث شد تا دشمن خار و خفیف شود.

ایشان در پیام روز گذشته خطاب به مجلس نیز توصیه داشتند که تک‌تک جانفدایان با توجه به طرح و نقشه کور دشمن مبنی بر ایجاد تفرقه و تجزیه اجتماعی برای جبران شکست‌های نظامی، از وحدت صفوف منسجم و به هم‌پیوسته ملت پاسداری کنند.

وی تأکید کرد: مردم ما با وجود همه مشکلات و گرفتاری‌ها این بصیرت سیاسی و شعور دینی را دارند که در برهه کنونی میدان را خالی نگذارند چرا که بدون اتحاد و همدلی، هیچ مشکلی حل نمی‌شود بلکه دشمنان با مشاهده هر گونه تفرقه و تشتت، جری‌تر خواهند شد.

کارشناس مسائل سیاسی در چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه ملت ایران در هر سطحی از مسئولان تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز گرفته تا عموم مردم همه حول انقلاب اسلامی و ذیل ولی فقیه متحد هستند، افزود: امروز اتحاد بین مسئولان، میدان نظامی و خیابان ساری و جاری است و این سه مولفه قدرت ما در این نبرد بوده و دشمنان را در یک بن‌بست راهبردی گرفتار کرده است.

همدلی و هم‌افزایی ظرفیت‌ها برای تحقق ایران قوی

اسماعیلی تأکید کرد: وحدت مردم در این روزها و شب‌ها علاوه بر آنکه در صحنه اجتماعات مردمی شبانه تجلی یافته در سطحی دیگر در قالب همدلی مومنانه نیز بروز و ظهور یافته است. یعنی برای رسیدن به ایران قوی در عرصه‌های مختلف سیاسی، احتماعی، اقتصادی و ... باید به همدلی و هم‌افزایی ظرفیت‌ها برسیم، به همدیگر کمک و کشور را در مسیر بازسازی و نوسازی یاری کنیم.

این مدرس دانشگاه با تأکید بر اینکه جلوه‌های زیبایی از مواسات و همدلی مومنانه در لبیک به امر امام شهید را در دوران کرونا شاهد بودیم، ادامه داد: در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان نیز جلوه‌های فاخری از مجاهدت اقشار مختلف همچون نیروهای جهادی و داوطلب، نیروهای امدادی، معلمان، کادر درمان و ... را در یاری رساندن به هموطنان آسیب دیده از جنگ مشاهده کردیم.

اسماعیلی یادآور شد: امروز بیش از همیشه نیازمند جاری و ساری شدن سبک زندگی اسلامی در جامعه هستیم که مبتنی بر همدلی و دستگیری از یکدیگر و بی‌تفاوت نماندن نسبت به دیگران است.



