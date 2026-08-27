به گزارش خبرنگار مهر، عباس میرزاد صبح پنجشنبه در دیدار با امام جمعه دره‌شهر، با اشاره به شرایط یک سال اخیر و وقوع جنگ در کشور، اظهار داشت: دولت با وجود تمام فشارها، خدمت‌رسانی به مردم را متوقف نکرد و در کنار تأمین مایحتاج عمومی، پشتیبانی از نیروهای مسلح و تأمین تدارکات جنگ را نیز در دستور کار قرار داد.

وی با اشاره به افتتاح ۱۷۶ میلیارد تومان پروژه عمرانی در شهرستان دره‌شهر، گفت: این حجم از سرمایه‌گذاری، نشان از تلاش مستمر دولت برای ارائه خدمات به مردم دارد و با وجود محدودیت‌های مالی، دولت و مجلس با وحدت و همدلی تلاش می‌کنند تا مشکلات دسترسی مردم به کالاهای اساسی، آرد و نان و سایر نیازهای معیشتی را مدیریت کنند.

معاون اقتصادی استاندار با بیان اینکه مردم در شرایط اقتصادی با رنج معیشتی مواجه هستند، تأکید کرد: نباید کمبود کالا به این مشکلات افزوده شود، زیرا این موضوع می‌تواند نارضایتی اجتماعی را تشدید کند.

وی با اشاره به تلاش دشمن برای نشانه‌گیری وحدت و یگانگی ارکان نظام و تشدید نارضایتی اجتماعی از طریق رسانه‌ها و پمپاژ اخبار نادرست، تأکید کرد: باید با تدبیر و هوشمندی، این فضا را مدیریت کرد و امیدوار می‌رود با همدلی و همراهی همه مسئولان، شاهد پیروزی نهایی رزمندگان اسلام، نظام و دولت در جبهه حق علیه باطل باشیم.

میرزاد در پایان با اشاره به افتتاح و کلنگ‌زنی پروژه‌های عمرانی در دره‌شهر، گفت: این روند در آینده نزدیک با پروژه‌های بیشتری ادامه خواهد یافت و سال آینده با دست پر در خدمت مردم عزیز این شهرستان خواهیم بود.