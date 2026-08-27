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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۳۷

۱۷۶ میلیارد تومان پروژه در دره‌شهر افتتاح شد

۱۷۶ میلیارد تومان پروژه در دره‌شهر افتتاح شد

ایلام - معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام گفت: به مناسبت هفته دولت امروز ۱۷۶ میلیارد تومان پروژه عمرانی در شهرستان دره‌شهر افتتاح شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس میرزاد صبح پنجشنبه در دیدار با امام جمعه دره‌شهر، با اشاره به شرایط یک سال اخیر و وقوع جنگ در کشور، اظهار داشت: دولت با وجود تمام فشارها، خدمت‌رسانی به مردم را متوقف نکرد و در کنار تأمین مایحتاج عمومی، پشتیبانی از نیروهای مسلح و تأمین تدارکات جنگ را نیز در دستور کار قرار داد.

وی با اشاره به افتتاح ۱۷۶ میلیارد تومان پروژه عمرانی در شهرستان دره‌شهر، گفت: این حجم از سرمایه‌گذاری، نشان از تلاش مستمر دولت برای ارائه خدمات به مردم دارد و با وجود محدودیت‌های مالی، دولت و مجلس با وحدت و همدلی تلاش می‌کنند تا مشکلات دسترسی مردم به کالاهای اساسی، آرد و نان و سایر نیازهای معیشتی را مدیریت کنند.

معاون اقتصادی استاندار با بیان اینکه مردم در شرایط اقتصادی با رنج معیشتی مواجه هستند، تأکید کرد: نباید کمبود کالا به این مشکلات افزوده شود، زیرا این موضوع می‌تواند نارضایتی اجتماعی را تشدید کند.

وی با اشاره به تلاش دشمن برای نشانه‌گیری وحدت و یگانگی ارکان نظام و تشدید نارضایتی اجتماعی از طریق رسانه‌ها و پمپاژ اخبار نادرست، تأکید کرد: باید با تدبیر و هوشمندی، این فضا را مدیریت کرد و امیدوار می‌رود با همدلی و همراهی همه مسئولان، شاهد پیروزی نهایی رزمندگان اسلام، نظام و دولت در جبهه حق علیه باطل باشیم.

میرزاد در پایان با اشاره به افتتاح و کلنگ‌زنی پروژه‌های عمرانی در دره‌شهر، گفت: این روند در آینده نزدیک با پروژه‌های بیشتری ادامه خواهد یافت و سال آینده با دست پر در خدمت مردم عزیز این شهرستان خواهیم بود.

کد مطلب 6929272

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