به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام برومند رازیانی صبح چهارشنبه در نشست با غرفهداران مهمانی امت احمد در سنندج، این رویداد را فرصتی برای خدمتگزاری به مردم و میزبانی از مهمانان سفره پیامبر اکرم(ص) دانست و اظهار کرد: مهمترین شأنی که برای خود در این برنامه قائل هستیم، خادمی و خدمت به مهمانان سفره حضرت رسول(ص) است.
وی با بیان اینکه مفهوم امت در کنار هم قرار گرفتن اقوام و مذاهب مختلف معنا پیدا میکند، افزود: امت را نمیتوان محدود به یک مذهب، قوم یا گروه خاص کرد، بلکه شیعه و سنی، کرد و ترک و فارس در کنار یکدیگر امت اسلامی را تشکیل میدهند و محبت و مودت پیامبر اکرم(ص) محور مشترک این جمع است.
رازیانی ادامه داد: میزبانی از مهمان اقتضا میکند که میزبان با تمام توان برای تکریم و احترام او تلاش کند و خاطرهای خوب برای مهمان رقم بزند؛ مهمانی امت احمد نیز باید بر همین اساس برگزار شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان با اشاره به اهمیت اجتماعی این رویداد در شرایط کنونی گفت: در حالی که رسانههای معاند تلاش میکنند تصویری متفاوت از مردم کردستان ارائه دهند، حضور دهها هزار نفر در برنامهای با نام مبارک حضرت رسول(ص)، خود گویای علاقه، محبت و ارادت مردم این استان به پیامبر اکرم(ص) است.
وی تأکید کرد: همین حضور گسترده مردم نشان میدهد تصویری که جریان مقابل از جامعه کردستان ارائه میکند، با واقعیت فاصله دارد و مهمانی امت احمد میتواند بخشی از این واقعیت را به نمایش بگذارد.
رازیانی با تأکید بر ضرورت حفظ فضای آرام و صمیمی برنامه، تصریح کرد: اصل مهم در این رویداد تکریم مهمان است و تفاوتهای فکری، ظاهری و فرهنگی افراد نباید مانعی برای حضور آنان باشد؛ هر فردی که به این سفره آمده، مهمان پیامبر اکرم(ص) است و ما وظیفه داریم با احترام از او میزبانی کنیم.
وی افزود: اگر در مواردی نیاز به تذکر درباره پوشش یا رفتار وجود داشته باشد، این موضوع باید با زبان برادرانه و خواهرانه و بدون ایجاد تنش انجام شود، چرا که ایجاد فضای تقابل و بیاحترامی با فلسفه این مهمانی سازگار نیست.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان با اشاره به تجربه سالهای گذشته اظهار کرد: مردم در سه دوره گذشته همراهی بسیار خوبی با عوامل برگزاری مهمانی امت احمد داشتهاند و انتظار میرود امسال نیز همین همکاری و همراهی ادامه داشته باشد.
وی از غرفهداران خواست عوامل انتظامات هر غرفه را از قبل مشخص کنند و افزود: استفاده از کارت یا نشان مشخص برای عوامل انتظامات ضروری است تا هنگام تذکر یا راهنمایی، مهمانان بدانند فرد مورد نظر مسئولیتی در برنامه بر عهده دارد.
رازیانی همچنین بر رعایت نظافت و ساماندهی فضای اطراف غرفهها تأکید کرد و گفت: انباشت ظروف یکبارمصرف و باقیمانده مواد غذایی میتواند چهره نامناسبی از برنامه ایجاد کند، بنابراین مسئول خدمات هر غرفه باید از ابتدا مشخص باشد و برای جمعآوری پسماندها تدبیر لازم صورت گیرد.
وی درباره رویکرد تبلیغاتی این برنامه نیز اظهار کرد: مهمانی امت احمد متعلق به مردم است و قرار نیست سازمان تبلیغات اسلامی از زحمات مردم برای خود رزومه و کارنامه بسازد؛ به همین دلیل استفاده از نشان و تبلیغات سازمانی در این رویداد دنبال نمیشود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان ادامه داد: بیش از ۹۰ درصد غرفهها مردمی هستند و ما صرفاً وظیفه پشتیبانی از این حرکت مردمی را بر عهده داریم؛ البته دستگاهها و مجموعههای مختلف نیز در صورت تمایل میتوانند با نام گروههای مردمی یا به نام شهدا در برنامه حضور داشته باشند.
رازیانی از پیشبینی برنامهای برای خدمت به نیابت از شهدای جنگ اخیر خبر داد و گفت: در کنار غرفهها بنرهایی با عنوان خدمت به نیابت از یک شهید نصب میشود و غرفهداران میتوانند خدمات خود را به نام یکی از شهدای این حادثه ارائه کنند.
وی با اشاره به جانمایی غرفهها در مسیر مهمانی امت احمد، افزود: تلاش شده غرفههای شهرستانی و مجموعههایی که نیاز به دسترسی بیشتر به امکانات دارند، در نقاط مناسب جانمایی شوند و چینش غرفهها نیز به گونهای باشد که تنوع خدمات و برنامههای فرهنگی و پذیرایی در مسیر حفظ شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان بیان کرد: غرفههای پذیرایی و فرهنگی با توجه به نوع فعالیت در اندازههای مختلف پیشبینی شدهاند و تلاش میکنیم نیازهای مورد درخواست غرفهداران را تا حد توان تأمین کنیم.
وی با اشاره به حمایتهای پشتیبانی از غرفهها گفت: تأمین برخی امکانات مانند یخ، گاز و تجهیزات مورد نیاز در دستور کار قرار گرفته و توزیع اقلام پیشبینیشده تا زمان نماز انجام میشود. همچنین برای دسترسی آسانتر غرفهداران، در نقاط مختلف مسیر برای تأمین برخی تجهیزات مورد نیاز تدابیری اندیشیده شده است.
رازیانی از اختصاص دو غرفه برای تأمین ظروف مورد نیاز خبر داد و افزود: غرفهداران شهرستانی میتوانند با ارائه کارت شناسایی تجهیزات مورد نیاز خود را دریافت و در پایان هزینه آن را بر اساس رسید مربوطه تسویه کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امکانات محدود است و اولویت استفاده از تجهیزات موجود با غرفههایی است که از شهرستانهای دیگر در این برنامه حضور پیدا میکنند؛ انتظار داریم مجموعههای مستقر در سنندج تا حد امکان تجهیزات مورد نیاز خود را از ظرفیتهای موجود در شهر تأمین کنند تا امکانات پشتیبانی برای مهمانان شهرستانی نیز حفظ شود.
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