به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد این فیلم پیشتر "ناتینگهام" نام داشت، اما عنوان آن تغییر می‌کند. فیلمبرداری اوایل آوریل آغاز می‌شود.

فیلمنامه اولیه را ایتن ریف و سایروس ووریس نوشتند و بعد برایان هلگلند فیلمنامه‌نویس برنده اسکار ("محرمانه لس آنجلس") آن را بازنویسی کرد و داستان را به صورت روایتی "گلادیاتور"وار از افسانه رابین هود درآورد.

فیلم جدید اسکات با بودجه‌ای 130 میلیون دلاری در لندن فیلمبرداری می‌شود. کرو در این فیلم نقش رابین هود را بازی می‌کند. او که یک بچه سرراهی بوده، با مردم عامی شهر ناتینگهام صمیمی می‌شود و در نهایت ماریان را می‌بیند که یک زن قوی و مستقل است و به او دل می‌بازد.

بلانشت 39 ساله که متولد ویکتوریا در استرالیا است، اخیرا فیلم "مورد عجیب بنجامین باتن" را روی پرده داشت و به تازگی در فیلم استاپ - موشن "آقای فاکس شگفت‌انگیز" به کارگردانی وس اندرسن با جرج کلونی و مریل استریپ همکاری کرده که 9 نوامبر اکران می‌‌شود.



او سال 2005 برای فیلم "هوانورد" برنده اسکار بهترین بازیگر زن مکمل شد و برای فیلم‌های "الیزابت"، "یادداشت‌هایی بر یک رسوایی"، "من آنجا نیستم" و "الیزابت: عصر طلایی" نیز نامزد دریافت جایزه بوده است.

پروژه رابین هود پنجمین همکاری کرو و اسکات پس از فیلم‌های "گلادیاتور"، "یک سال خوب"، "گانگستر آمریکایی" و "مجموعه دروغ‌ها" است. این بازیگر 44 ساله نیوزیلندی برای "گلادیاتور" برنده اسکار شد و برای دو فیلم "خودی" و "یک ذهن زیبا" نیز نامزد بود.

اسکات 71 ساله سه بار برای فیلم‌های "تلما و لوئیس"، "گلادیاتور" و "سقوط بلک هاوک" نامزد اسکار شده و "بیگانه"، "بلید رانر"، "باران سیاه"، "1492: فتح بهشت"، "سرباز جین"، "هانیبال" و "پادشاهی آسمان" از دیگر فیلم‌های اوست.