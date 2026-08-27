به گزارش خبرگزاری مهر، در رقابتهای پومسه هشتمین المپیاد استعدادهای برتر کشور که در شهریورماه ۱۴۰۵ به میزبانی تبریز برگزار شد، نادیا درخشان در رده سنی ۱۵ تا ۱۷ سال با عملکردی درخشان به مقام نایبقهرمانی کشور و مدال نقره دست یافت و یسنا فتاحی نیز در رده سنی ۱۲ تا ۱۴ سال موفق به کسب مقام سوم و مدال برنز کشور شد.
این دو مدال ارزشمند، برگ زرین دیگری بر افتخارات تکواندوی چهارمحالوبختیاری افزود و نویدبخش آیندهای درخشان برای پومسه استان است.
در این مسابقات فاطمه قاسمی بهعنوان مربی و شهلا شوقی بهعنوان سرپرست تیم استان، نقشآفرینی کردند.
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