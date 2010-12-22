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۱ دی ۱۳۸۹، ۱۸:۲۰

حوزه و دانشگاه در هدف وحدت دارند

حوزه و دانشگاه در هدف وحدت دارند

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با بیان اینکه وحدت حوزه و دانشگاه در واقع وحدت دین و علم است گفت: وحدت حوزه و دانشگاه ، وحدت در هدف است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رامین رحمانی عصر چهارشنبه در همایش هم اندیشی حوزه و دانشگاه در گرگان افزود: هدف این است که همه به سمت یک جامعه اسلامی پیشرفته حرکت کنیم.

وی اظهار داشت: در تبیین مسیر دین و علم گفت: دین هدف را مشخص می‌کند و علم به آن سرعت می‌بخشد.

وی با اشاره به اینکه حوزه و دانشگاه هر دو یک نهاد علمی هستند، اظهار داشت: وحدت حوزه و دانشگاه، وحدت آخرت و دنیا است و تحکیم و تنظیم این وحدت بر عهده عناصر حوزه و دانشگاه است.

حجت الاسلام نامدار مسئول دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در این دانشگاه نیز در این جلسه اظهار داشت: حوزه و دانشگاه باید مکمل هم باشند و زمانی می توانند مکمل هم باشند که هر دو همدیگر را باور داشته باشند و بپذیرند که هر دو نهاد برای جامعه لازم و ضروری هستند.

دکتر شعبان شتایی دبیر این هم اندیشی نیز گفت:حوزه و دانشگاه به عنوان دو بازوی علمی و فرهنگی ولایت ، مسئول پاسداری از فرهنگ و ارزش های اسلامی نظام اند از این رو وحدت این دو نهاد از اهم اموری است که در تبیین جایگاه فکری و فرهنگی نظام باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: امروز وحدت حوزه و دانشگاه برای تحکیم پایه های انقلاب اسلامی وجلوگیری از نفوذ بیگانگان در جامعه ضروری است.
 
حجت الاسلام رفیعی مدیر حوزه جامعه المصطفی گرگان نیز در این نشست بیان داشت: حوزه و دانشگاه مانند دو مغز متفکر و قلب تپنده در جامعه اسلامی، نقش سرنوشت سازی در تعالی و شکوفایی یا رکود و انحطاط جامعه به عهده دارند.
 
و ی افزود: همدلی و وحدت این دو قشر فرهیخته دست مایه گران بهایی است که زیربنای همه دگرگونی های اساسی، به ویژه تحول فرهنگی را که زیرساخت سایر تحول ها است، فراهم می سازد.
کد مطلب 1215712

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