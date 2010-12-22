حوزه و دانشگاه در هدف وحدت دارند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رامین رحمانی عصر چهارشنبه در همایش هم اندیشی حوزه و دانشگاه در گرگان افزود: هدف این است که همه به سمت یک جامعه اسلامی پیشرفته حرکت کنیم.

وی اظهار داشت: در تبیین مسیر دین و علم گفت: دین هدف را مشخص می‌کند و علم به آن سرعت می‌بخشد.

وی با اشاره به اینکه حوزه و دانشگاه هر دو یک نهاد علمی هستند، اظهار داشت: وحدت حوزه و دانشگاه، وحدت آخرت و دنیا است و تحکیم و تنظیم این وحدت بر عهده عناصر حوزه و دانشگاه است.

حجت الاسلام نامدار مسئول دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در این دانشگاه نیز در این جلسه اظهار داشت: حوزه و دانشگاه باید مکمل هم باشند و زمانی می توانند مکمل هم باشند که هر دو همدیگر را باور داشته باشند و بپذیرند که هر دو نهاد برای جامعه لازم و ضروری هستند.

دکتر شعبان شتایی دبیر این هم اندیشی نیز گفت:حوزه و دانشگاه به عنوان دو بازوی علمی و فرهنگی ولایت ، مسئول پاسداری از فرهنگ و ارزش های اسلامی نظام اند از این رو وحدت این دو نهاد از اهم اموری است که در تبیین جایگاه فکری و فرهنگی نظام باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: امروز وحدت حوزه و دانشگاه برای تحکیم پایه های انقلاب اسلامی وجلوگیری از نفوذ بیگانگان در جامعه ضروری است.

حجت الاسلام رفیعی مدیر حوزه جامعه المصطفی گرگان نیز در این نشست بیان داشت: حوزه و دانشگاه مانند دو مغز متفکر و قلب تپنده در جامعه اسلامی، نقش سرنوشت سازی در تعالی و شکوفایی یا رکود و انحطاط جامعه به عهده دارند.

و ی افزود: همدلی و وحدت این دو قشر فرهیخته دست مایه گران بهایی است که زیربنای همه دگرگونی های اساسی، به ویژه تحول فرهنگی را که زیرساخت سایر تحول ها است، فراهم می سازد.