تقویت بخش خصوصی ضرورت حتمی برای اقتصاد کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده ظهر امروز پنجشنبه در آیین افتتاح فاز دوم توسعه خطوط تولید نوار آبیاری در دزفول که با حضور رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، اظهار کرد: خوزستان بزرگترین اقتصاد دولتی کشور را دارد و امروز به شرایطی رسیدهایم که در کنار اقتصاد دولتی، توجه به بخش خصوصی نه به عنوان یک انتخاب بلکه به عنوان یک ضرورت حتمی باید مدنظر قرار گیرد.
وی افزود: ظرفیتهای بخش خصوصی در صنعت، کشاورزی و خدمات در گستره وسیعی در استان وجود دارد و این پروژهها نشان میدهد که قابلیت و توانمندی این بخش تا چه حد میتواند در توسعه همهجانبه استان موثر باشد.
استاندار خوزستان با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی و تأکیدات مقام معظم رهبری تصریح کرد: اقتصاد کشور شامل سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی است و امروز سیاست دولت وفاق ملی بر تقویت بخش خصوصی متمرکز است تا بتواند گشایشی در اقتصاد کشور ایجاد کند.
موالیزاده در ادامه گفت: توسعه خطوط تولید نوار آبیاری و ورود به فاز دوم، نشاندهنده عزم جدی برای ارتقای بهرهوری در بخش کشاورزی است و امیدواریم این مراحل متوالی رو به افزایش با
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