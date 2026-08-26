  1. استانها
  2. بوشهر
۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۰۵

تداوم گرما و شرجی در بوشهر؛ احتمال ناپایداری جوی در ارتفاعات جنوبی

تداوم گرما و شرجی در بوشهر؛ احتمال ناپایداری جوی در ارتفاعات جنوبی

بوشهر- کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر از تداوم گرما و رطوبت بالا در استان تا روز یکشنبه هفته آینده خبر داد و گفت: غبار محلی، وزش ملایم باد، رشد ابر و مه صبحگاهی از پدیده‌های غالب است.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می دهد که از امروز (چهارشنبه) تا روز (یکشنبه) هفته آینده، غبار محلی، گاهی وزش ملایم باد، رشد ابر و در برخی نقاط مه صبحگاهی از پدیده های غالب در سطح استان و روی دریا خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: ضمن اینکه در این مدت رطوبت، گرما و دمای بیشینه هوا در سطح استان دارای مقادیر بالایی است.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، افزایش ابر و ظهر امروز تا اوایل شب در ارتفاعات جنوبی استان با احتمال رخداد ناپایداری های جوی و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد متغیر، غالباً جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد بود.

کد مطلب 6928176

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها