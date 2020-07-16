راه اندازی ۱۶۰۰ تعاونی پایدار / اقتصاد مردم پایه راه پیشرفت است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد زهرایی عصر پنج شنبه در مراسم توزیع واگذاری تجهیزات به ۶۵ کارگاه خانگی با بیان اینکه همانند هشت سال دفاع مقدس در جنگ هستیم، افزود: جبهه استکبار و دشمن در جنگ کنونی تغییری نکرده ولی آرایش جنگی متفاوت شده است.

وی ادامه داد: دشمن از ترس در خاکریزی عقب تر جنگ اقتصادی را در پیش گرفته بنابراین دفاع مقدس نوین هم به سمت و سوی اقتصادی رفته است.

رئیس بسیج سازندگی کشور با تاکید بر اینکه آرایش جنگی باید متناسب با اقتصاد به پیش برود، بیان کرد: تمام اعضای این جنگ باید آموزش دیده تخصصی بحث اقتصاد باشند.

وی با بیان اینکه اقتصاد شکل نمی گیرد مگر اینکه مردم پایه باشد، ادامه داد: در هشت سال دفاع مقدس که مردم و بسیجیان جبهه ها پر کردند پیروزی نصیب ایران شد.

سرهنگ زهرایی بیان کرد: اگر در جنگ اقتصادی کنونی هم به مردم اعتماد کردیم و نگاهمان به اقتصادی مردمی نه لیبرالی و سرمایه گذاری شد، موفق خواهیم شد.

وی از نهضت جهش تولید در سازمان بسیج سازندگی خبر داد و افزود: این نهضت به معنای آرایش جنگی اقتصاد مقاومتی مردم پایه در مقابل استکبار جهانی است.

سرهنگ زهرایی بیان کرد: در این راستا در اقتصاد مردم پایه باید به سراغ زنجیره های ارزش کوچک برویم که از فرهنگ کار و تلاش مردم در زیست بوم خودشان نشات گرفته است.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور از وجود ۲۰ هزار صندوق قرض الحسنه مردم یار اشتغال زا در بسیج مستضعفین خبر داد و افزود: این صندوق ها بیش از ۹۰۰ هزار عضو دارد.

وی با بیان اینکه باید در روش تولید را به مردم جهت بدهیم، افزود: فروش محصولات با بسیج سازندگی خواهد بود.

سرهنگ‌ زهرایی خواستار پیوند بین گروه های جهادی، صندوق های قرض الحسنه و خیرین شد و افزود: خیرین همواره در پروژه های بسیج سازندگی حضور داشته اند که کمک های خیر آن ها نقش بسزایی در رونق مناطق محروم داشته است.

وی با بیان اینکه سازمان بسیج سازندگی طرح های زیادی در راستای اقتصاد مقاومتی در دستور کار دارد، گفت: خودکفا کردن پنج محصول استراتژیک در بسیج کشاورزی، طرح صنعت یار یا جهاد روشنایی با استفاده از پنل های خورشیدی و طرح افزایش صندوق ها و تعاونی ها از جمله پروژه های در دستور کار است.

سرهنگ زهرایی بیان کرد: طی بازه زمانی سه ساله تعداد صندوق های قرض الحسنه به ۳۵ هزار صندوق و تعداد اعضا به سه میلیون نفر افزایش می باید.

بنا به گفته رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور طی سه سال آینده هزار و ۶۰۰ تعاونی پایدار ایجاد می شود.