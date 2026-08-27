به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت در نشست تخصصی با روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی زاهدان، زابل، ایرانشهر و چابهار که در محل دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نیز برگزار شد با تأکید بر اینکه کادر سلامت در روزهای سخت و حتی زیر بمباران، خدمت به مردم را متوقف نکردند، گفت: برای حل مشکلات حوزه سلامت باید از ظرفیت بخش خصوصی و خرید راهبردی استفاده کرد و بدهی بیمه‌ها نیز باید به‌صورت ریشه‌ای تعیین تکلیف شود.

وی با اشاره به تلاش‌های کارکنان حوزه سلامت اظهار کرد: از همکاران خودم در همه دانشکده‌ها و دانشگاه‌های استان که در این ایام محدود کاری زحمت کشیدند و همچنان زحمت می‌کشند.

وی افزود: در ایام سخت اخیر، وقتی از همکاران حوزه سلامت صحبت می‌کردیم، من گفتم اینها «تیم ملی سلامت» هستند؛ تیم ملی سلامت، پرستارانی که سه تا بچه را از زیر بمباران بیرون می‌آورند و پزشکانی که خودم شاهد بودم زیر بمباران کار می‌کردند و عمل انجام می‌دادند. ما این صحنه‌ها را در شهرهای مختلف و در کنار همکاران خود شاهد بودیم.

وزیر بهداشت ادامه داد: در آن شرایط، نقش‌آفرینی همکاران حوزه سلامت بسیار ارزشمند بود و باید از همه کسانی که در این شرایط پای کار بودند، تشکر کرد.

ظفرقندی با اشاره به توسعه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: وقتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان راه‌اندازی شد، شاید کسی فکر نمی‌کرد چنین مجموعه‌ای در این منطقه شکل بگیرد. امروز باید قبل از اینکه مشکلات را ببینیم، امیدها را ببینیم.

وی افزود: امروز مجموعه‌های درمانی و بیمارستانی کاملی در حال افتتاح هستند که برای بیماران سرطانی، درمان تیروئید، اسکن و تشخیص سرطان خدمات ارائه می‌کنند و اینها حاصل تلاش مجموعه‌های مختلف در حوزه سلامت است.

وزیر بهداشت با تأکید بر اینکه هرکس باید به اندازه توان خود در حل مشکلات حوزه سلامت نقش‌آفرینی کند، گفت: از همه کسانی که برای ارتقای شاخص‌های سلامت استان تلاش کرده‌اند، تشکر می‌کنم.

ظفرقندی در ادامه با اشاره به کمبود تخت بیمارستانی نسبت به جمعیت اظهار کرد: اینکه گفته شد کمبود تخت نسبت به جمعیت داریم، درست است و باید این کمبود را برطرف کنیم.

وی تصریح کرد: من فکر می‌کنم همین سندی که نوشته شده، کشور را به سمت این می‌برد که در حوزه سلامت از حداکثر توان و ظرفیت در همه جا استفاده کنیم. اینکه همه انتظارات را فقط با بودجه دولتی پاسخ دهیم، عملاً ممکن نیست و باید از ظرفیت بخش خصوصی و «خرید راهبردی» استفاده کنیم.

وزیر بهداشت با اشاره به تجربه استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در خدمات رادیوتراپی گفت: همین مرکز رادیوتراپی که در بیمارستان فارس وجود دارد، با مدل خرید راهبردی فعالیت می‌کند. متخصص رادیوتراپی بیمارستان سینا دانشگاه تهران نیز در این مجموعه حضور داشت و بخش عمده‌ای از خدمات مربوط به بیماران سرطانی و رادیوتراپی توسط مجموعه خصوصی و با تعرفه دولتی انجام می‌شود.

ظفرقندی افزود: به هر صورت، فکر می‌کنم مجموعه خیرین، مجموعه توازن و مجموعه سرمایه می‌توانند در حل مشکلات نقش داشته باشند.

وی یکی از مهم‌ترین مشکلات حوزه سلامت را بدهی بیمه‌ها عنوان کرد و گفت: اولین مشکل، بدهکاری بیمه‌هاست. در کل کشور حدود ۷۴ همت بدهی سازمان تأمین اجتماعی و حدود ۱۱ مجموعه حوزه سلامت وجود دارد.

وزیر بهداشت ادامه داد: این بدهی‌ها عمدتاً در سه بخش است؛ یک بخش مربوط به پرسنل، بخش دیگر دارو و تجهیزات و بخش سوم پیمانکاران است.

وی با بیان اینکه وزارت بهداشت به‌صورت مستمر این موضوع را پیگیری می‌کند، گفت: مرتب در حال پیگیری هستیم. همین الان چهار روز نشده که رئیس تأمین اجتماعی تغییر کرده است؛ به دفتر ایشان رفتیم، نشستیم و صحبت کردیم و گفتیم باید تکلیف این موضوع روشن شود.

ظفرقندی درباره بدهی بیمه سلامت نیز اظهار کرد: در مورد بیمه سلامت هم باید موضوع را ببینیم. بدون هماهنگی با نمایندگان محترم مجلس، همه کارشناسان سازمان برنامه قبول کردند که در سال گذشته حدود ۹۰ همت باید پرداخت می‌شد.

وی افزود: امسال این موضوع را در قالب سهام آورده‌اند و امروز داریم پیگیری می‌کنیم که این سهام توسط وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی مشخص شود که چه سهامی است.

وزیر بهداشت ادامه داد: اوراقی هم وجود دارد که باید آن را پیگیری کنیم تا منابع آن مشخص شود. این منابع باید به‌گونه‌ای تأمین شود که بتوانیم مطالبات پرسنل و سایر بخش‌های حوزه سلامت را پرداخت کنیم.

ظفرقندی تأکید کرد: عمده طلبکاران و بدهی‌ها در اولویت‌بندی ما قرار دارند. از ابتدا گفتیم اولویت اول تأمین مطالبات پرسنلی، در مرحله بعد دارو و تجهیزات و سپس پیمانکاران است.

وی درباره آخرین پیگیری‌ها برای تعیین تکلیف بدهی‌ها گفت: آخرین پیگیری‌های مکرر ما این است که قرار بود وزیر اقتصاد با آقای محمدی، رؤسای بیمه‌ها و وزارت بهداشت جلسه‌ای داشته باشند که به دلیل عدم حضور آقای استاندار، این جلسه برگزار نشد.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: این بدهکاری‌ها باید به‌صورت ریشه‌ای حل شود تا بتوانیم در کنار توسعه بیمارستان‌ها، تأمین تجهیزات و زیرساخت‌ها، مسئله نیروی انسانی را نیز به شکل مناسبی دنبال کنیم. در بحث نیروی انسانی نیز یکی از موضوعات مهم، نیروهای طرحی هستند که در حال پیگیری وضعیت آنها هستیم.

ظفرقندی ادامه داد: بخشی از مطالبات نیز در قالب اوراق است که می‌توان از آن برای پرداخت دارو و تجهیزات و پیمانکاران استفاده کرد، اما این مسئله باید به صورت ریشه‌ای و هم در قانون بودجه و هم در مسیر اجرایی حل شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره تأمین نیروی انسانی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی استان اظهار کرد: نیروی انسانی را به دو شکل می‌توان تأمین کرد. بخشی از نیروهای طرحی هستند که در حال آزمون برد هستند و پس از فارغ‌التحصیلی طبق قواعد مشخص توزیع می‌شوند.

وزیر بهداشت افزود: در رشته‌هایی مانند بیهوشی، طب اورژانس، اطفال، جراحی قلب و برخی رشته‌های دیگر، ظرفیت ورودی ما تکمیل نمی‌شود. بنابراین باید برای این رشته‌ها مشوق ایجاد کنیم و تعرفه آنها را افزایش دهیم.

ظفرقندی گفت: تعرفه برخی از این رشته‌ها را حتی دو برابر و در بعضی رشته‌ها سه برابر سایر رشته‌ها افزایش داده‌ایم. این اقدام برای ایجاد جذابیت و تشویق پزشکان به فعالیت در رشته‌هایی است که با کمبود نیرو مواجه هستند.

وی درباره راهکار بلندمدت تأمین نیروی متخصص در مناطق محروم گفت: در بلندمدت، راهکار اصلی گرفتن نیروی بومی از بدو ورود است تا فرد در نهایت در همان منطقه خدمت کند. این برنامه چند سال زمان می‌برد تا فرد تحصیل کند و وارد خدمت شود.

وزیر بهداشت با اشاره به اجرای سهمیه‌های بومی‌گزینی در سیستان و بلوچستان اظهار کرد: از سال گذشته این کار را شروع کردیم و امسال نیز در دفترچه کنکور، تأمین نیروی بومی برای مناطق محروم سیستان و بلوچستان را دنبال کرده‌ایم. در حوزه تخصصی نیز باید همین مسیر را دنبال کنیم.

ظفرقندی درباره راهکار کوتاه‌مدت برای تأمین نیروی انسانی گفت: در کوتاه‌مدت باید مشوق‌ها و پرداخت‌های ثابت را تأمین کنیم. با سازمان برنامه نیز صحبت کرده‌ایم و بخش قابل توجهی از پیشنهاد ما مورد قبول قرار گرفته است. یک عدد ثابت باید در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد تا بتوانیم نیروی انسانی مناطق محروم را تأمین کنیم.

وی ادامه داد: اگر این موضوع با کمک نمایندگان دنبال شود، می‌توانیم رقم مناسبی را برای آن در نظر بگیریم و مشکل نیروی انسانی مناطق محروم را تا حد زیادی برطرف کنیم.

وزیر بهداشت با اشاره به سفر معاونان وزارتخانه به نقاط مختلف سیستان و بلوچستان گفت: در هفته دولت تلاش کردیم معاونان وزارتخانه در مناطق مختلف استان حضور پیدا کنند. آقای دکتر جعفریان از یک منطقه، آقای دکتر آخوندزاده از منطقه‌ای دیگر و خانم دکتر چنگیز از منطقه سیستان بازدید کردند و سایر همکاران نیز در مناطق مختلف حضور داشتند.

ظفرقندی افزود: گزارش‌های این بازدیدها در تهران جمع‌بندی خواهد شد و مواردی که در اختیار وزارت بهداشت است، در وزارتخانه پیگیری می‌کنیم و مواردی که خارج از حیطه اختیار وزارت بهداشت است نیز باید به دولت منتقل شود.

وی با اشاره به موضوع ناوگان اورژانس استان گفت: یکی از مسائل بزرگ استان، ناوگان اورژانس است و این ناوگان باید کامل شود. در دو سال گذشته ۲۷ آمبولانس در استان توزیع کرده‌ایم و با توافقی که با استاندار داشتیم، قرار است ۵۰ آمبولانس دیگر به صورت مشارکتی وارد استان شود.

وزیر بهداشت ادامه داد: ۵۰ درصد هزینه این طرح را وزارت بهداشت تقبل می‌کند و تاکنون نیز ۱۰۰ میلیارد تومان برای آن اختصاص داده‌ایم. اگر استاندار نیز سهم ۵۰ درصدی استان را تأمین کند، می‌توانیم در مدت کوتاهی ناوگان آمبولانسی استان را تقویت کنیم.

ظفرقندی درباره توسعه شبکه بهداشت استان نیز اظهار کرد: هدف ما این است که تا پایان امسال بخش عمده زیرساخت شبکه بهداشت استان شامل مراکز بهداشت و خانه‌های بهداشت تأمین و تکمیل شود.

وی افزود: ارزیابی ما این است که حدود ۴۰۰ خانه بهداشت در استان مورد نیاز است و در حال حاضر ۴۶ مورد را با همکاری استان آغاز کرده‌ایم. تفاهم‌نامه سه‌ساله‌ای نیز برای تکمیل این شبکه در نظر گرفته شده است.

وزیر بهداشت در ادامه با اشاره به برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع گفت: پزشکی خانواده و نظام ارجاع از برنامه‌های جدی رئیس‌جمهور است و ایشان به صورت مستمر بر اجرای آن تأکید دارند.

ظفرقندی افزود: در برخی مناطق این طرح را اجرا کرده‌ایم و نتیجه آن نشان داده که بیمار از روستا به مرکز هدایت شده، نوبت‌گیری او از قبل انجام شده و با احترام به متخصص مراجعه کرده است. متخصص نیز در صورت نیاز بیمار را بستری می‌کند و در غیر این صورت بیمار را به سطح یک بازمی‌گرداند.

وی با بیان اینکه اجرای این نظام می‌تواند موجب کاهش هزینه‌های اضافی شود، اظهار کرد: این ساختاری است که در بیش از ۱۰۰ کشور دنیا وجود دارد و ما نیز باید آن را ایجاد کنیم تا بتوانیم بخشی از هزینه‌هایی را که به صورت پراکنده و غیرهدفمند مصرف می‌شود، مدیریت کنیم.

وزیر بهداشت درباره انتخاب محل اجرای پایلوت پزشکی خانواده در استان گفت: باید محلی را برای پایلوت انتخاب کنیم که آمادگی بیشتری داشته باشد. نمی‌شود جایی را انتخاب کنیم که زیرساخت الکترونیک آن آماده نیست و بعد اسم آن را پایلوت بگذاریم. باید منطقه‌ای را انتخاب کنیم که زیرساخت‌های لازم را داشته باشد تا بتوانیم این مسیر را راحت‌تر جلو ببریم.

ظفرقندی همچنین درباره انجام آنژیوگرافی تشخیصی در استان گفت: متخصصان قلب باید بتوانند آنژیوگرافی تشخیصی را انجام دهند و برای انجام این کار منع قانونی وجود ندارد. ما مداخلات پیچیده را مطالبه نمی‌کنیم، اما حدود ۷۰ درصد آنژیوگرافی‌های قلب تشخیصی هستند و نباید مردم از این خدمت محروم شوند.

وی ادامه داد: من در بیمارستان سینا در تهران نیز شاهد هستم که روزانه تعداد زیادی آنژیوگرافی و اقدامات قلبی بدون حضور جراح قلب انجام می‌شود. اگر کسی مداخلات پرریسک را نمی‌خواهد انجام دهد، بحث دیگری است، اما در مورد اقدامات تشخیصی باید این موضوع مدیریت شود.

وزیر بهداشت درباره تأمین تجهیزات پزشکی نیز گفت: اگر تجهیزات پیشرفته مورد نیاز باشد، باید منابع تأمین آن مشخص شود. برخی تجهیزات را می‌توان از طریق خیرین یا مسئولیت اجتماعی تأمین کرد، اما باید ضوابط و امکانات قانونی نیز در نظر گرفته شود.

ظفرقندی درباره پرداخت ثابت به پزشکان مناطق محروم اظهار کرد: برای پرداخت ثابت پزشکان، فعلاً تا پایان سال پیشنهادهایی داریم. در برخی مناطق دیگر نیز این کار را انجام داده‌ایم و بخشی از پرداخت ثابت را می‌توانیم تأمین کنیم.

وی افزود: خیرین، مسئولیت اجتماعی و مناطق آزاد نیز می‌توانند در این زمینه مشارکت کنند. سامانه‌ای در حال راه‌اندازی است که در آن تمام مراکزی که با کمبود نیرو مواجه هستند، از جمله مراکزی که پزشک بیهوشی یا طب اورژانس ندارند، ثبت می‌شوند و در مقابل نیز افرادی که حاضرند با پرداخت مناسب در این مناطق خدمت کنند، ساماندهی خواهند شد.

وزیر بهداشت با اشاره به پروژه‌های افتتاح‌شده در هفته دولت گفت: در همین هفته دولت، پروژه‌هایی که همکاران ما در استان افتتاح کرده‌اند، حدود یک همت ارزش دارد.

ظفرقندی افزود: از ابتدای این دولت تاکنون ۸۶ طرح در حوزه سلامت در سیستان و بلوچستان اجرا شده که ارزش آنها ۳.۸ همت است.

وی در ادامه به برخی شاخص‌های سلامت استان اشاره کرد و گفت: یکی از شاخص‌های مثبت استان، میزان موالید است که بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد.

وزیر بهداشت درباره فعالیت فیزیکی مردم استان نیز اظهار کرد: میانگین کشوری افرادی که فعالیت فیزیکی کمی دارند حدود ۵۱ درصد است، در حالی که این میزان در سیستان و بلوچستان ۵۸ درصد است و باید علت آن بررسی شود.

ظفرقندی همچنین درباره شاخص‌های چربی خون گفت: میانگین کشوری کلسترول حدود ۳۹ و تری‌گلیسیرید حدود ۳۰ است، در حالی که این ارقام در استان به ترتیب ۲۸ و ۱۸ است که شاخص مناسبی محسوب می‌شود.

وی افزود: البته موضوع تغذیه نیز باید بررسی شود و برخی عوامل ژنتیکی نیز می‌توانند در میزان کلسترول افراد مؤثر باشند.

وزیر بهداشت با اشاره به شاخص مرگ‌ومیر مادران باردار گفت: یکی از شاخص‌های مهم سلامت، مرگ‌ومیر مادران باردار است. میانگین این شاخص در کشور ۳.۷ در هر صد هزار تولد زنده است، در حالی که این رقم در سیستان و بلوچستان ۱۵ است و باید برای کاهش آن اقدام جدی انجام شود.

ظفرقندی درباره شاخص تجهیزات تصویربرداری نیز گفت: شاخص MRI در کشور ۳.۹ به ازای هر یک میلیون نفر است و در سیستان و بلوچستان این رقم حدود ۴ است.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت رعایت استانداردها در حوزه سلامت گفت: بعضی مسائل در حوزه بهداشت و درمان و دانشگاه با دستور حل نمی‌شود و باید زمینه‌های لازم برای آن فراهم شود.

وزیر بهداشت افزود: استانداردها در حوزه سلامت بسیار مهم هستند. برای مثال، آزمون برد پزشکی یک استاندارد مشخص دارد و نمی‌توان بدون تأیید هیئت برد، صرفاً با دستور نمره افراد را تغییر داد؛ زیرا اگر استانداردها از بین بروند، کیفیت نظام آموزشی و درمانی آسیب می‌بیند.

ظفرقندی ادامه داد: در مورد ایجاد مراکز آموزشی و درمانی نیز همین موضوع وجود دارد. شورای گسترش براساس شاخص‌های مشخص، نیروی انسانی، تجهیزات و سایر زیرساخت‌ها را بررسی می‌کند.

وی با اشاره به سابقه عضویت خود در هیئت برد جراحی گفت: از سال ۷۴ عضو هیئت برد جراحی هستم و یکی از وظایف این هیئت بازدید از بخش‌های جراحی و بررسی استانداردهای آنهاست. برای هر بخش چک‌لیست‌های مشخصی وجود دارد و باید تمام شاخص‌ها بررسی شود.

وزیر بهداشت تأکید کرد: استانداردها در حوزه سلامت از مهم‌ترین و حساس‌ترین خط قرمزها هستند و باید رعایت شوند؛ زیرا در نهایت موضوع با سلامت و جان مردم ارتباط دارد.