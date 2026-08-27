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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۱۱

خدمت تعطیل نمی‌شود؛ بانک ملی ایران پای کار مردم

خدمت تعطیل نمی‌شود؛ بانک ملی ایران پای کار مردم

بانک ملی با تکیه بر گستردگی شبکه بانکی و توسعه مستمر خدمات حضوری و غیرحضوری، همچنان مجموعه متنوعی از خدمات بانکی را در حوزه‌های ریالی، ارزی و بانکداری دیجیتال به مشتریان خود ارائه می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، طیف گسترده‌ای از خدمات مورد نیاز مشتریان شامل دریافت و پرداخت، انتقال وجه، خدمات مرتبط با حساب و کارت، خدمات چک، پرداخت اقساط و سایر خدمات روزمره بانکی در دسترس مشتریان قرار دارد.

این بانک به منظور توسعه بانکداری دیجیتال و تسهیل فرآیندهای مالی و پاسخ‌گویی به نیازهای روزافزون مشتریان با ارائه خدمات بانکی در سامانه ها و اپلیکیشن‌های خود، بخش قابل توجهی از درخواست‌ها و امور بانکی مشتریان را به صورت غیر حضوری به انجام می‌رساند.

از جمله خدمات قابل استفاده در بسترهای غیرحضوری بانک ملی ایران می‌توان به مشاهده موجودی و گردش حساب، انتقال وجه، خدمات کارت، پرداخت‌ها و ... اشاره کرد؛ روندی که با هدف افزایش سهولت، سرعت و دسترسی مشتریان در حال توسعه است .

تداوم ارائه این خدمات در کنار فعالیت شبکه شعب، نشان‌دهنده استمرار خدمت‌رسانی بانک ملی ایران به مشتریان در حوزه‌های مختلف بانکی است. مشتریان می‌توانند متناسب با نیاز خود از خدمات حضوری و غیرحضوری بانک استفاده کرده و امور بانکی خود را از مسیرهای رسمی دنبال کنند.

همچنین ارائه خدمات ارزی به مشتریان نیز بخش دیگری از ظرفیت بانک ملی ایران است که با طیف گسترده‌ای از شعب و واحدهای مختلف در خارج از کشور امکان ارائه انواع خدمات ارزی وجود دارد و مشتریان می توانند با برخورداری از ظرفیت‌های تخصصی و شبکه مرتبط با امور ارزی این بانک در کشورهای مختلف از تمامی این خدمات بهره مند شوند.

کد مطلب 6929631
روح اله صابرزاده

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