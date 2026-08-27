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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۰۸

توسعه بدون تقویت زیرساخت‌های آب محقق نمی‌شود

توسعه بدون تقویت زیرساخت‌های آب محقق نمی‌شود

نور- فرماندار شهرستان نور با تأکید بر اهمیت تأمین پایدار آب به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های اساسی توسعه، گفت:توسعه شهرستان بدون تقویت زیرساخت‌های آب محقق نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدهادی رجایی بعدازظهر پنجشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی احداث مخزن ۵۰۰ مترمکعبی کاسگرمحله، با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های اساسی اظهار کرد: توسعه مفهومی همه‌جانبه است و برای دستیابی به آن باید ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به صورت متوازن مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: تحقق توسعه نیازمند فرهنگ کار، قناعت، صرفه‌جویی و تلاش شبانه‌روزی است و در این میان تأمین زیرساخت‌های حیاتی همچون آب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

فرماندار شهرستان نور با اشاره به اجرای طرح‌های مختلف آبرسانی در منطقه خاطرنشان کرد: پروژه‌های احداث مخازن جدید دو هزار و سه هزار مترمکعبی نیز در حال اجراست که با تکمیل و بهره‌برداری از آنها، بخشی از نیازهای آبی منطقه تأمین خواهد شد.

همزمان با آغاز این پروژه، مرکز پایش و تله‌متری امور آب و فاضلاب شهرستان نور با اعتبار ۵۰ میلیارد ریال افتتاح و دیزل‌ژنراتور چاه شماره ۲ شهرستان نیز با اعتبار ۷۰ میلیارد ریال نصب و راه‌اندازی شد.

لطف‌الله لورایی، معاون منابع انسانی و تحقیقات شرکت آب و فاضلاب مازندران، در این مراسم با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های نوین آبرسانی اظهار کرد: افتتاح سامانه تله‌متری و آغاز عملیات اجرایی مخزن کاسگرمحله دو رویداد مهم و مکمل در مسیر پایداری جریان آب و هوشمندسازی خدمت‌رسانی به مردم هستند.

وی افزود: سامانه تله‌متری امکان رصد و پایش برخط و لحظه‌ای سطح مخازن، فشار شبکه، دبی و کیفیت آب شرب را فراهم می‌کند و نقش مؤثری در توزیع عادلانه آب و کاهش هدررفت دارد.

لورایی ادامه داد: مخزن ۵۰۰ مترمکعبی کاسگرمحله با مشارکت شوراهای اسلامی و دهیاری‌های هفت روستای مجتمع شهدای کاسگرمحله اجرا می‌شود و با بهره‌برداری از آن، پایداری جریان آب و فشار شبکه، به‌ویژه در زمان قطعی‌های احتمالی و شرایط بحرانی افزایش خواهد یافت.

معاون منابع انسانی و تحقیقات شرکت آب و فاضلاب مازندران با اشاره به تنش آبی سال جاری گفت: با تلاش شبانه‌روزی کارکنان صنعت آب و همکاری مردم، تنش آبی امسال تاکنون با موفقیت مدیریت شده است.

وی همچنین تحقق پروژه‌های آبرسانی در شهرستان نور را حاصل تخصص مهندسی، برنامه‌ریزی راهبردی و تلاش جهادی کارکنان شرکت آب و فاضلاب مازندران دانست و گفت: مجموعه آب و فاضلاب استان به‌صورت شبانه‌روزی در مسیر اجرای پروژه‌های آبرسانی تلاش می‌کند.

لورایی پیگیری و حمایت‌های نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی و همراهی فرماندار و بخشداران منطقه را در پیشبرد پروژه‌های آبرسانی مؤثر دانست و ابراز امیدواری کرد روند اجرای طرح‌های آبرسانی شهرستان با سرعت بیشتری ادامه یابد.

کد مطلب 6929632

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