به گزارش خبرنگار مهر، محمدهادی رجایی بعدازظهر پنجشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی احداث مخزن ۵۰۰ مترمکعبی کاسگرمحله، با اشاره به ضرورت تقویت زیرساختهای اساسی اظهار کرد: توسعه مفهومی همهجانبه است و برای دستیابی به آن باید ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به صورت متوازن مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: تحقق توسعه نیازمند فرهنگ کار، قناعت، صرفهجویی و تلاش شبانهروزی است و در این میان تأمین زیرساختهای حیاتی همچون آب از اهمیت ویژهای برخوردار است.
فرماندار شهرستان نور با اشاره به اجرای طرحهای مختلف آبرسانی در منطقه خاطرنشان کرد: پروژههای احداث مخازن جدید دو هزار و سه هزار مترمکعبی نیز در حال اجراست که با تکمیل و بهرهبرداری از آنها، بخشی از نیازهای آبی منطقه تأمین خواهد شد.
همزمان با آغاز این پروژه، مرکز پایش و تلهمتری امور آب و فاضلاب شهرستان نور با اعتبار ۵۰ میلیارد ریال افتتاح و دیزلژنراتور چاه شماره ۲ شهرستان نیز با اعتبار ۷۰ میلیارد ریال نصب و راهاندازی شد.
لطفالله لورایی، معاون منابع انسانی و تحقیقات شرکت آب و فاضلاب مازندران، در این مراسم با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای نوین آبرسانی اظهار کرد: افتتاح سامانه تلهمتری و آغاز عملیات اجرایی مخزن کاسگرمحله دو رویداد مهم و مکمل در مسیر پایداری جریان آب و هوشمندسازی خدمترسانی به مردم هستند.
وی افزود: سامانه تلهمتری امکان رصد و پایش برخط و لحظهای سطح مخازن، فشار شبکه، دبی و کیفیت آب شرب را فراهم میکند و نقش مؤثری در توزیع عادلانه آب و کاهش هدررفت دارد.
لورایی ادامه داد: مخزن ۵۰۰ مترمکعبی کاسگرمحله با مشارکت شوراهای اسلامی و دهیاریهای هفت روستای مجتمع شهدای کاسگرمحله اجرا میشود و با بهرهبرداری از آن، پایداری جریان آب و فشار شبکه، بهویژه در زمان قطعیهای احتمالی و شرایط بحرانی افزایش خواهد یافت.
معاون منابع انسانی و تحقیقات شرکت آب و فاضلاب مازندران با اشاره به تنش آبی سال جاری گفت: با تلاش شبانهروزی کارکنان صنعت آب و همکاری مردم، تنش آبی امسال تاکنون با موفقیت مدیریت شده است.
وی همچنین تحقق پروژههای آبرسانی در شهرستان نور را حاصل تخصص مهندسی، برنامهریزی راهبردی و تلاش جهادی کارکنان شرکت آب و فاضلاب مازندران دانست و گفت: مجموعه آب و فاضلاب استان بهصورت شبانهروزی در مسیر اجرای پروژههای آبرسانی تلاش میکند.
لورایی پیگیری و حمایتهای نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی و همراهی فرماندار و بخشداران منطقه را در پیشبرد پروژههای آبرسانی مؤثر دانست و ابراز امیدواری کرد روند اجرای طرحهای آبرسانی شهرستان با سرعت بیشتری ادامه یابد.
نظر شما