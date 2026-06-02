بازگشت اولین گروه پروازی حجاج از سرزمین وحی به شهر شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علیرضا امینی با اشاره به بازگشت حجاج بیت‌الله الحرام از هشت استان کشور از طریق فرودگاه بین‌المللی شهید دستغیب شیراز گفت: نخستین گروه پروازی بازگشت زائران حج ۱۴۰۵، مربوط به استان خوزستان، شامگاه دوشنبه ۱۱ خردادماه در قالب دو کاروان و با ۲۴۱ زائر وارد فرودگاه شیراز شدند و مورد استقبال مسئولان حج و زیارت و مسئولان فرودگاهی قرار گرفتند.

وی ادامه داد: حجاج استان‌های فارس، خوزستان، کرمان، هرمزگان، یزد، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد و ایلام از ۱۱ تا ۲۳ خردادماه از طریق فرودگاه شیراز به کشور بازمی‌گردند.

معاون حج و زیارت استان فارس افزود: بازگشت حجاج استان فارس نیز از ۱۹ خردادماه آغاز خواهد شد.

امینی همچنین با اشاره به سلامت زائران استان فارس گفت: همه حجاج این استان با موفقیت و به خوبی اعمال و مناسک حج تمتع را به پایان رسانده‌اند و در سلامت کامل به می باشند.

وی یادآور شد: زائرین حج تمتع ۱۴۰۵ استان فارس در قالب ۷ کاروان از شیراز و لارستان به سرزمین وحی اعزام شده بودند.

معاون حج و زیارت استان فارس تصریح کرد: زائران پس از انجام تشریفات قانونی، تأیید گذرنامه و گذراندن معاینات پزشکی در سالن فرودگاه، چمدان‌های خود را دریافت نموده و سپس با اتوبوس‌هایی تعیین شده بود، برای عزیمت به استان خوزستان و شهرهای مقصد، فرودگاه شیراز را ترک کردند.