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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۰۷

وال‌استریت ژورنال: ترامپ تمایلی به بازگشت به تفاهم با ایران ندارد

وال‌استریت ژورنال: ترامپ تمایلی به بازگشت به تفاهم با ایران ندارد

روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد که دولت دونالد ترامپ به میانجی‌ها اعلام کرده قصد بازگشت به مفاد تفاهم با ایران را ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه «وال‌استریت ژورنال» به نقل از منابع آگاه گزارش داد که دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بارها به میانجی‌ها اعلام کرده است که تمایلی به بازگشت به مفاد تفاهم‌نامه با ایران ندارد.

بر اساس این گزارش، ترامپ سیاست فشار اقتصادی بر ایران را در دستور کار قرار داده و اکنون منتظر است؛ مشخص شود این سیاست تا چه اندازه می‌تواند اهداف واشنگتن را محقق کند.

ادعای وال‌استریت ژورنال درباره بی‌میلی دولت ترامپ به بازگشت به مفاد تفاهم با ایران در حالی مطرح می‌شود که گزارش‌ها حاکی از آن است که رئیس‌جمهور آمریکا همچنان از طریق واسطه‌ها در تلاش برای دستیابی به تفاهمی با تهران است؛ هرچند واشنگتن همزمان سیاست شکست خورده فشار اقتصادی علیه ایران را دنبال می‌کند.

کد مطلب 6929929

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