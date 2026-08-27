ششمین نمایشگاه و هفتمین جشنواره اسوه البرز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ پاسدار محمدجواد فتحعلی مسئول سازمان بسیج مساجد و محلات استان البرز، با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری با موضوع اسوه، برتر و الگوسازی برای انقلاب، گفت: حضرت آقا فرمودند: «یکی از خاصیت‌های بزرگ انقلاب الگوسازی است؛ شما می‌توانید این هدف را دنبال کنید که برای جوامع اسلامی یک الگو درست کنید و بگویید آقا این‌جوری می‌شود حرکت کرد، این‌جوری می‌شود، رسید و این ممکن است»، این فرمایشات در دیدار با دانشجویان در ۱۹ مرداد ۱۳۹۰ ایراد شده و چراغ راه و نقشه راه ما برای برگزاری این نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های اسوه در سطح شهرستان‌ها، استان و کشور است.

وی افزود: به جهت تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلاب و ترویج و تعمیم الگوها به دیگر محلات، پایگاه‌ها و مساجد و همچنین ایجاد رقابت سالم میان پایگاه‌های مساجد و محلات، هر ساله شاهد برگزاری جشنواره اسوه در سطوح پایگاه، حوزه، ناحیه، استان و کشور هستیم.

مسئول سازمان بسیج مساجد و محلات استان البرز ادامه داد: زمان‌بندی اجرای نمایشگاه و جشنواره اسوه ناحیه‌ای تا ۱۵ مهر ۱۴۰۵ ادامه دارد و پس از آن، هفتمین جشنواره اسوه استانی را خواهیم داشت که به احتمال بسیار زیاد در هفته مبارک بسیج برگزار خواهد شد.

فتحعلی سپس به پنج محور تخصصی نحوه انتخاب و اعلام اسوه و برتر پایگاه، مسجد، محله و میدان (پایگاه‌های بعثت) اشاره کرد و گفت: برجسته‌ترین شاخصه عملکردی و قله فعالیتی هر یک از پایگاه‌ها شامل محورهای نوزده‌گانه است که عبارتند از: سازندگی و محرومیت‌زدایی، امداد و نجات و خدمات‌رسانی، آموزش و مهارت‌افزایی، کارآفرینی و اشتغال، خانواده و جوانی جمعیت، پیشگیری و کمک به کاهش اعتیاد، ورزش و نشاط‌آفرینی، خدمات مشاوره‌ای، بوم‌گردی و اردوی گردشگری، معنویت، اخلاق و تربیت، جهاد تبیین، ترویج سبک زندگی ایرانی-اسلامی، فرهنگی-هنری، علمی-آموزشی و پژوهشی، فضای مجازی و رسانه، سلامت، بهداشت و درمان، دفاعی-امنیتی و امنیت غذایی.

وی خاطرنشان کرد: این محورها در چهار بخش مأموریتی پایگاه (با ۲۵ شاخص)، مسجد (با ۹ شاخص)، محله (با ۷ شاخص) و میدان (پایگاه بعثت) شرایط احراز را کسب می‌کنند و احصا، تعیین و ثبت می‌شوند و این محورهای عملیاتی باید در راستای تشکیل پایگاه تراز، اعتلای مسجد، تحقق محله مردم‌سالار و نقش‌آفرینی پایگاه بعثت مورد توجه قرار گیرند، تمرکز بر انتخاب برترین‌ها با ملاحظه عملکرد رده‌ها در جنگ دوازده‌روزه، کودتای دی‌ماه و جنگ چهل‌روزه مدنظر است.

فتحعلی جامعه هدف هفتمین جشنواره اسوه استانی را که در هفته بسیج، از آنان تقدیر و تجلیل خواهد شد، به این شرح اعلام کرد:

پایگاه‌های مقاومت برتر بسیج با حداقل امتیاز ۸۰ و ۲۵ شاخص؛ از هر ناحیه یک پایگاه به مرحله استانی راه می‌یابد.

مساجد برتر اسوه با حداقل امتیاز ۸۰ و ۹ شاخص؛ از هر ناحیه یک مسجد.

قرارگاه‌های تحقق محله‌های مردم‌سالار با حداقل امتیاز ۷۰ و ۷ شاخص؛ از هر شهرستان و ناحیه یک قرارگاه.

حوزه‌های مقاومت برتر اسوه با نمره ۷۰ و ۱۴ شاخص؛ از هر ناحیه یک حوزه.

معاونت‌های موضوعی و تخصصی برتر در اعتلابخشی به پایگاه‌ها، مساجد و محله‌های اسلامی با ۶ شاخص؛ از هر ناحیه یک معاونت.

کانون‌های قشری برتر در اعتلابخشی به مساجد و محله‌های اسلامی؛ از هر ناحیه و شهرستان یک کانون.

وی تاکید کرد: این موارد پس از ارزیابی هیئت ارزیاب ناحیه و ثبت در سامانه رصد احصا شده و به سطح استان معرفی می‌شوند، تا در هفتمین جشنواره اسوه استانی شرکت کنند، به این ترتیب جشنواره اسوه سال ۱۴۰۵ استان البرز، با این نگاه و برنامه‌ریزی برگزار خواهد شد.