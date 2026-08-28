افسانه یارویسی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چهارمین سال است که در مهمانی امت احمد(ص) حضور دارم و تلاش میکنم در این جشن مردمی، در مسیر ترویج فرهنگ قرآنی و خدمت به مردم گام بردارم.
وی افزود: یکی از برنامههای ما «قرآن بخوان، جایزه بگیر» است که به صورت ویژه برای کودکان و نوجوانان اجرا میشود و تلاش داریم با ایجاد فضای شاد و جذاب، آنها را به قرائت و انس با قرآن تشویق کنیم.
این فعال قرآنی ادامه داد: در کنار این برنامه، آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم نیز برای افرادی که در مراسم حضور دارند ارائه میشود تا علاقهمندان بتوانند مهارتهای قرآنی خود را تقویت کنند.
یارویسی هدف از حضور خود در چهارمین مهمانی امت احمد(ص) را خدمت به اهلبیت(ع) و پیامبر مهربانیها عنوان کرد و گفت: برای من حضور در این مراسم در وهله نخست یک فرصت برای خدمت و ادای ارادت به پیامبر اکرم(ص) و اهلبیت(ع) است و امیدوارم بتوانیم قدمی هرچند کوچک در مسیر ترویج فرهنگ قرآنی برداریم.
وی با اشاره به اهمیت ارتباط کودکان و نوجوانان با قرآن بیان کرد: اگر بتوانیم قرآن را با زبان و شیوهای جذاب به نسل جدید معرفی کنیم، زمینه انس بیشتر آنها با آموزههای دینی فراهم خواهد شد.
این خادم اهلبیت(ع) خاطرنشان کرد: حضور مردم و خانوادهها در چنین برنامههایی نشان میدهد که فعالیتهای قرآنی میتواند در کنار ایجاد فضای معنوی، زمینهای برای مشارکت و نشاط اجتماعی نیز فراهم کند.
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