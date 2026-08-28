کاهش نسبی دما در همدان؛ وزش باد شدید و غبار در راه است

روحالله زاهدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس بررسی نقشههای پیشیابی آسمان استان امروز جمعه ششم شهریورماه عمدتاً صاف تا کمی ابری است و در ساعات بعدازظهر وزش موقت و ملایم باد پیشبینی میشود.
وی افزود: در ساعات بعدازظهر روزهای شنبه و یکشنبه افزایش ابر در آسمان استان خواهیم داشت و احتمال بارشهای پراکنده در برخی نقاط استان بهویژه در مناطق کوهستانی در ساعات بعدازظهر و اوایل شب در این ۲ روز دور از انتظار نیست.
این کارشناس هواشناسی در ادامه به پدیده جوی روز دوشنبه اشاره کرد و گفت: روز دوشنبه جو غالب استان تحت تاثیر وزش باد نسبتاً شدید تا شدید همراه با غبار رقیق قرار خواهد گرفت اما از روز سهشنبه وضعیت جوی مجدداً پایدار شده و آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.
زاهدی در خصوص تغییرات دمایی استان تصریح کرد: برای امروز یک تا ۲ درجه از گرمای روزانه استان کاسته میشود و صبح فردا شنبه در اکثر نقاط استان کاهش یک تا ۲ درجهای دما در کمینهها را شاهد خواهیم بود؛ با این حال از روز یکشنبه مجدداً روند افزایش یک تا ۲ درجهای دما در اکثر نقاط استان آغاز میشود.
وی در پایان به ثبت رکوردهای دمایی ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و افزود: در روز گذشته شهرستان اسدآباد با ۳۸ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه استان بود و صبح امروز نیز ایستگاه هواشناسی بهار با دمای ۱۱ درجه سانتیگراد خنکترین نقطه استان گزارش شد، همچنین دمای هوای همدان در گرمترین ساعات ۳۶ درجه و در خنکترین ساعات ۱۳ درجه سانتیگراد به ثبت رسید.
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