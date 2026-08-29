به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این مسابقات که با حضور تکواندوکارانی از ۵۸ کشور در سالن «شانگسی» شهر تائویان چین جریان دارد، فردا یکشنبه هشتم شهریور ماه رقابت های اوزان ۵۷- کیلوگرم و ۶۷- کیلوگرم برگزار می شود که ناهید کیانی، هستی محمدی و ساغر مرادی از تیم کشورمان به دبدار رقبای خود می روند.

در وزن ۵۷- کیلوگرم که ۴۸ تکواندوکار وزنکشی کرده اند، ناهید کیانی بعد از یک دور استراحت با برنده مبارزه آمریکا و لهستان پیکار می کند . هستی محمدی دیگر نماینده ایران در این وزن ابتدا «آدام راسانا» از کامبوج را پیش رو دارد و سپس به مصاف «ژانگ» از چین می رود.

ساغر مرادی در وزن ۶۷- کیلوگرم دور نخست «داریا ماسلی» از روسیه را پیش رو دارد و سپس با «جیانی» از چین پیکار می کند. در این وزن ۴۲ تکواندوکار حضور دارند.

تیم ملی بانوان با هشت تکواندوکار در این مسابقات حضور پیدا کرده که در روز نحست، حنا زرین کمر به نشان نقره دست یافت. ساینا کریمی ، نسترن ولی نژاد، یلدا ولی زاده و فاطمه ابراهیمی هم حذف شدند .