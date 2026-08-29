  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۱۲

برنامه مبارزات سه نماینده ایران در روز پایانی رقابت‌های تکواندو چین

برنامه مبارزات سه نماینده ایران در روز پایانی رقابت‌های تکواندو چین

در روز پایانی رقابت های بین المللی زنان جهان سه تکواندوکار کشورمان به دیدار حریفان خود می روند تا پرونده حضور ملی پوشان کشورمان در این دوره از مسابقات بسته شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این مسابقات که با حضور تکواندوکارانی از ۵۸ کشور در سالن «شانگسی» شهر تائویان چین جریان دارد، فردا یکشنبه هشتم شهریور ماه رقابت های اوزان ۵۷- کیلوگرم و ۶۷- کیلوگرم برگزار می شود که ناهید کیانی، هستی محمدی و ساغر مرادی از تیم کشورمان به دبدار رقبای خود می روند.

در وزن ۵۷- کیلوگرم که ۴۸ تکواندوکار وزنکشی کرده اند، ناهید کیانی بعد از یک دور استراحت با برنده مبارزه آمریکا و لهستان پیکار می کند . هستی محمدی دیگر نماینده ایران در این وزن ابتدا «آدام راسانا» از کامبوج را پیش رو دارد و سپس به مصاف «ژانگ» از چین می رود.

ساغر مرادی در وزن ۶۷- کیلوگرم دور نخست «داریا ماسلی» از روسیه را پیش رو دارد و سپس با «جیانی» از چین پیکار می کند. در این وزن ۴۲ تکواندوکار حضور دارند.

تیم ملی بانوان با هشت تکواندوکار در این مسابقات حضور پیدا کرده که در روز نحست، حنا زرین کمر به نشان نقره دست یافت. ساینا کریمی ، نسترن ولی نژاد، یلدا ولی زاده و فاطمه ابراهیمی هم حذف شدند .

کد مطلب 6930258

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها