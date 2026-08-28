امام جمعه دشتستان: راه عبور از فشار اقتصادی کار و دانش و همدلی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح در خطبه‌های نماز جمعه برازجان با اشاره به اهمیت وقف در اسلام اظهار داشت: وقف یکی از روشن‌ترین مصادیق صدقه جاریه است که با ماندگاری اصل مال، خیر و برکت آن در جامعه استمرار پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه وقف تنها مختص افراد ثروتمند نیست، افزود: هر فردی می‌تواند متناسب با توان خود در این مسیر مشارکت کند و وقف کتاب، کمک به درمان بیماران، اختصاص بخشی از درآمد به نیازمندان و تأمین امکانات مورد استفاده عمومی از جمله مصادیق وقف است.

امام جمعه دشتستان با تأکید بر ضرورت توسعه وقف‌های مسئله‌محور تصریح کرد: امروز جامعه به وقف‌هایی در حوزه آموزش و جوانان، ازدواج و اشتغال، درمان و سلامت، حمایت از محرومان، تأمین آب، محیط زیست، مسجد و فعالیت‌های قرآنی نیاز دارد.

مصلح خاطرنشان کرد: در وقف، بزرگی مال معیار اصلی نیست؛ بلکه اخلاص، میزان نیاز جامعه و ماندگاری اثر اهمیت دارد و متولیان و هیئت‌امنا نیز باید در اداره موقوفات، امانت‌دارانه و مطابق نیت واقف عمل کنند.

ربیع‌الاول؛ ماه هجرت، میلاد و تداوم امامت

وی با اشاره به مناسبت‌های ماه ربیع‌الاول اظهار داشت: این ماه یادآور حوادث مهم تاریخ اسلام از جمله لیلة‌المبیت و فداکاری امیرالمؤمنین(ع)، هجرت پیامبر اکرم(ص)، تأسیس مسجد قبا، برگزاری نخستین نماز جمعه، میلاد پیامبر اعظم(ص)، شهادت امام حسن عسکری(ع)، آغاز امامت حضرت ولی‌عصر(عج) و ولادت امام جعفر صادق(ع) است.

امام جمعه دشتستان افزود: ربیع‌الاول ماه هجرت، مسجد، نماز جمعه، میلاد پیامبر رحمت و تداوم امامت است و باید با گرامیداشت این مناسبت‌ها، پیوند جامعه با پیامبر اکرم(ص)، اهل‌بیت(ع) و فرهنگ امامت و ولایت تقویت شود.

هفته دولت؛ فرصتی برای بازخوانی الگوی خدمت شهیدان رجایی و باهنر

مصلح با گرامیداشت هفته دولت و یاد شهیدان رجایی و باهنر گفت: این دو شهید بزرگوار، مسئولیت را فرصت خدمت به مردم و تحقق آرمان‌های اسلام و انقلاب می‌دانستند، نه وسیله‌ای برای دنیاطلبی و منفعت شخصی.

وی ادامه داد: مسئولان باید با الهام از مکتب شهیدان رجایی و باهنر برای حل مشکلات مردم، مبارزه با فساد، تقویت تولید، حفظ عزت ملی و صیانت از بیت‌المال تلاش کنند.

رئیسعلی دلواری نماد ایستادگی در برابر استعمار

امام جمعه دشتستان با اشاره به ۱۲ شهریور، روز مبارزه با استعمار انگلیس و سالروز شهادت رئیسعلی دلواری، اظهار داشت: رئیسعلی دلواری با توکل بر خدا، غیرت دینی و روحیه مقاومت در برابر تجاوز بیگانگان ایستاد و عزت و استقلال ایران را پاس داشت.

وی تأکید کرد: حفظ استقلال کشور امروز نیز نیازمند بصیرت، وحدت، خودباوری، تقویت توان داخلی و ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی مستکبران است.

مشکلات اقتصادی نباید سرمایه اجتماعی را فرسوده کند

مصلح با اشاره به فشارهای اقتصادی و معیشتی بر جامعه گفت: ملت ایران در سال‌های اخیر در برابر جنگ تمام‌عیار دشمن، به‌ویژه جنگ اقتصادی، صبر، همدلی و مسئولیت‌پذیری خود را نشان داده است.

وی افزود: تاب‌آوری اقتصادی صرفاً تحمل گرانی و کمبود نیست، بلکه به معنای تبدیل تهدید به فرصت، تقویت تولید، اصلاح الگوی مصرف، مبارزه با اسراف، حمایت از کارآفرینی و کمک به خانواده‌های کم‌برخوردار است.

امام جمعه دشتستان تصریح کرد: تولیدکننده باید با کیفیت و انصاف عمل کند، فروشنده حقوق مردم را رعایت کند، مصرف‌کننده از تجمل و خرید هیجانی پرهیز کند، افراد برخوردار به نیازمندان کمک کنند و مسئولان نیز با خدمت صادقانه و مبارزه با فساد در این مسیر نقش‌آفرین باشند.

مصلح هشدار داد: مشکلات اقتصادی نباید موجب فرسایش سرمایه اجتماعی شود؛ چراکه شایعه‌پراکنی، احتکار، گران‌فروشی، اسراف و بی‌تفاوتی فشار اقتصادی بر مردم را افزایش می‌دهد، در حالی که تعاون، قناعت، مهارت‌آموزی، کار و امید می‌تواند جامعه را در برابر دشواری‌ها مقاوم‌تر کند.

وی در پایان گفت: راه آینده، راه کار، دانش، همدلی و استقامت است و با توکل بر خداوند، تدبیر و همکاری عمومی می‌توان از فشارهای اقتصادی عبور کرد و جامعه‌ای مبتنی بر عزت، عدالت، پیشرفت و کرامت مردم ساخت.