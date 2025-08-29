به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن مصلح در نماز جمعه برازجان اظهار کرد: به فرموده امام حسن عسکری علیه السلام، تقوا سپر مؤمن در برابر فتنهها و لغزشها و چراغی در تاریکیهای زندگی است.
وی با اشاره به نهم ربیع سرآغاز امامت حضرت ولی عصر (عج)، به وظایف مؤمنان در عصر غیبت اشاره و بیان کرد: انتظار، به معنای نشستن و دعا کردن نیست؛ بلکه به معنای ساختن جامعهای صالح، اخلاقی، و مقاوم است.
امام جمعه دشتستان ادامه داد: منتظر واقعی، در برابر ظلم سکوت نمیکند. باید با فساد، تبعیض و بیعدالتی مقابله کنیم؛ نه با خشونت، بلکه با آگاهی، با مطالبهگری، و با ساختن الگوهای سالم اجتماعی.
وی با تاکید بر اینکه فرزندان ما باید امام زمان (عج) را بشناسند، دوست بدارند، و برای ظهور آماده باشند خاطرنشان کرد: این تربیت، از خانه آغاز میشود، و در مسجد، مدرسه، و رسانه ادامه مییابد.
مصلح تاکید کرد: امامت حضرت مهدی (عج) آغاز شده، و ما در عصر غیبت زندگی میکنیم. این عصر، عصر مسئولیت است. بیایید با تقوا، با همدلی و با عمل صالح، زمینهساز ظهور باشیم و جامعهای بسازیم که شایسته حضور امام باشد.
تخریب چهرههای خدمتگزار خواسته دشمن است
وی با اشاره به دوازدهم شهریور روز ملی مبارزه با استعمار انگلیس اضافه کرد: ۱۲ شهریور، روزی است که تاریخ ایران به شجاعت و غیرت فرزندی از تبار تنگستان افتخار میکند؛ روزی که رئیسعلی دلواری، مبارز مشروطهخواه و فرمانده قیام جنوب، در راه دفاع از استقلال وطن، جان خود را فدای ایران کرد.
امام جمعه دشتستان با اشاره به پیام راهبردی رهبر معظم انقلاب درباره اتحاد ملی و مقابله با توطئههای دشمنان تصریح کرد: در روزگاری که دشمنان این ملت از شکستهای نظامی خود عبرت نگرفتهاند و با توطئههای رسانهای، اقتصادی و سیاسی به دنبال تضعیف نظام اسلامیاند، رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم عزاداری شهادت امام رضا علیهالسلام، نقشه راهی روشن و راهبردی ترسیم فرمودند.
وی ادامه داد: اتحاد ملی، رمز پیروزی ما در برابر توطئههای ۴۷ ساله دشمنان بوده است؛ از جنگ تحمیلی تا فتنههای فرهنگی و اقتصادی. امروز نیز باید با همه وجود، این سپر پولادین را حفظ کنیم.
مصلح افزود: اختلافافکنی، تضعیف مسئولان و تخریب چهرههای خدمتگزار، خواسته دشمن است؛ اما ما با بصیرت، با همدلی و با حمایت از دولت قانونی، باید راه شهیدان و امامان را ادامه دهیم.
مکانیسم ماشه نماد آشکار نقض عهد است
وی بیان کرد: در روزهایی که دشمنان این ملت، بار دیگر با ابزارهای حقوقی و سیاسی، در پی فشار بر جمهوری اسلامی ایران هستند، مسئله بازگشت مکانیسم ماشه از سوی برخی قدرتهای غربی، نماد آشکار نقض عهد، زورگویی و تلاش برای بازگرداندن تحریمهای بینالمللی است.
امام جمعه دشتستان گفت: این مکانیسم، که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت گنجانده شده، قرار بود در صورت تخلف ایران از برجام فعال شود؛ اما امروز، در حالی از آن سخن میگویند که خودشان از توافق خارج شدهاند و هیچ پایبندی به تعهداتشان نداشتهاند. این اقدام، نه حقوقی است و نه اخلاقی؛ بلکه صرفاً یک ابزار فشار سیاسی برای تحمیل خواستههای نامشروع به ملت ایران است.
وی اظهار کرد: بازگشت مکانیسم ماشه یعنی بازگشت تحریمهای تسلیحاتی، مالی و سیاسی؛ اما ملت ما نشان داده است که با تحریم، عقب نمینشیند، بلکه مقاومتر و خلاقتر میشود.
مصلح افزود: این اقدام، در واقع تلاشی برای تضعیف استقلال ایران و تقویت پروژه نفوذ و سلطهطلبی غرب است. اما همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند: «سپر پولادین اتحاد مردم، مسئولان و نیروهای مسلح باید حفظ شود» تا ایران در برابر هجمههای داخلی و خارجی، سربلند باقی بماند.
وی تاکید کرد: امروز وظیفه ماست که با حفظ وحدت، حمایت از دولت قانونی و تقویت روحیه مقاومت، در برابر این فشارها بایستیم. باید با بصیرت، با روشنگری و با تبیین حقیقت، اجازه ندهیم که دشمنان با ابزارهای حقوقی ساختگی، عزت ملت ایران را خدشهدار کنند.
نظر شما