  1. ورزش
  2. توپ و تور
۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۵۴

آرمان زنگنه:

تفاوت شرایط فیزیکی و سرعت دو تیم ایران و نیوزیلند زیاد بود

تفاوت شرایط فیزیکی و سرعت دو تیم ایران و نیوزیلند زیاد بود

ملی پوش بسکتبال بعد از شکست برابر نیوزیلند به تفاوت شرایط فیزیکی و سرعت دو تیم به عنوان یکی از عوامل باخت ایران اشاره داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، آرمان زنگنه پس از دیدار تیم های ملی بسکتبال ایران و نیوزیلند در پنجره چهارم انتخابی جام جهانی که با شکست کشورمان همراه بود، گفت: فکر می‌کنم در نیمه اول نتوانستیم جلوی نفوذهای آنها را بگیریم و آنها به خوبی این کار را انجام دادند.

وی ادامه داد: در نیمه دوم این موضوع را متوقف کردیم، اما وقتی تیمی از غرب آسیا با تیمی از شرق آسیا بازی می‌کند، تفاوت فیزیکی زیادی وجود دارد و سرعت بازی کاملاً متفاوت است.

زنگنه تصریح کرد: ما به این مسئله عادت نداشتیم، اما در نیمه دوم با آن تطبیق پیدا کردیم. در نهایت نتوانستیم برنده شویم و با اختلاف یک شوت بازی را واگذار کردیم. من به تیمم افتخار می‌کنم. تمام تلاش خود را به کار گرفتیم. البته در مسائلی مانند ریباند می‌توانستیم عملکرد بهتری داشته باشیم، اما جنگیدیم و من به تیمم افتخار می‌کنم.

کد مطلب 6930297

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه