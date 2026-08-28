تفاوت شرایط فیزیکی و سرعت دو تیم ایران و نیوزیلند زیاد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، آرمان زنگنه پس از دیدار تیم های ملی بسکتبال ایران و نیوزیلند در پنجره چهارم انتخابی جام جهانی که با شکست کشورمان همراه بود، گفت: فکر می‌کنم در نیمه اول نتوانستیم جلوی نفوذهای آنها را بگیریم و آنها به خوبی این کار را انجام دادند.

وی ادامه داد: در نیمه دوم این موضوع را متوقف کردیم، اما وقتی تیمی از غرب آسیا با تیمی از شرق آسیا بازی می‌کند، تفاوت فیزیکی زیادی وجود دارد و سرعت بازی کاملاً متفاوت است.

زنگنه تصریح کرد: ما به این مسئله عادت نداشتیم، اما در نیمه دوم با آن تطبیق پیدا کردیم. در نهایت نتوانستیم برنده شویم و با اختلاف یک شوت بازی را واگذار کردیم. من به تیمم افتخار می‌کنم. تمام تلاش خود را به کار گرفتیم. البته در مسائلی مانند ریباند می‌توانستیم عملکرد بهتری داشته باشیم، اما جنگیدیم و من به تیمم افتخار می‌کنم.