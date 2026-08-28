دولت و ملت قوی لازمه تحقق «ایران قوی» است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مصطفی حسینی در خطبههای نماز جمعه این هفته زنجان با اشاره به مناسبتهای ماه ربیعالاول، اظهار کرد: در میانه این ماه شاهد رویدادهایی هستیم که هر یک در شکلگیری جامعه اسلامی و تمدن اسلامی نقش اساسی داشتهاند.
وی با اشاره به هجرت پیامبر اکرم(ص) و تأسیس مسجد قبا افزود: مسجد قبا نخستین نماد تمدنی اسلام و یکی از نخستین پایگاههای فعالیت تشکیلاتی مسلمانان بود؛ چراکه جامعه و حکومت نوپای اسلامی به محلی برای تجمع، سازماندهی و فعالیت نیاز داشت.
حسینی با تأکید بر اینکه مسجد در الگوی اسلامی تنها محل عبادت نیست، گفت: احیای کارکردهای اجتماعی و فرهنگی مساجد و حضور آنها در عرصههایی مانند کمک به محرومان، اشتغال و حل مسائل مردم میتواند زمینهساز تمدن نوین اسلامی باشد.
امام جمعه زنجان ادامه داد: در ادامه این مسیر، نخستین نماز جمعه پیامبر اکرم(ص) در مدینه اقامه شد و پس از ورود حضرت به یثرب نیز محل استقرار مسجد و خانه پیامبر(ص) بر اساس محل توقف شتر ایشان تعیین شد.
حسینی با بیان اینکه مسجدالنبی(ص) در دوران پیامبر(ص) کارکردی فراتر از عبادتگاه داشت، تصریح کرد: این مسجد محل زندگی پیامبر(ص)، قضاوت، مشورت، آموزش و رسیدگی به امور جامعه بود و در واقع یکی از نخستین مراکز حکمرانی اسلامی به شمار میرفت.
وی گفت: مسجد قبا را میتوان نخستین قرارگاه مسلمانان، نماز جمعه را پایگاه انسجام و وحدت و مسجدالنبی(ص) را مرکز حکمرانی اسلامی دانست؛ این الگو نشان میدهد که مسجد در فرهنگ اسلامی یک نهاد جامع و اثرگذار در عرصههای مختلف جامعه است.
انتظار از مساجد تنها برگزاری نماز و برنامههای عبادی نیست
امام جمعه زنجان با تأکید بر ضرورت بازگشت مساجد به کارکردهای اصیل خود، اظهار داشت: اگر به دنبال حرکت در مسیر تمدن نوین اسلامی هستیم، باید ظرفیت مساجد را دوباره فعال کنیم و از این مراکز برای حل مسائل فرهنگی و اجتماعی جامعه بهره بگیریم.
حسینی افزود: مساجد میتوانند در زمینه رفع محرومیت، کمک به نیازمندان، ایجاد زمینه اشتغال و حمایت از مردم نقشآفرین باشند و خوشبختانه برخی مساجد استان زنجان در این زمینه اقدامات خوبی انجام دادهاند.
وی خاطرنشان کرد: با وجود فعالیتهای انجامشده، انتظار از مساجد بسیار بیشتر است و باید ظرفیتهای این مراکز برای خدمترسانی اجتماعی و حل مشکلات مردم بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد.
پیامبر اکرم(ص) الگوی رحمت و مهربانی است
امام جمعه زنجان در پایان با تبریک میلاد پیامبر اکرم(ص)، اظهار داشت: ما امت پیامبر رحمت و مهربانی هستیم و باید این ویژگی را در روابط اجتماعی خود نیز تقویت کنیم.
وی از خداوند خواست دلهای مردم نسبت به یکدیگر مهربانتر شود و جامعه اسلامی بر پایه همدلی، وحدت و انسجام مسیر پیشرفت و تعالی را طی کند.
امام جمعه زنجان «ایران قوی» را نیازمند شکلگیری دولت و ملت قوی دانست و گفت: در سالهای اخیر موضوع ایران قوی به یک گفتمان تبدیل شد و بر این اساس، ملتی که دشمن دارد باید قدرتمند باشد.
وی ادامه داد: مهمترین مؤلفههای ایران قوی، دولت قوی و ملت قوی است و نگاه اسلامی نیز بر همین اساس، قدرت کشور را در همراهی و توانمندی دولت و مردم میداند.
حسینی با اشاره به حضور مردم در صحنههای مختلف کشور، اظهار کرد: مردم ایران بارها نشان دادهاند که مشارکت آنها تنها در حد یک حضور سیاسی نیست، بلکه میتواند معادلات و برنامههای دشمنان را تحت تأثیر قرار دهد.
وی اضافه کرد: ملت ایران در برابر توطئههایی که با هدف تضعیف ثبات کشور طراحی شده بود ایستادگی کرد و حضور مردم بسیاری از محاسبات دشمنان را با شکست مواجه ساخت.
دولتمردان باید روایتگر توانمندیهای کشور باشند
امام جمعه زنجان با اشاره به توصیه رهبر شهید به دولتمردان گفت: تأکید ایشان این بود که دولتمردان نباید راوی ضعف باشند، بلکه باید نقاط قوت کشور را ببینند، تبیین کنند و برجسته سازند.
حسینی تصریح کرد: بیان نقاط قوت به معنای نادیده گرفتن ضعفها نیست، اما اگر قرار است دولت قوی و ملت قوی داشته باشیم، رویکرد مسئولان باید مبتنی بر امید، اعتماد به توان داخلی و باور به «ما میتوانیم» باشد.
وی با قدردانی از تلاش دولتمردان در شرایط دشوار کشور گفت: مسئولان باید با روحیه شهید رجایی و شهید رئیسی، امیدوار، مصمم و شجاع در میدان خدمت حضور داشته باشند.
امام جمعه زنجان همچنین اقتصاد و معیشت مردم را از اولویتهای اساسی دولت عنوان کرد و افزود: کاهش ارزش پول ملی و تورم از مسائلی است که نیازمند برنامهریزی جدی و چارهاندیشی دولت است.
وی بر ضرورت ثبات قیمت کالاهای اساسی تأکید کرد و گفت: مردم باید دستکم در خصوص کالاهای اساسی این اطمینان را داشته باشند که با مراجعه دوباره به بازار، با قیمتهای متفاوت و افزایشهای پیدرپی مواجه نمیشوند.
حسینی خاطرنشان کرد: ایجاد ثبات در بازار امکانپذیر است و با برنامهریزی، تدبیر و نظارت مؤثر میتوان از بیثباتی قیمتها جلوگیری کرد.
امام جمعه زنجان در ادامه با قدردانی از ایستادگی مردم کشور اظهار داشت: مردم ایران با وجود فشارها، تحریمها، محاصره و مشکلات مختلف، حضور خود را در صحنه حفظ کردهاند.
وی افزود: مردم تجربه دهها سال گذشته را پیش روی خود دارند و میدانند که رها کردن میدان میتواند هزینههای سنگینی به دنبال داشته باشد؛ از این رو مردم ما با روحیهای عاشورایی و حسینی در برابر فشارها ایستادگی میکنند.
حسینی با بیان اینکه هزینه مقاومت کمتر از هزینه تسلیم است، گفت: تجربه ملتهایی که تسلیم شدند نشان داده است که تسلیم شدن الزاماً به معنای رسیدن به آرامش و آسایش نیست.
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