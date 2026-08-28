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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۵۵

دولت و ملت قوی لازمه تحقق «ایران قوی» است

دولت و ملت قوی لازمه تحقق «ایران قوی» است

زنجان- امام جمعه زنجان «ایران قوی» را نیازمند شکل‌گیری دولت و ملت قوی دانست و گفت: در سال‌های اخیر موضوع ایران قوی به یک گفتمان تبدیل شد و بر این اساس، ملتی که دشمن دارد باید قدرتمند باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مصطفی حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زنجان با اشاره به مناسبت‌های ماه ربیع‌الاول، اظهار کرد: در میانه این ماه شاهد رویدادهایی هستیم که هر یک در شکل‌گیری جامعه اسلامی و تمدن اسلامی نقش اساسی داشته‌اند.

وی با اشاره به هجرت پیامبر اکرم(ص) و تأسیس مسجد قبا افزود: مسجد قبا نخستین نماد تمدنی اسلام و یکی از نخستین پایگاه‌های فعالیت تشکیلاتی مسلمانان بود؛ چراکه جامعه و حکومت نوپای اسلامی به محلی برای تجمع، سازماندهی و فعالیت نیاز داشت.

حسینی با تأکید بر اینکه مسجد در الگوی اسلامی تنها محل عبادت نیست، گفت: احیای کارکردهای اجتماعی و فرهنگی مساجد و حضور آنها در عرصه‌هایی مانند کمک به محرومان، اشتغال و حل مسائل مردم می‌تواند زمینه‌ساز تمدن نوین اسلامی باشد.

امام جمعه زنجان ادامه داد: در ادامه این مسیر، نخستین نماز جمعه پیامبر اکرم(ص) در مدینه اقامه شد و پس از ورود حضرت به یثرب نیز محل استقرار مسجد و خانه پیامبر(ص) بر اساس محل توقف شتر ایشان تعیین شد.

حسینی با بیان اینکه مسجدالنبی(ص) در دوران پیامبر(ص) کارکردی فراتر از عبادتگاه داشت، تصریح کرد: این مسجد محل زندگی پیامبر(ص)، قضاوت، مشورت، آموزش و رسیدگی به امور جامعه بود و در واقع یکی از نخستین مراکز حکمرانی اسلامی به شمار می‌رفت.

وی گفت: مسجد قبا را می‌توان نخستین قرارگاه مسلمانان، نماز جمعه را پایگاه انسجام و وحدت و مسجدالنبی(ص) را مرکز حکمرانی اسلامی دانست؛ این الگو نشان می‌دهد که مسجد در فرهنگ اسلامی یک نهاد جامع و اثرگذار در عرصه‌های مختلف جامعه است.

انتظار از مساجد تنها برگزاری نماز و برنامه‌های عبادی نیست

امام جمعه زنجان با تأکید بر ضرورت بازگشت مساجد به کارکردهای اصیل خود، اظهار داشت: اگر به دنبال حرکت در مسیر تمدن نوین اسلامی هستیم، باید ظرفیت مساجد را دوباره فعال کنیم و از این مراکز برای حل مسائل فرهنگی و اجتماعی جامعه بهره بگیریم.

حسینی افزود: مساجد می‌توانند در زمینه رفع محرومیت، کمک به نیازمندان، ایجاد زمینه اشتغال و حمایت از مردم نقش‌آفرین باشند و خوشبختانه برخی مساجد استان زنجان در این زمینه اقدامات خوبی انجام داده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: با وجود فعالیت‌های انجام‌شده، انتظار از مساجد بسیار بیشتر است و باید ظرفیت‌های این مراکز برای خدمت‌رسانی اجتماعی و حل مشکلات مردم بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد.

پیامبر اکرم(ص) الگوی رحمت و مهربانی است

امام جمعه زنجان در پایان با تبریک میلاد پیامبر اکرم(ص)، اظهار داشت: ما امت پیامبر رحمت و مهربانی هستیم و باید این ویژگی را در روابط اجتماعی خود نیز تقویت کنیم.

وی از خداوند خواست دل‌های مردم نسبت به یکدیگر مهربان‌تر شود و جامعه اسلامی بر پایه همدلی، وحدت و انسجام مسیر پیشرفت و تعالی را طی کند.

امام جمعه زنجان «ایران قوی» را نیازمند شکل‌گیری دولت و ملت قوی دانست و گفت: در سال‌های اخیر موضوع ایران قوی به یک گفتمان تبدیل شد و بر این اساس، ملتی که دشمن دارد باید قدرتمند باشد.

وی ادامه داد: مهم‌ترین مؤلفه‌های ایران قوی، دولت قوی و ملت قوی است و نگاه اسلامی نیز بر همین اساس، قدرت کشور را در همراهی و توانمندی دولت و مردم می‌داند.

حسینی با اشاره به حضور مردم در صحنه‌های مختلف کشور، اظهار کرد: مردم ایران بارها نشان داده‌اند که مشارکت آنها تنها در حد یک حضور سیاسی نیست، بلکه می‌تواند معادلات و برنامه‌های دشمنان را تحت تأثیر قرار دهد.

وی اضافه کرد: ملت ایران در برابر توطئه‌هایی که با هدف تضعیف ثبات کشور طراحی شده بود ایستادگی کرد و حضور مردم بسیاری از محاسبات دشمنان را با شکست مواجه ساخت.

دولتمردان باید روایتگر توانمندی‌های کشور باشند

امام جمعه زنجان با اشاره به توصیه رهبر شهید به دولتمردان گفت: تأکید ایشان این بود که دولتمردان نباید راوی ضعف باشند، بلکه باید نقاط قوت کشور را ببینند، تبیین کنند و برجسته سازند.

حسینی تصریح کرد: بیان نقاط قوت به معنای نادیده گرفتن ضعف‌ها نیست، اما اگر قرار است دولت قوی و ملت قوی داشته باشیم، رویکرد مسئولان باید مبتنی بر امید، اعتماد به توان داخلی و باور به «ما می‌توانیم» باشد.

وی با قدردانی از تلاش دولتمردان در شرایط دشوار کشور گفت: مسئولان باید با روحیه شهید رجایی و شهید رئیسی، امیدوار، مصمم و شجاع در میدان خدمت حضور داشته باشند.

امام جمعه زنجان همچنین اقتصاد و معیشت مردم را از اولویت‌های اساسی دولت عنوان کرد و افزود: کاهش ارزش پول ملی و تورم از مسائلی است که نیازمند برنامه‌ریزی جدی و چاره‌اندیشی دولت است.

وی بر ضرورت ثبات قیمت کالاهای اساسی تأکید کرد و گفت: مردم باید دست‌کم در خصوص کالاهای اساسی این اطمینان را داشته باشند که با مراجعه دوباره به بازار، با قیمت‌های متفاوت و افزایش‌های پی‌درپی مواجه نمی‌شوند.

حسینی خاطرنشان کرد: ایجاد ثبات در بازار امکان‌پذیر است و با برنامه‌ریزی، تدبیر و نظارت مؤثر می‌توان از بی‌ثباتی قیمت‌ها جلوگیری کرد.

امام جمعه زنجان در ادامه با قدردانی از ایستادگی مردم کشور اظهار داشت: مردم ایران با وجود فشارها، تحریم‌ها، محاصره و مشکلات مختلف، حضور خود را در صحنه حفظ کرده‌اند.

وی افزود: مردم تجربه ده‌ها سال گذشته را پیش روی خود دارند و می‌دانند که رها کردن میدان می‌تواند هزینه‌های سنگینی به دنبال داشته باشد؛ از این رو مردم ما با روحیه‌ای عاشورایی و حسینی در برابر فشارها ایستادگی می‌کنند.

حسینی با بیان اینکه هزینه مقاومت کمتر از هزینه تسلیم است، گفت: تجربه ملت‌هایی که تسلیم شدند نشان داده است که تسلیم شدن الزاماً به معنای رسیدن به آرامش و آسایش نیست.

کد مطلب 6930299

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