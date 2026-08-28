به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید اسماعیل موسوی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته محمودآباد نمونه اظهار کرد: بیانیه اخیر اطلاعات سپاه پیام روشنی دارد و آن این است که دشمن پس از ناکامی در جنگ نظامی، تلاش خود را به سمت جنگ شناختی و ایجاد بی‌ثباتی از درون جامعه سوق داده است.

وی افزود: دشمنی که در عرصه‌های نظامی به بن‌بست رسیده است، اکنون تلاش می‌کند امید و آرامش مردم را از طریق فضای مجازی، تلفن‌های همراه و حتی بازارها هدف قرار دهد.

امام جمعه محمودآباد نمونه تصریح کرد: پدافند واقعی در شرایط کنونی تنها به تجهیزات نظامی محدود نمی‌شود، بلکه حفظ انسجام ملی، افزایش تاب‌آوری روانی مردم و ارتقای سواد تحلیلی جامعه نیز بخشی از پدافند کشور است.

موسوی ادامه داد: هوشیاری انقلابی یعنی تغییر زمین بازی دشمن را به‌درستی درک کنیم و اجازه ندهیم سناریوهای دشمنان، پیش از آنکه اثرگذاری اجتماعی پیدا کنند، بر افکار عمومی و آرامش جامعه اثر بگذارند.

افتتاح هزاران پروژه نشان‌دهنده استمرار خدمت‌رسانی است

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هفته دولت گفت: افتتاح هزاران پروژه در سراسر کشور در هفته دولت نشان‌دهنده استمرار خدمت نظام جمهوری اسلامی به مردم حتی در شرایط جنگی و بیانگر اهتمام و تلاش مسئولان در حوزه خدمت‌رسانی است.

امام جمعه محمودآباد نمونه خاطرنشان کرد: استمرار خدمت‌رسانی به مردم در شرایط دشوار، علاوه بر اینکه موجب افزایش امید در جامعه می‌شود، برای دشمن نیز پیام ناامیدکننده‌ای دارد؛ چراکه نشان می‌دهد روند خدمت‌رسانی و فعالیت‌های عمرانی کشور متوقف نشده است.

موسوی با اشاره به افتتاح پمپ بنزین شهر محمودآباد نمونه در هفته دولت اظهار کرد: اجرای این طرح و بهره‌برداری از آن اقدامی ارزشمند برای مردم منطقه است و از مجموعه شورای اسلامی شهر و شهرداری محمودآباد نمونه به دلیل تلاش‌های انجام‌شده در این زمینه تقدیر می‌کنیم.

وی در پایان بر ضرورت استمرار اقدامات خدمت‌رسانی و اجرای طرح‌های مورد نیاز مردم تأکید کرد و گفت: خدمت صادقانه به مردم یکی از مهم‌ترین عرصه‌های مقابله با جنگ روانی و تلاش دشمن برای ایجاد ناامیدی در جامعه است.