امام جمعه دالاهو: همراهی مردم با ولی خدا عامل پیروزی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدمهدی آرمند، امام جمعه دالاهو، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، بر اهمیت همراهی مردم با اولیای الهی و نقش آن در غلبه بر مشکلات و توطئه‌های دشمنان تأکید کرد.

وی با اشاره به سالروز میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع)، اظهار کرد: معیت و همراهی مردم با ولی خدا از دستورات قرآن کریم است و ملت مؤمن باید در مسیر حمایت و پشتیبانی از رهبر الهی خود تا رسیدن به پیروزی و عبور از مشکلات ایستادگی کند.

امام جمعه دالاهو افزود: همراهی با ولی خدا آثاری همچون بصیرت، حکمت، عقلانیت، درایت و هوشیاری برای انسان به همراه دارد و موجب می‌شود جامعه در برابر فریب و توطئه دشمن گرفتار غفلت و غافلگیری نشود.

حجت‌الاسلام آرمند با اشاره به تجربه جمهوری اسلامی ایران طی دهه‌های گذشته، گفت: اگر ملت ایران توانسته در برابر زیاده‌خواهی‌های استکبار جهانی ایستادگی کند، تحریم‌ها و توطئه‌های دشمنان را پشت سر بگذارد و عزت و استقلال خود را حفظ کند، بخش مهمی از آن به دلیل همراهی مردم با ولی فقیه و رهنمودهای امامین انقلاب است.

وی ادامه داد: ملت ایران برای حفظ استقلال و عزت خود هزینه‌های فراوانی پرداخت کرده و شهدای بزرگی از فرماندهان، دانشمندان هسته‌ای و اقشار مختلف مردم تقدیم کرده است؛ اما این ملت همچنان در صحنه ایستاده و اجازه نداده دشمنان به اهداف خود دست پیدا کنند.

امام جمعه دالاهو در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آسیب‌پذیری اقتصادی کشور در شرایط محاصره دریایی، بر ضرورت تدوین راهبردهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای کاهش وابستگی به مسیرهای جنوبی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام آرمند تصریح کرد: باید از ظرفیت مرزهای زمینی و دریایی کشور به شکل کامل استفاده شود و مسیرهایی همچون کریدور شمال ـ جنوب و راه‌آهن شرق به غرب با جدیت بیشتری دنبال شود تا دشمن نتواند اقتصاد کشور را تحت فشار قرار دهد.

وی با بیان اینکه راهکار مقابله با محدودیت‌های ایجادشده در جنوب کشور تنها نظامی نیست، گفت: باید مسیرهای جایگزین تجارت فعال شوند و از ظرفیت مرزهای کشور با آسیای مرکزی، پاکستان، مکران و چابهار استفاده شود تا اقتصاد ایران در هیچ شرایطی به گروگان دشمنان درنیاید.

امام جمعه دالاهو همچنین با تبریک هفته دولت، مسئولیت در نظام اسلامی را فرصتی برای خدمت به مردم دانست و اظهار کرد: دولت قوی زمانی شکل می‌گیرد که ملت قوی در کنار آن قرار داشته باشد و این دو در نگاه اسلامی مکمل یکدیگر هستند.

حجت‌الاسلام آرمند با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، از دولت خواست با جدیت بیشتری برای کنترل تورم، تقویت قدرت خرید مردم و رفع موانع اقتصادی اقدام کند و افزود: مردم شایسته خدمت صادقانه و دلسوزانه هستند و مسئولان باید با روحیه جهادی برای رفع مشکلات آنان تلاش کنند.

وی خاطرنشان کرد: دولت قوی و ملت قوی باید در مسیر عدالت اجتماعی حرکت کنند و تقویت همزمان این دو، زمینه‌ساز شکل‌گیری ایران قدرتمند و در نهایت فراهم شدن زمینه برای تحقق حکومت جهانی حضرت مهدی(عج) خواهد بود.

امام جمعه دالاهو در ادامه با نگاهی به تاریخ اسلام، میلاد پیامبر اکرم(ص) را آغاز یک حرکت تاریخی برای تحقق حاکمیت الهی در جهان دانست و گفت: بعثت پیامبر(ص) طرح و نقشه حکومت الهی را ارائه کرد و تحقق کامل این آرمان در مسیر تاریخی اسلام و با ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) به اوج خواهد رسید.

حجت‌الاسلام آرمند افزود: اگر بعثت پیامبر(ص) را بدون توجه به مهدویت تفسیر کنیم، بخش مهمی از فلسفه حرکت تاریخی اسلام نادیده گرفته می‌شود؛ چراکه مهدویت معنا، تفسیر و تضمین‌کننده تحقق نهایی رسالت پیامبر اکرم(ص) است.