امام جمعه گناوه: تقویت وحدت و همدلی رمز عبور از جنگ ترکیبی دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی در خطبه‌های نماز جمعه گناوه با سفارش به رعایت تقوای الهی، انجام واجبات و ترک محرمات اظهار کرد: امیدواریم هم در خلوت و هم در عرصه اجتماعی زندگی، خداوند را ناظر و شاهد اعمال خود بدانیم.

وی با تبریک میلاد باسعادت پیامبر گرامی اسلام(ص) و امام جعفر صادق(ع) افزود: ایام میلاد نبی خاتم(ص) و فرزند بزرگوارش امام صادق(ع)، فرصت مناسبی برای بازخوانی آموزه‌های اخلاقی و اجتماعی اسلام است.

هشت حق مسلمان بر برادر مسلمان

امام جمعه گناوه با اشاره به روایتی از امام جعفر صادق(ع) درباره حقوق مسلمانان نسبت به یکدیگر بیان کرد: امام صادق(ع) در روایتی هشت حق برای برادر مسلمان بر برادر مسلمان بیان فرموده‌اند که توجه به این حقوق می‌تواند زمینه‌ساز تقویت همبستگی و برادری در جامعه اسلامی باشد.

وی ادامه داد: نخستین حق این است که مسلمان نسبت به برادر مسلمان خود مانند چشم باشد؛ همان‌گونه که چشم راه را به انسان نشان می‌دهد و او را از سقوط در پرتگاه و خطر حفظ می‌کند.

حجت الاسلام رکنی حسینی افزود: دومین حق این است که مسلمان آینه برادر مسلمان خود باشد؛ یعنی همان‌گونه که انسان در آینه زیبایی‌ها و نواقص خود را می‌بیند، مؤمن نیز باید با خیرخواهی، نقاط قوت و ضعف برادر دینی خود را به او نشان دهد.

وی با اشاره به دیگر حقوق بیان‌شده در این روایت گفت: مسلمان باید راهنمای برادر مسلمان خود باشد و نسبت به او خیرخواهی و دلسوزی داشته باشد.

وی با اشاره به دیگر حقوق مسلمان نسبت به برادر مسلمان خود ادامه داد: مسلمان در برابر برادر مسلمان خود نباید به او خیانت، نیرنگ و خدعه کند، نباید به او ظلم کند و نباید به او دروغ بگوید و غیبت او را نباید انجام دهد.

هفته وحدت؛ فرصت تقویت انسجام اسلامی

امام جمعه گناوه با اشاره به هفدهم ربیع‌الاول و میلاد پیامبر گرامی اسلام(ص) خاطرنشان کرد: میلاد پیامبر اکرم(ص) در تاریخ اسلام با حوادثی همراه بوده که از جمله آنها خاموش شدن آتشکده فارس پس از هزار سال، سقوط برخی کنگره‌های کاخ کسری، خشک شدن دریاچه ساوه و سرنگونی بت‌ها بوده است.

وی با بیان اینکه میلاد پیامبر اسلام(ص) در میان مذاهب اسلامی در روزهای دوازدهم و هفدهم ربیع‌الاول مورد توجه قرار گرفته است، گفت: همین موضوع زمینه‌ساز نامگذاری این ایام به عنوان هفته وحدت شده است و باید از این فرصت برای تقویت وحدت و همدلی مسلمانان استفاده کنیم.

تقارن هفته وحدت و هفته دولت

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به تقارن هفته وحدت و هفته دولت و تبریک این دو هفته اظهار کرد: هفته دولت را به رئیس‌جمهور، وزرا، مدیران، استانداران، فرمانداران و همه مسئولانی که برای خدمت به مردم تلاش می‌کنند، به ویژه فرماندار گناوه، معاونان، اعضای شورای اداری و شورای تأمین شهرستان تبریک می‌گویم و از زحمات آنها قدردانی می‌کنم.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: امروز دشمن در یک جنگ نابرابر و نامتقارن تلاش می‌کند با ایجاد فشار و محاصره اقتصادی و ایجاد التهاب در جامعه، مردم را نسبت به آینده ناامید کند.

امام جمعه گناوه افزود: دولت در شرایط سخت و در جریان جنگ‌های اخیر با صلابت و حمایت مردم در میدان حضور داشت و پای کار مردم بوده است و تلاش کرد کالاهای اساسی مورد نیاز با کمبود مواجه نشود.

دشمن پس از شکست نظامی به دنبال جنگ اقتصادی و شناختی است

وی با بیان اینکه دشمن در میدان نظامی شکست خورده است، تصریح کرد: امروز راهبرد دشمن به سمت محاصره اقتصادی است البته در این عرصه نیز علیرغم محاصره ۴۷ ساله کشور ما، شکست خورده است.

وی گفت: امروز لایه های راهبردی دشمن نظامی، امنیتی و شناختی،اقتصادی است و تلاش می‌کند نگرش مردم را نسبت به نظام تغییر دهد و جامعه را دچار التهاب کند.

حجت الاسلام رکنی حسینی گفت: دشمن به دنبال ایجاد تجمعات و کشاندن نارضایتی‌ها به کف خیابان و موج‌سواری بر مشکلات اقتصادی است و باید در این شرایط هوشیار باشیم.

وی با اشاره به فتنه‌های سال‌های گذشته بیان کرد: دشمن در سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ نیز به دنبال ایجاد فتنه و التهاب در جامعه بود، اما ملت ایران با هوشیاری از این مراحل عبور کرد.

وی گفت: در برهه کنونی دشمن در جنگ نظامی با هدایت های رهبر حکیم انقلاب و شجاعت فرماندهان و نیروهای مسلح ما شکست خورده و مایوس شده است و به دنبال محاصره و فشار اقتصادی است اما ملت ایران بار دیگر با هدایت های مقام معظم رهبری دشمن را شکست خواهد داد.

امام جمعه گناوه با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد ناامنی در نقاط مختلف کشور اظهار کرد: در حوزه امنیتی نیز دشمن تلاش می‌کند با مسلح کردن عناصر خود در برخی مناطق کشور ناامنی ایجاد کند، اما نیروهای مسلح و دستگاه‌های امنیتی با هوشیاری و شجاعت توطئه‌های دشمن را خنثی می‌کنند و دشمن در این زمینه نیز شکست خورده است.

وی افزود: دشمن امروز در شرایطی قرار گرفته که نه توان ادامه جنگ را دارد و نه امکان عقب‌نشینی آبرومندانه و همه ما باید در برابر توطئه‌های مختلف آن هوشیار باشیم.

رئیسعلی دلواری نماد مبارزه با استعمار

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به دوازدهم شهریور، روز مبارزه با استعمار انگلیس و سالروز شهادت شهید رئیسعلی دلواری ، گفت: شهید رئیسعلی دلواری از چهره‌های برجسته مبارزه با استعمار انگلیس بود که با بهره‌گیری از فتاوای علمای بزرگی همچون آیت‌الله لاری و آیت‌الله علم‌الهدی اهرمی و همراهی مردم، در برابر استعمارگران ایستاد.

وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۲۸۷ شمسی بوشهر حدود ۹ ماه تحت کنترل انگلیسی‌ها قرار داشت، اما استعمارگران نتوانستند مقاومت مردم و شهید رئیسعلی دلواری را درهم بشکنند.

امام جمعه گناوه با تأکید بر ضرورت مقابله با نفوذ دشمن گفت: راه شکست ملت‌ها تنها از مسیر نفوذ می‌گذرد و در طول تاریخ نیز مواردی داشته‌ایم که دشمن از طریق عوامل نفوذی به کشور و ملت ما ضربه زده است.

وی با اشاره به شهادت رئیسعلی دلواری، شهیدان رجایی و باهنر و دیگر شهدای انقلاب اسلامی افزود: باید مراقب نفوذ دشمن باشیم و اجازه ندهیم عوامل نفوذی به کشور و نظام ضربه وارد کنند ،دشمن خارجی نمی تواند در برابر صلابت ملت ایران مقاومت کند.

وحدت و همدلی؛ رمز پیروزی ملت ایران

حجت الاسلام رکنی حسینی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به ویژه شهیدان رجایی و باهنر و شهدای خدمت، گفت: ملت ایران مدیون خون شهداست و باید با وحدت، اتحاد و همدلی مسیر عزت و استقلال کشور را ادامه دهیم و به یمن و برکت میلاد پیامبر گرامی اسلام(ص) و امام جعفر صادق(ع)، امیدواریم شاهد پیروزی نهایی ملت بزرگ ایران اسلامی باشیم.