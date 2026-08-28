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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۲۳

امام جمعه سنقروکلیایی: پیامبر(ص) الگوی وحدت و مقاومت است

امام جمعه سنقروکلیایی: پیامبر(ص) الگوی وحدت و مقاومت است

کرمانشاه - امام جمعه سنقروکلیایی گفت: پیامبر اکرم(ص) الگویی کامل برای وحدت، اخلاق، خدمت به مردم و ایستادگی در برابر دشمن است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی رضایی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، بر ضرورت استفاده صحیح از فرصت عمر و شتاب در انجام اعمال نیک تأکید کرد.

وی با اشاره به روایتی از امیرالمؤمنین(ع) اظهار کرد: انسان ممکن است مال و روزی خود را از دست بدهد و دوباره آن را به دست آورد، اما عمر سپری‌شده هرگز بازنمی‌گردد؛ بنابراین باید از فرصت باقی‌مانده برای کسب رضایت خداوند، اهل‌بیت(ع) و امام زمان(عج) بهره گرفت.

امام جمعه سنقروکلیایی با اشاره به مناسبت‌های پیش‌رو از جمله هفته وحدت، هفته دولت، هفته وقف و میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع)، پیامبر اسلام(ص) را الگویی جامع برای جامعه اسلامی دانست و افزود: سیره پیامبر(ص) در حوزه وحدت، همدلی، اخلاق، مهرورزی، خدمت به مردم و ایستادگی در برابر دشمن باید مورد توجه قرار گیرد.

حجت‌الاسلام رضایی با استناد به آیه «وَما أَرسَلناکَ إِلّا رَحمَهً لِلعالَمین» خاطرنشان کرد: خداوند متعال پیامبر اکرم(ص) را رحمتی برای جهانیان قرار داده و در قرآن کریم بر دلسوزی و مهربانی ایشان نسبت به مردم تأکید شده است.

وی با بیان اینکه جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به الگوی اخلاقی پیامبر(ص) نیاز دارد، گفت: اگر آموزه‌های پیامبر اکرم(ص) در زمینه وحدت، اخلاق و همدلی در جوامع اسلامی حاکم باشد، بسیاری از اختلافات و مشکلات برطرف خواهد شد و مسلمانان در برابر توطئه‌های دشمنان قدرتمندتر خواهند بود.

امام جمعه سنقروکلیایی همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، بر ضرورت هوشیاری در برابر جنگ اقتصادی و تلاش مسئولان برای رفع مشکلات معیشتی مردم تأکید کرد و افزود: خدمت به مردم باید با روحیه جهادی، اخلاص و احساس مسئولیت دنبال شود.

حجت‌الاسلام رضایی تصریح کرد: هفته دولت فرصت مناسبی برای بازخوانی فرهنگ خدمت، پاکدستی و مسئولیت‌پذیری است و مدیران باید مسئولیت خود را امانتی برای خدمت به مردم بدانند و در مسیر رفع مشکلات جامعه با جدیت بیشتری گام بردارند.

کد مطلب 6930409

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