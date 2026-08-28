امام جمعه سنقروکلیایی: پیامبر(ص) الگوی وحدت و مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی رضایی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، بر ضرورت استفاده صحیح از فرصت عمر و شتاب در انجام اعمال نیک تأکید کرد.

وی با اشاره به روایتی از امیرالمؤمنین(ع) اظهار کرد: انسان ممکن است مال و روزی خود را از دست بدهد و دوباره آن را به دست آورد، اما عمر سپری‌شده هرگز بازنمی‌گردد؛ بنابراین باید از فرصت باقی‌مانده برای کسب رضایت خداوند، اهل‌بیت(ع) و امام زمان(عج) بهره گرفت.

امام جمعه سنقروکلیایی با اشاره به مناسبت‌های پیش‌رو از جمله هفته وحدت، هفته دولت، هفته وقف و میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع)، پیامبر اسلام(ص) را الگویی جامع برای جامعه اسلامی دانست و افزود: سیره پیامبر(ص) در حوزه وحدت، همدلی، اخلاق، مهرورزی، خدمت به مردم و ایستادگی در برابر دشمن باید مورد توجه قرار گیرد.

حجت‌الاسلام رضایی با استناد به آیه «وَما أَرسَلناکَ إِلّا رَحمَهً لِلعالَمین» خاطرنشان کرد: خداوند متعال پیامبر اکرم(ص) را رحمتی برای جهانیان قرار داده و در قرآن کریم بر دلسوزی و مهربانی ایشان نسبت به مردم تأکید شده است.

وی با بیان اینکه جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به الگوی اخلاقی پیامبر(ص) نیاز دارد، گفت: اگر آموزه‌های پیامبر اکرم(ص) در زمینه وحدت، اخلاق و همدلی در جوامع اسلامی حاکم باشد، بسیاری از اختلافات و مشکلات برطرف خواهد شد و مسلمانان در برابر توطئه‌های دشمنان قدرتمندتر خواهند بود.

امام جمعه سنقروکلیایی همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، بر ضرورت هوشیاری در برابر جنگ اقتصادی و تلاش مسئولان برای رفع مشکلات معیشتی مردم تأکید کرد و افزود: خدمت به مردم باید با روحیه جهادی، اخلاص و احساس مسئولیت دنبال شود.

حجت‌الاسلام رضایی تصریح کرد: هفته دولت فرصت مناسبی برای بازخوانی فرهنگ خدمت، پاکدستی و مسئولیت‌پذیری است و مدیران باید مسئولیت خود را امانتی برای خدمت به مردم بدانند و در مسیر رفع مشکلات جامعه با جدیت بیشتری گام بردارند.