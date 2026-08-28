بنزین؛ نگرانی مشترک امامان جمعه البرز

خبرگزاری مهر، گروه استانها، حمیدرضا عبدالمنافی: خطبههای نماز جمعه این هفته در شهرستانهای مختلف استان البرز، اگرچه از موضوعات متنوع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سخن گفت، اما در میان اظهارات امامان جمعه، چند محور مشترک بیش از سایر موضوعات برجسته بود؛ تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام داخلی، توجه جدی به معیشت مردم، پرهیز از تصمیمات اقتصادی تنشزا، هوشیاری در برابر جنگ روانی و شناختی دشمن و مطالبه از دولت برای حضور میدانی و حل مشکلات مردم.
مرور سخنان حجتالاسلام رادمرد، امام جمعه ماهدشت، حجتالاسلام والمسلمین سید محمدتقی غضنفری، امام جمعه محمدشهر، حجتالاسلام والمسلمین محمدی، امام جمعه فردیس، آیتالله سید محمدمهدی حسینی همدانی، امام جمعه کرج، حجتالاسلام شیخ محمود نورپور، امام جمعه کمالشهر، حجتالاسلام والمسلمین علی رحمتینیا، امام جمعه طالقان و حجتالاسلام مجید صفدری، امام جمعه مهستان نشان میدهد که «معیشت مردم» و «انسجام جامعه» دو محور اصلی در بخش قابل توجهی از خطبههای این هفته بوده است.
معیشت مردم؛ مطالبه مشترک از مسئولان
یکی از مهمترین نقاط اشتراک خطبههای این هفته، تأکید بر ضرورت توجه جدی دولت به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم بود.
حجتالاسلام رادمرد، امام جمعه ماهدشت با تأکید بر اینکه حل مشکلات اقتصادی نباید به مذاکره گره بخورد، خواستار ارائه راهکارهای داخلی برای کاهش فشارهای معیشتی شد و درباره افزایش قیمت بنزین هشدار داد. وی همچنین از مجلس خواست قانون جامعی در حوزه حاملهای انرژی تدوین کند تا تصمیمات اقتصادی از مسیر کارشناسی خارج نشود.
در محمدشهر نیز حجتالاسلام والمسلمین سید محمدتقی غضنفری، امام جمعه محمدشهر، اگرچه تمرکز سخنان خود را بر مشکلات خدماتی و زیرساختی قرار داد، اما تأکید کرد که خدمت به مردم وظیفه قانونی مسئولان است و شهروندان نباید برای دریافت خدمات ابتدایی همچون آب، برق و گاز گرفتار بروکراسی و پاسکاری اداری شوند.
حجتالاسلام والمسلمین محمدی، امام جمعه فردیس نیز اقتصاد را از اولویتهای اصلی دولت دانست و نسبت به تورم و گرانی هشدار داد و بر ضرورت مبارزه با فساد، تبعیض و ویژهخواری تأکید کرد.
هشدار درباره تصمیمات اقتصادی تنشزا
در بخش دیگری از خطبهها، موضوع تصمیمات اقتصادی و پیامدهای اجتماعی آن مورد توجه قرار گرفت؛ موضوعی که بهویژه در سخنان امامان جمعه طالقان، کمالشهر و ماهدشت نمود بیشتری داشت.
حجتالاسلام والمسلمین علی رحمتینیا، امام جمعه طالقان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، افزایش قیمت دلار، کاهش ارزش پول ملی، تورم، گرانی بنزین، کاهش سهمیه سوخت و صفهای جایگاهها را از جمله عواملی دانست که میتواند زمینهساز نارضایتی و التهاب اجتماعی شود.
وی تأکید کرد که مسئولان باید در تصمیمگیریهای اقتصادی، پیامدهای اجتماعی و امنیتی تصمیمات خود را نیز مورد توجه قرار دهند و به شرایط موجود دامن نزنند.
حجتالاسلام شیخ محمود نورپور، امام جمعه کمالشهر نیز با اشاره به دغدغههای اقتصادی مردم، از دولت خواست درباره بنزین با دقت و حسابشده تصمیم بگیرد و شرایط طبقات ضعیف جامعه را مورد توجه قرار دهد.
وحدت خط قرمز مشترک امامان جمعه البرز
محور مشترک دیگر در خطبههای این هفته، تأکید بر حفظ وحدت و جلوگیری از ایجاد شکاف و دوقطبی در جامعه بود.
آیتالله سید محمدمهدی حسینی همدانی، امام جمعه کرج وحدت ملی و امت اسلامی را سلاح راهبردی در برابر دشمنان دانست و تأکید کرد که مشکلات اقتصادی نباید بهانهای برای سازش و عقبنشینی باشد.
وی با اشاره به «اتحاد مقدس» شکلگرفته میان مردم، آن را پشتوانه امنیت ملی و عاملی برای مقابله با جنگ روانی و شناختی دشمن عنوان کرد و از مسئولان خواست با اظهارنظرها و تصمیمات خود موجب تضعیف این اتحاد نشوند.
در کمالشهر نیز حجتالاسلام نورپور با استناد به آموزههای قرآن کریم، اختلاف و تفرقه را عامل تضعیف جامعه دانست و تأکید کرد که دشمن تلاش دارد اتحاد و انسجام ملت ایران را هدف قرار دهد.
حجتالاسلام رحمتینیا، امام جمعه طالقان نیز پرهیز از دوقطبیسازی را ضروری دانست و هشدار داد که اختلاف و شکاف اجتماعی میتواند زمینه سوءاستفاده دشمن را فراهم کند.
اقتصاد نباید به پاشنه آشیل جامعه تبدیل شود
در مجموعه این خطبهها، یک نگرانی مشترک نیز قابل مشاهده است؛ اینکه دشمن تلاش کند مشکلات اقتصادی را به شکاف اجتماعی تبدیل کند.
امام جمعه ماهدشت با اشاره به تلاش آمریکا برای ایجاد شکاف در داخل کشور، مذاکره را راهحل تمام و کمال مشکلات ندانست و تأکید کرد که نباید اقتصاد کشور به مذاکره وابسته شود.
امام جمعه فردیس نیز با اشاره به جنگ روانی و اقتصادی دشمن، بر ضرورت تقویت اقتصاد داخلی و مقابله با فساد تأکید کرد و اقتصاد را یکی از اولویتهای اصلی دولت دانست.
در همین چارچوب، امام جمعه مهستان، حجتالاسلام مجید صفدری، اقتصاد قوی را یکی از پایههای ایران قوی عنوان کرد و گفت تحقق ایران قوی بدون دولت قوی و مدیریت صحیح اقتصادی امکانپذیر نیست.
وی در عین حال تأکید کرد که مشکلات معیشتی مردم واقعی است و مسئولان باید برای کاهش گرانی و فشار اقتصادی تلاش کنند، اما این مشکلات نباید موجب فاصله گرفتن جامعه از اصول و آرمانهای اساسی شود.
دولت از پشت میزها به میان مردم بیاید
یکی دیگر از نقاط اشتراک سخنان امامان جمعه، مطالبه برای افزایش حضور میدانی مسئولان و پاسخگویی مستقیم به مردم بود.
حجتالاسلام غضنفری، امام جمعه محمدشهر بر برگزاری منظم میزهای خدمت تأکید کرد و گفت مسئولان باید از پشت میزهای اداری فاصله بگیرند و با حضور چهرهبهچهره در میان مردم، مشکلات را بشنوند و برای حل آنها اقدام کنند.
حجتالاسلام صفدری، امام جمعه مهستان نیز پیگیری مسائل تا حصول نتیجه را یکی از شاخصهای دولت کارآمد دانست و تأکید کرد که تصمیمها و وعدهها نباید در فرآیندهای اداری متوقف بماند.
از سوی دیگر، حجتالاسلام نورپور، امام جمعه کمالشهر نیز حضور مسئولان در جمع مردم و اطلاع مستقیم از دغدغههای آنان را ضروری دانست.
هشدار درباره جنگ روانی و ایجاد التهاب
موضوع هوشیاری در برابر تلاش دشمن برای ایجاد ناآرامی نیز در بخش دیگری از خطبهها تکرار شد.
امام جمعه کرج با اشاره به جنگ شناختی و نفوذ جریانی، نسبت به تلاش دشمن برای اثرگذاری بر ذهنیت و تصمیمسازی جامعه هشدار داد.
امام جمعه طالقان نیز با اشاره به مؤلفههای اقتصادی و اجتماعی تنشزا، نسبت به شکلگیری فتنه جدید هشدار داد و بر ضرورت حفظ آرامش و هوشیاری مردم و مسئولان تأکید کرد.
امام جمعه کمالشهر نیز تحریم و فشار اقتصادی را بخشی از فشارهای دشمن علیه ایران دانست و بر ضرورت حفظ وحدت و هوشیاری مردم تأکید کرد.
مقاومت در کنار مطالبه معیشت
اگرچه بخش مهمی از خطبههای این هفته به مشکلات اقتصادی اختصاص داشت، اما در کنار آن بر حفظ استقلال و مقاومت در برابر فشار خارجی نیز تأکید شد.
حجتالاسلام رادمرد، امام جمعه ماهدشت تأکید کرد که آمریکا به دنبال تضعیف ایران است و نباید راهحل مشکلات کشور را صرفاً در مذاکره جستوجو کرد.
آیتالله حسینی همدانی، امام جمعه کرج نیز تصریح کرد که مشکلات اقتصادی نباید مجوزی برای سازش باشد و ملت ایران زیر بار ذلت نمیرود.
حجتالاسلام صفدری، امام جمعه مهستان نیز ضمن تأکید بر تقویت اقتصاد و توان ملی، دیپلماسی فعال، انسجام داخلی و قدرت ملی را مجموعهای بههمپیوسته برای عبور از بحرانها دانست.
مجموعه سخنان امامان جمعه البرز در این هفته را میتوان در یک پیام مشترک خلاصه کرد؛ مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم باید جدی گرفته شود، اما این مشکلات نباید به بستری برای تفرقه، ناامیدی و سوءاستفاده دشمن تبدیل شود.
از یک سو، امامان جمعه از دولت و مدیران مطالبه دارند که برای گرانی، تورم، بنزین، خدمات عمومی و مشکلات معیشتی راهکار عملی ارائه کنند و از سوی دیگر بر ضرورت حفظ وحدت، هوشیاری و انسجام اجتماعی تأکید دارند.
در این میان، حضور میدانی مسئولان، پاسخگویی، تصمیمگیری کارشناسی، تقویت اقتصاد داخلی و پرهیز از دوقطبیسازی از جمله کلیدواژههایی است که در سخنان مختلف تکرار شده است.
به نظر میرسد وجه مشترک خطبههای این هفته، تلاش برای ترسیم یک مسیر دوگانه باشد؛ حل مشکلات مردم در داخل و حفظ انسجام و استقلال در برابر فشار خارجی؛ مسیری که از نگاه امامان جمعه البرز، میتواند زمینه عبور از فشارهای اقتصادی و سیاسی و تقویت سرمایه اجتماعی را فراهم کند.
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