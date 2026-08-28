جنگ اصلی آمریکا نه با ما بلکه با چین است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدحسن عاملی در خطبه های این هفته نماز جمعه اردبیل، با اشاره به تحرکات اخیر آمریکا علیه ایران، اظهار کرد: این روزها ترامپ به دلیل وضعیت بحرانی سوخت در آمریکا و اروپا، فشار کشورهای حاشیه خلیج فارس بر واشنگتن و همچنین نشانه های هشداردهنده در آستانه انتخابات آمریکا، به دنبال وساطت برای گفتگو با ایران است.

وی افزود: از مسئولان محترم کشور یک مطالبه جدی داریم و آن اینکه ذره ای انفعال در برابر این وساطت ها نشان ندهند و با اقتدار کامل با آن برخورد کنند؛ چراکه کوچکترین عقب نشینی، شروط دشمن را بر ما تحمیل خواهد کرد. همچنین تمام نمایندگی های ایران در خارج از کشور، به ویژه سفرا، باید دقت کنند که تعامل آنها با دولت میزبان متناسب با اقتدار کنونی ایران باشد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل با اشاره به جنایت تاریخی صهیونیست ها در به آتش کشیدن مسجدالاقصی در ۵۷ سال پیش، گفت: نخست وزیر وقت اسرائیل اعتراف کرده که آن روز، وحشتناک ترین روز برای آنها بود، زیرا تصور می کردند مسلمانان قیامتی به پا خواهند کرد، اما فردای آن روز را بهترین روز خود دانستند، چون هیچ واکنشی از سوی مسلمانان ندیدند.

دستور ترور سردار شهید قاسم سلیمانی

آیت الله عاملی ادامه داد: ترامپ نیز زمانی که با تحریک نتانیاهو دستور ترور سردار شهید قاسم سلیمانی را صادر کرد، از واکنش ایران به شدت هراسان بود، اما ما این ترس و لرز را تعطیل نخواهیم کرد و سایه انتقام باید همواره بالای سر او و خانواده اش باقی بماند؛ چراکه چنین جنایت هایی هزینه سنگینی دارد.

وی افزود: اگر او از این جنایت بزرگ احساس امنیت یا افتخار کند، ما همه چیز را باخته ایم. از این رو، تهدید شجاعانه و غیرتمندانه یک مسئول ایرانی مبنی بر اینکه در هرکجا که باشی به سراغت می آییم و انتقام می گیریم، شایسته تقدیر است، نه اینکه برخی سیاستمداران مرعوب و منفعل، چنین سخن حماسی را هدف هجمه قرار دهند؛ این انفعال واقعاً جای تأسف دارد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل با اشاره به اظهارات اخیر ترامپ درباره مالکیت تنگه هرمز، گفت: قلدری یعنی همین که گاهی میگوید ونزوئلا مال ماست و ایالت پنجاهویکم آمریکاست و با افتخار از فروش نفت این کشور سخن می گوید، گاهی جولان را به اسرائیل می بخشد، گاهی جزیره گرینلند یا کانادا را متعلق به آمریکا میخواند و پیشتر نیز تهدید می کرد غزه و ایران را جهنم خواهد کرد. عنوان قلدری برای او ناقص است، اما خدای را شاکریم که او در برابر دیگران قلدر است، در برابر ایران همچون مگسی بیش نیست!

ادعای اخیر رئیس جمهور آمریکا

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل با تعجب از ادعای اخیر رئیس جمهور آمریکا مبنی بر لزوم پیوستن فوری کشورهای عربی و اسلامی به پیمان ابراهیم و عادیسازی روابط با اسرائیل، تأکید کرد: این نهایت اهانت به کشورهای اسلامی است؛ او از کجا به خود اجازه میدهد که اینگونه حکام و ملتهای مسلمان را زیر پا بگذارد و انتظار سکوت داشته باشد؟

جنگ اصلی آمریکا با ایران نیست

آیت الله عاملی در بخش دیگری از سخنان خود با تحلیل اهداف راهبردی آمریکا، گفت: جنگ اصلی آمریکا با ایران نیست، بلکه با چین است، اما واشنگتن برای ورود به این نبرد، باید بر منابع نفتی جهان مسلط شود. او به چینی ها خواهد گفت تکنولوژی و هوش مصنوعی در دست شماست، اما نفت در دست من و من قیمت آن را با دلار تعیین خواهم کرد. برای تسلط بر دلار، کنترل نفت ونزوئلا و خلیجفارس ضروری است، اما با وجود ایران، این هدف ممکن نیست. به همین دلیل، هدف آمریکا از حمله به ایران، تسلط بر نفت این کشور و سپس رویارویی با چین است. چین نیز این واقعیت را درک کرده و به همین دلیل در حمایت از ایران جدی است.

وی با اشاره به اقدام اخیر چین در مقابله با تحریمهای آمریکا، اظهار کرد: چین قانونی تصویب کرده که هرکس به استناد تحریم های آمریکا از اجرای قراردادها خودداری کند، مورد تحریم قرار خواهد گرفت و اخیراً یک شرکت سنگاپوری را به دلیل امتناع از اجرای قرارداد، به پرداخت ۴.۹۹ میلیون یوان خسارت محکوم کرده و دیوان عالی خلق چین این حکم را بهعنوان پرونده نمونه ثبت کرده است. این رویکرد، منفذی بزرگ برای اقتصاد ایران و پتکی بر پیکر تحریمهای آمریکاست و ایران با بهرهگیری از این ظرفیت، به راحتی میتواند از فشارهای واشنگتن خلاص شود.

آیت الله عاملی با تأکید بر اینکه چین اجرای تحریمهای آمریکا را در خاک خود ممنوع و برای آن هزینه تعیین کرده است، افزود: با معارضه کشوری به بزرگی چین که بخش عمدهای از اقتصاد جهان را در اختیار دارد، موفقیت تحریم های جدید آمریکا تنها در خواب ترامپ ممکن است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل با محکوم کردن «تروریسم اقتصادی» آمریکا، خاطرنشان کرد: آمریکا در میان جنایت های خود، جنایت بسیار شرم آوری دارد و آن تغییر نام جنایتهاست؛ او با فشار اقتصادی، محرومیت و گرسنگی، انسان های بی گناه را هدف قرار میدهد و آن را «جنگ» می نامد، در حالی که جنگ در میدان نبرد رخ میدهد، نه بر سر سفره مردم. این نهایت شکست، بی رحمی، پلیدی و نجاست است؛ دولتی که با محروم کردن کودک از شیرخشک یا بیمار سرطانی و مبتلا به اماس از داروه ای حیاتی، به دنبال پیروزی است، نه تنها پیروز نیست، که عین شکست خوردگی اوست.