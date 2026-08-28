وقف صدقه ای جاری برای نیازهای روز جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد باقری ارومی در خطبه های نماز جمعه این هفته منطقه مرزی ارشق با تبریک ولادت پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی(ص) و امام جعفرصادق(ع) و گرامیداشت هفته وحدت، حفظ اتحاد مقدس ایرانیان در برابر دشمن آمریکایی صهیونی را مصداق آیه شریفه قرآن در چنگ آویختن به ریسمان الهی دانست.

وی وجود پیامبر اکرم(ص) را بزرگترین هدیه و موهبت الهی برای بشریت دانست و خاطرنشان کرد: پیامبر اسلام پانزده قرن پیش جامعه بشری را از جاهلیت نجات داد اما امروز جوامع غربی بخاطر دوری از تعالیم آسمانی ادیان الهی گرفتار جاهلیت مدرن و جدید شده اند که از شان انسانی به دور است.

امام جمعه منطقه مرزی ارشق هفته وقف را گرامی داشت و ضمن بیان آیاتی از قرآن کریم و احادیث اهل بیت(ع) به اهمیت و ارزش این سنت حسنه و عمل صالح پرداخت و افزود: وقف مصداق حقیقی و واقعی صدقه جاریه است که بهره و منفعت آن برای مردم و پاداش و ثواب آن برای واقف همیشه جاری و ساری است‌.

حجت الاسلام و المسلمین باقری ارومی تاکید کرد: وقف های جدید باید مطابق با نیاز روز جامعه و بر اساس نیاز سنجی های کارشناسی صورت بگیرد تا به نیت های پاک خیرین نیک اندیش جریان و شکل صحیح بدهد و موجب ترغیب و تشویق آنان برای برطرف کردن نیازها و مشکلات بخش های مختلف جامعه گردد.

امام جمعه منطقه مرزی ارشق، افتتاح پروژه ها در هفته دولت را نتیجه زحمات و پیگیری های مسئولان خدمتگزار در رسیدگی به امور مردم دانست و افزود: پروژه های اقتصادی موجب ایجاد اشتغال و تحقق شعار سال رهبر معظم انقلاب اسلامی خواهد شد.

وی فشار اقتصادی آمریکا علیه مردم ایران را نشانه اعلان شکست در جنگ نظامی و زیاده خواهی در مذاکرات دانست و گفت: مردم عزیزم ایران با صرفه جویی و مصرف صحیح کالا و انرژی در این جنگ اقتصادی نیز بر دشمن آمریکایی صهیونی غلبه خواهد کرد.