ضرورت توجه مسئولان به مسائل معیشتی مردم؛ زمینه امید آفرینی فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی در خطبههای نماز جمعه ارومیه با اشاره به فرارسیدن هفته دولت اظهار کرد: مسئولان باید فرصت خدمت را غنیمت بشمارند؛ مدیری که بتواند مشکلات مردم را حل کند، در اذهان ماندگار خواهد شد.
امام جمعه ارومیه با بیان اینکه مسئولان نباید تحت تأثیر فضاسازی دشمن قرار گیرند، اظهارکرد: دشمن به هیچیک از خواستههای خود از جمله نابودی صنعت هستهای ایران و از بین بردن انقلاب اسلامی نرسیده است به طوری دشمن هر آنچه در اختیار داشت وارد میدان کرد اکنون نیز با فشار اقتصادی تلاش میکند تابآوری مردم را کاهش دهد و آنان را از حضور در میدان خارج کند.
حجت الاسلام قریشی ادامه داد: همانگونه که در برابر جنگ نظامی، پدافند داشتیم، باید در مقابل جنگ اقتصادی نیز پدافند داشته باشیم لذا مسئولان باید برای مقابله با محاصره اقتصادی برنامه داشته باشند.
وی با اشاره به ظرفیتهای جغرافیایی آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط جغرافیایی استان، فرصت مناسبی برای فعالیت بخش دولتی و خصوصی وجود دارد و باید هر دو بخش وارد میدان شوند و وظیفه تاریخی خود را انجام دهند تا بتوانیم از این جنگ نیز عبور کنیم.
امام جمعه ارومیه بر ضرورت توجه جدی به توسعه زیرساختها تأکید کرد و گفت: موضوع راهآهن، راههای مواصلاتی و بازگشایی بازارچههای مرزی باید با جدیت دنبال و برای آن برنامهریزی شود.
آذربایجان غربی ظرفیت ویژهای برای مقابله با جنگ اقتصادی دارد
نماینده ولیفقیه در آذربایجان غربی با اشاره به ظرفیتهای ویژه این استان گفت: آذربایجان غربی به دلیل هممرزی با سه کشور از ظرفیتهای مهم و کمنظیری برخوردار است و باید از این موقعیت برای توسعه اقتصادی، رونق تولید، تجارت و بهبود وضعیت معیشتی مردم به بهترین شکل استفاده شود.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در این زمینه افزود: استاندار آذربایجان غربی نیز اقداماتی را برای بهرهگیری از ظرفیتهای استان دنبال کرده است، اما همه دستگاهها و مجموعههای مرتبط باید برای استفاده هرچه بیشتر از این ظرفیتها وارد میدان شوند.
حجت الاسلام قریشی اظهار کرد: اتاق بازرگانی، اصناف، فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، تجار و سایر بخشهای مرتبط با اقتصاد استان باید وظیفه تاریخی خود را بهدرستی انجام دهند و با همکاری و همافزایی، زمینه شکوفایی ظرفیتهای اقتصادی آذربایجان غربی را فراهم کنند.
وی با بیان اینکه آذربایجان غربی علاوه بر تأمین نیازهای داخلی خود، ظرفیت کمک به تأمین بخشی از نیازهای کشور را نیز دارد، گفت: این استان میتواند با استفاده از ظرفیتهای تولیدی، تجاری، کشاورزی و مرزی خود نقش مؤثری در تقویت اقتصاد کشور و مقابله با فشارهای جنگ اقتصادی دشمن ایفا کند.
امام جمعه ارومیه همچنین به ظرفیتهای منطقه آزاد ماکو اشاره کرد و افزود: منطقه آزاد ماکو میتواند نقش ویژه و مهمی در توسعه اقتصادی، گسترش تجارت و استفاده از ظرفیتهای مرزی ایفا کند و لازم است از تمامی ظرفیتهای موجود در این منطقه برای توسعه استان و کشور بهرهبرداری شود.
وی تاکید کرد: آذربایجان غربی در شرایط جنگ اقتصادی میتواند کمک ویژهای به کشور داشته باشد و تحقق این امر نیازمند برنامهریزی، هماهنگی و استفاده صحیح از ظرفیتهای موجود است.
پیوست فرهنگی در پروژه ها باید مورد توجه مسئولان باشد
حجت الاسلام قریشی در بخش دیگری از خطبههای خود با تأکید بر اهمیت مسائل فرهنگی در اجرای طرحها و پروژهها گفت: هر پروژه و برنامهای که در کشور و استان اجرا میشود، باید دارای پیوست فرهنگی باشد و مسئولان نباید تنها به ابعاد اقتصادی، عمرانی و اجرایی پروژهها توجه کنند.
وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در زمینه مسائل فرهنگی افزود: توجه به فرهنگ و آثار فرهنگی طرحها و پروژهها یک ضرورت است و بیتوجهی به این موضوع میتواند در آینده مشکلاتی برای جامعه ایجاد کند.
نماینده ولیفقیه در آذربایجان غربی با اشاره به موضوع سواحل دریاچه ارومیه اظهار کرد: مسئولان باید در برنامهریزیها و طرحهای مرتبط با دریاچه ارومیه، به پیوست فرهنگی توجه ویژه داشته باشند. نباید اجازه داد موضوع استفاده از سواحل و ظرفیتهای گردشگری دریاچه ارومیه به زمینهای برای ترویج بیعفتی و رفتارهای خلاف ارزشهای دینی و فرهنگی جامعه تبدیل شود.
امام جمعه ارومیه با اشاره بر ضرورت همافزایی همه دستگاهها و مسئولان برای حل مشکلات مردم گفت: مسئولیتها فرصتی گذرا هستند و آنچه میتواند برای انسان باقی بماند، خدمت صادقانه، حل مشکلات مردم و تلاش برای بهبود زندگی جامعه است؛ از اینرو، همه مسئولان باید تا زمانی که در جایگاه خدمت قرار دارند، از این فرصت برای خدمت هرچه بیشتر به مردم استفاده کنند.
حجت الاسلام قریشی همچنین با اشاره به فرارسیدن ۱۷ ربیعالاول، سالروز ولادت پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع)،یادآورشد: حفظ وحدت و همدلی میان مسلمانان یک ضرورت است.
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