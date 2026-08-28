به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی راعی پیش از ظهر جمعه در مصلای بقیه‌الله‌الاعظم کاشان و در جمع نمازگزاران، ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهدای دولت اظهار کرد: شهیدان رجایی و باهنر الگوی صداقت، تعهد، اخلاص و مسئولیت‌پذیری در خدمت به مردم بودند و امیدواریم مدیران و مسئولان نیز با الگوگیری از روش و منش این شهیدان، در مسیر خدمت صادقانه و پاسخگویی به مردم گام بردارند.

وی از برگزاری میز خدمت با حضور دستگاه‌های منتخب در حاشیه نماز جمعه شهرستان خبر داد و ابراز کرد: این اقدام با هدف ارتباط مستقیم مردم با مسئولان، پاسخگویی به مطالبات و تسهیل روند پیگیری مشکلات شهروندان انجام شده است.

فرماندار کاشان با اشاره به پروژه‌های قابل افتتاح در هفته دولت تصریح کرد: شرکت آب و فاضلاب ۲۲ پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۳۳ میلیارد تومان، شهرداری کاشان ۱۸ پروژه با اعتبار ۱۸۰ میلیارد تومان و جهاد کشاورزی هفت پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۲۲ میلیارد تومان را در این ایام به بهره‌برداری می‌رسانند.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نیز سه پروژه با اعتباری حدود ۱۵۰ میلیارد تومان آماده بهره‌برداری شده و اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس نیز پروژه‌هایی با اعتبار ۳۴۰ میلیارد تومان را در دستور کار دارد.

راعی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از طرح‌های هفته دولت به حوزه انرژی و برق اختصاص دارد، اظهار کرد: شرکت برق سه طرح با اعتبار ۳.۵ همت را برای بهره‌برداری آماده کرده است. همچنین احداث ۹ فضای آموزشی شامل ۶۸ کلاس درس با اعتباری بالغ بر ۳۴۵ میلیارد تومان از دیگر پروژه‌های مهم شهرستان است.

وی خاطرنشان کرد: دو پست فوق‌توزیع «سهراب سپهری» و «علم و صنعت» با ظرفیت مجموع ۱۶۰ مگاوات و سرمایه‌گذاری ۱.۲ همت، افزایش ظرفیت خط پست فوق‌توزیع از ۴۰ به ۱۰۰ مگاولت‌آمپر در مسیر ۳۰ کیلومتری با اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومان و اجرای نیروگاه خورشیدی ۲۵ مگاواتی از دیگر طرح‌های حوزه برق است که در مرحله نخست ۱۷ مگاوات آن وارد مدار می‌شود.

فرماندار کاشان با اشاره به پروژه‌های حوزه عمران شهری و روستایی گفت: حدود ۱.۵ همت از اعتبارات پروژه‌های هفته دولت به بهسازی معابر شهری و روستایی اختصاص یافته و این طرح‌ها در نقاط مختلف شهرستان به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی گازرسانی به نهضت ملی مسکن با اعتبار پنج میلیارد تومان، خرید ماشین‌آلات ویژه دهیاری‌ها با اعتبار هشت میلیارد تومان و اجرای طرح‌های حوزه میراث فرهنگی از جمله احداث سفره‌خانه سنتی با ظرفیت پذیرایی ۵۰ نفر و سرمایه‌گذاری ۱۱.۵ میلیارد تومان را از دیگر پروژه‌های قابل افتتاح عنوان کرد.

راعی همچنین از اجرای طرح‌های بهسازی شبکه برق با اعتبار ۱۲۵ میلیارد تومان خبر داد و افزود: بهسازی رویه آسفالت آزادراه به طول ۱۸ کیلومتر با اعتبار ۱۰۸ میلیارد تومان، روکش آسفالت راه روستایی قز به طول سه کیلومتر با اعتبار ۱۸ میلیارد تومان و بهسازی روکش آسفالت محور زندان به طول چهار کیلومتر با اعتبار ۲۴ میلیارد تومان نیز در این ایام اجرا یا به بهره‌برداری می‌رسد.

وی با اشاره به اجرای طرح‌های اجتماعی و محیط‌زیستی اظهار کرد: مرکزی برای افراد دارای اختلال طیف اوتیسم بالای ۱۴ سال با اعتبار ۳۰ میلیارد تومان افتتاح شده و طرح‌های بیابان‌زدایی و اقدامات مربوط به بهره‌برداری پایدار از منابع آب نیز در دستور کار قرار دارد.

فرماندار کاشان افزود: در حوزه گردشگری نیز پارکینگ گردشگری شهر نیاسر با اعتباری بالغ بر ۶.۵ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده است.

وی از آغاز عملیات اجرایی ۱۰۲ طرح جدید در هفته دولت خبر داد و گفت: این طرح‌ها مربوط به ۱۱ دستگاه اجرایی است و برای اجرای آنها ۲۲.۵ همت اعتبار پیش‌بینی شده که بخش قابل توجهی از این پروژه‌ها در حوزه آب و فاضلاب قرار دارد.

راعی ادامه داد: توسعه تصفیه‌خانه فاضلاب نیاسر نیز از جمله طرح‌هایی است که عملیات اجرایی آن با اعتباری بالغ بر ۹۵ میلیارد تومان آغاز می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجام‌شده در حوزه اشتغال اشاره کرد و گفت: طی یک سال گذشته ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی در شهرستان پرداخت شده که حاصل آن ایجاد حدود دو هزار فرصت شغلی بوده است. همچنین ۱۱ شرکت تعاونی نیز با ایجاد ۱۱۶ فرصت شغلی در این مدت فعالیت خود را دنبال کرده‌اند.

فرماندار کاشان همچنین از تشدید نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها خبر داد و اظهار داشت: کارگروه اقدام مشترک با محوریت اداره تعزیرات حکومتی تشکیل شده و در این چارچوب بیش از دو هزار پرونده تشکیل و رسیدگی شده است.

وی افزود: رسیدگی به این پرونده‌ها در نهایت به صدور آرای جریمه به ارزش بیش از ۷۲ میلیارد تومان برای متخلفان منجر شده است.