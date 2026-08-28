به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدقاسم دهقانی در خطبههای نماز جمعه این هفته بجستان، ضمن دعوت همگان به تقوای الهی، با اشاره به فرارسیدن هفته دولت، یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی، بهویژه شهیدان رجایی، باهنر و آیتالله رئیسی را گرامی داشت و آنان را الگوهای بارز «خدمت صادقانه» به مردم دانست.
خطیب نماز جمعه بجستان با بیان اینکه خدمت به مردم در نظام اسلامی، جهادی مقدس و ادامه راه شهداست، اظهار کرد: مسئولان و کارگزاران دولت باید با روحیه جهادی و با هدف رفع مشکلات معیشتی مردم، بیش از پیش در میدان عمل حضور داشته باشند.
وی با تأکید بر اینکه انتقاد دلسوزانه حق مردم است، تصریح کرد: نباید اجازه داد با خطای احتمالی یک فرد، کلیت خدمات نظام و تلاشهای خادمان مردم زیر سؤال برود.
دهقانی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح ابعاد «جنگ ترکیبی» دشمن پرداخت و افزود: دشمن امروز تنها به عرصه نظامی اکتفا نکرده است؛ بلکه با توسل به جنگ اقتصادی، فرهنگی و بهویژه عملیات روانی و رسانهای، تلاش میکند با ایجاد یأس، بیاعتمادی و کوچکنمایی دستاوردهای کشور، اقتدار داخلی را تضعیف کند.
امام جمعه بجستان با هشدار نسبت به گسترش شایعات بیاساس در فضای مجازی تأکید کرد: مردم شریف باید نسبت به شایعهسازیهای دشمن درباره کمبودها یا ناکارآمدیها هوشیار باشند. هرگونه بازنشر بدون تحقیق اخبار کذب، بازی در زمین دشمن و ریختن آب به آسیاب تفرقهافکنان است.
وی، «وحدت» را مهمترین نیاز امروز کشور برشمرد و خاطرنشان کرد: تلاش دشمن برای دوقطبیسازی و ایجاد اختلاف میان مردم و مسئولان، توطئهای قدیمی اما جاری است. حفظ هوشیاری، دشمنشناسی و تمایز قائل شدن میان نیروهای خودی و جریانات معاند، ضامن حفظ امنیت و اقتدار ایران اسلامی است.
دهقانی در پایان ضمن تقدیر از خیرین نیکاندیش منطقه که در حوزههای مدرسهسازی، سلامت، امور عمرانی و اجتماعی حضوری فعال دارند، تصریح کرد: خدمت به جامعه و مشارکت در عمران و آبادانی، ماندگارترین سرمایهای است که انسان برای پس از مرگ خود ذخیره میکند.
امام جمعه بجستان با اشاره به مقاومت ملت ایران در برابر تحریمها، این ایستادگی را عامل اصلی شکست نقشههای دشمنان دانست و بر لزوم تداوم مشارکت آگاهانه مردم در تمامی عرصههای نظام تأکید کرد.
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